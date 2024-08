Pechanga Resort Casino Trao Giải $250,000 trong dịp Tết Trung Thu

Temecula, CA - Pechanga Resort Casino xin vui mừng được thông báo về chương trình đặc biệt trong dịp Tết Trung Thu. Nhân dịp này, quý khách có cơ hội giành được giải thưởng trị giá $250,000 tiền mặt và các lần quay thưởng EasyPlay trong suốt tháng 9.

Hai ngày thứ Sáu đặc biệt - ngày 13 và 27 tháng 9 - sẽ là tâm điểm của sự kiện hấp dẫn này. Trong suốt tháng này, chỉ cần kéo máy hoặc chơi bài bàn để nâng cao cơ hội chiến thắng của quý vị. Vào lúc 10:30 tối mỗi đêm quay thưởng, nhiều người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng EasyPlay trị giá $250, $500 và $750. Điểm nổi bật của chương trình đặc biệt này là giải thưởng lớn trị giá $100,000 tiền mặt, đang chờ đợi một người may mắn.

Nâng tầm lễ kỷ niệm kéo dài cả tháng là sự kiện “Mùa Trung Thu Quẹt Thẻ để Trúng”, diễn ra vào Thứ Ba hàng tuần từ trưa đến 10 giờ tối. Sự kiện này cho khách có thêm cơ hội để giành được giải thưởng lên tới $5,000 trong EasyPlay, giúp chuyến thăm của quý vị càng thêm phần hấp dẫn.

Chủ đề Trung Thu mang đến cho sòng bài nét đẹp riêng trong dịp lễ này. Các họa tiết trang trí mùa thu với đèn lồng và hoa lá tạo nên bầu không khí ấm cúng, tăng thêm cảm giác thích thú cho trải nghiệm chơi bài của quý vị.

Đừng bỏ lỡ cơ hội được tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời này. Cho dù quý vị là người chơi dày dạn kinh nghiệm hay mới được nếm trải cảm giác phấn khích, Trăng Trung Thu đều tỏa sáng lung linh cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng, kích hoạt là điều cốt yếu - chỉ cần quẹt thẻ Club Card của quý vị vào những ngày quay thưởng, và quý vị sẽ có cơ hội giành được những giải thưởng tuyệt vời này.

Về Pechanga Resort Casino





Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được USA Today bầu làm sòng bài tuyệt vời nhất Miền Tây và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến 5,500 máy kéo nóng nhất, 152 bàn bài, một khách sạn 1,100 phòng và suite, món ăn thức uống, Spa sang trọng, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một nơi đến không đâu sánh bằng ở Cali. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Pechanga Band of Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com . Xin Follow Pechanga Resort Casino trên Instagram Facebook và trên X @PechangaCasino