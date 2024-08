Nhà Văn Nguyễn Quang Ra Mắt Sách “Định Mệnh Cuộc Hành Trình của Nhân Loại”

Nhà văn Nguyễn Quang ký tặng sách

Westminster (Bình Sa) – Tại viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa ở địa chỉ 9842 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, vào chiều Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024, Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật/Tiếng Thời Gian do nhà văn Việt Hải thành lập cùng Nhà Văn Nguyễn Quang đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách “Định Mệnh Cuộc Hành Trình của Nhân Loại.” Đây là tác phẩm Thứ 10 của Nhà Văn Nguyễn Quang.





Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái điều hợp chương trình Tham dự buổi ra mắt sách nhận thấy có rất đông bạn bè và thân hữu của nhà văn Nguyễn Quang. Theo lời giới thiệu của Nhà Văn Mộng Thủy thấy có Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Giáo Sư Lê Văn Khoa, GS. Dương Văn Sum, GS nhà văn Quyên Di, Giáo Sư Phạm Thị Huê, Cựu Sĩ Quan Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Ông Hoàng Đình Khuê,Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Nhà Văn Việt Hải và các thành viên trong nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật/Tiếng Thời Gian; Nha Sĩ, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Cô Hòa Bình, Chủ Nhiệm Báo Việt Báo, Nhà báo Doãn Quốc Hưng, Nhà Báo, nhà văn Vương Trùng Dương, phóng viên Thanh Phong báo Viễn Đông, Thanh Huy, Việt Báo và một số các cơ quan truyền thông…



Điều hợp chương trình buổi ra mắt sách do nhà báo Đinh Quang Anh Thái và MC. Thúy Anh.





Trước khi vào chương trình chính thức có chương trình văn nghệ giúp vui do nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật/Tiếng Thời Gian và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.









Đại diện TNS Janet Nguyễn tặng bằng tưởng lục cho nhà văn Nguyễn Quang Sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm.



Tiếp theo ban tổ chức mời BS. Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện lên phát biểu, trong lời phát biểu ông nói: “Rất hân hạnh được tiếp đón nhà văn Nguyễn Quang đã chọn nơi nầy để ra mắt tác phẩm “Định Mệnh Cuộc Hành Trình của Nhân Loại” ông chúc mừng buổi ra mắt sách thành công. Trong dịp nầy ông cũng thông báo tin vui cho cộng đồng đó là vào tháng 10 tới đây Viện Bảo Tàng sẽ dời về một địa điểm rộng rải hơn, có tiện nghi đầy đủ hơn với tên gọi là “Trung Tâm Văn Hóa Truyền Thông Việt Nam Cộng Hòa” nơi đây cũng là địa điểm đặt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

Tiếp theo Nhà văn Việt Hải lên cảm ơn quý vị quan khách cùng đồng hương thân hữu tham dự, cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang và chúc mừng buổi ra mắt sách thành công.





Nhà Văn Việt Hải chào mừng và cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Kế đến là lời phát biểu về tác phẩm của Giáo Sư Phạm Thị Huê và Giáo Sư Quyên Di. Những vị nầy đã nhắc lại những kỷ niệm với nhà văn Nguyễn Quang, với Cố Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh và những đóng góp cho nền văn học…

Sau đó là lời cảm ơn của Nhà Văn Nguyễn Quang, sau lời cảm ơn là phần phóng sinh chim bồ câu để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nói về nhà văn Nguyễn Quang qua tác phẩm “Định Mệnh Cuộc Hành Trình của Nhân Loại” ông Hoàng Đình Khuê cho biết: “Nhà văn Nguyễn Quang với kiến thức tầm cỡ tâm hồn yêu nhân loại, yêu đất nước, yêu người dân. Ông tính tình hiền hòa khiêm tốn, ăn nói dịu dàng của một Gentleman. Ông tin tưởng vào định mệnh của nhân loại cũng như sự tồn tại của trái đất và muôn loài.

Ông tin rằng sự sống trên trái đất là kết quả của một chuỗi trùng hợp kỳ diệu và ngẫu nhiên mở ra một khả năng chưa tưởng tượng được của loài người…”

Nhà văn Nguyễn Quang sinh năm 1931 tại Sóc Trăng, Nam Việt Nam. Năm 1950 ông sang Pháp và học tại trường Sainte Barb echo đến năm 1955. Từ năm 1955 đến năm 1959 ông theo học tại trường Đại Học Kỹ Thuật Hội Họa London, và từ năm 1959 đến năm 1962 ông học Kinh Doanh và Thương Mại tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật ở Cambridge,Anh. Sau đó ông trở lại Pháp và làm việc cho một công ty xuất bản ở Paris chuyên sản xuất nhiều tạp chí hàng tuần cho đến năm 1980, ông di cư sang Hoa Kỳ.

Những sách ông đã xuất bản:





1-Minh Đức Hoài Trinh Life and Works, Văn Nghiệp và Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh. In bilingual, English/Vietnamese. Library of Congress, 2004.

2-Nhập Gia (Custom and Habitin Foreign Country).

3-Ông Giáo Làng (The village Teacher, 2009.)

4-Ốc Mượn Hồn (The Hermit Crab, 2012).

5-Một Giấc Mơ (A Dream, 2013.)

6-Ngoại Tình (Infidel, 2016.)

7-Thần Giao Cách Cảm (Telepathy, 2017.)

8-Ôn Cố Tri Tân (Knowing Your Past What Would Trace Your Future, 2020.)

9-Phận Đàn Bà (The Fate of being a Women, 2021)

10- “Định Mệnh Cuộc Hành Trình của Nhân Loại” sách dày 390 trang trong đó có 25 chương vừa cho ra mắt độc giả . Quý đồng hương muốn có sách xin liên lạc về; (714) 892-1351.