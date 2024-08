Thư mời dự Khóa Tu Thiền Thực Nghiệm Los Angeles-Buddhist Vihara

Trung Tâm Thiền Chánh Niệm tại thành phố Covina kính mời quí đồng hương tham dự Khóa Tu Thiền Thực Nghiệm, từ ngày 31 tháng 10 đến 03 tháng 11 2024. Đây là khóa tu học dưới sự yểm trợ của trường University of the West tại Los Angeles-California và Trung Tâm Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation Center).

Trong cuộc sống hiện nay, sự đa chiều và phức tạp của xã hội từ các mạng lưới truyền thông đã làm ảnh hưởng tâm trí của con người rất nhiều. Sức chịu đựng của não bộ thì giới hạn, nhưng chúng ta lại ôm vào quá nhiều thông tin độc hại, sự căng thẳng, dẫn đến việc căng não, stress, từ đó sinh ra sự bực bội, trầm cảm, khổ đau từ những việc không đáng. May mắn thay, Thiền đã xuất hiện. Thiền Thực Nghiệm giúp chúng ta tìm lại được sự bình yên cho THÂN và TÂM. Thiền còn mang lại năng lượng tích cực tuyệt vời. Nhưng chỉ khi nào chính chúng ta ngồi lại thật sự với năng lượng đó trong một lớp học hay khóa tu trọn vẹn, chúng ta mới cảm nhận được hết năng lượng lành từ Thiền tập.

Khóa tu được tổ chức tại Trung Tâm Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation Center) tại Thành Phố Covina, dưới sự giảng dạy và hướng dẫn đầy kinh nghiệm của Thầy Thiện Trí và Venerable Makandure Dhammapeethi. Thầy Thiện Trí là giảng viên trường University of the West, dạy chuyên về các lớp Thiền Thực Nghiệm theo hệ giáo dục cộng đồng (community education). Thầy Dhammapeethi tốt nghiệp Thạc Sỹ Tuyên Úy tại trường University of the West, hiện là phó viện trưởng Trung Tâm Thiền tại Los Angeles Buddhist Vihara.

Bên cạnh việc học Thiền, nghe pháp thoại cùng hai vị giáo thọ, quý thiền sinh còn được lắng nghe chia sẻ từ các thiền sinh nghiên cứu của lớp Thiền Thực Nghiệm mà chính họ đã trải nghiệm sau những khóa học với Thầy Thiện Trí; rồi sau đó áp dụng vào đời sống hàng ngày tại Hoa Kỳ. Ngoài thực tập Thiền, nghe pháp thoại, chia sẻ, thiền sinh còn được thực tập những thế Yoga từ những người thực tập nhiều năm; và áp dụng vào Thiền tập với những tư thế Yoga chuyên nghiệp.



Sự kết hợp giữa Thầy Thiện Trí và Thầy Dhammapeethi, những giảng viên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về Thiền Thực Nghiệm cũng như thiền Vipassana chắc chắn sẽ trao truyền rất nhiều bài học và thực hành quý giá cho quý vị trong 3 ngày tu học này.

Những điều quý thiền sinh ghi danh khóa tu cần nên biết:

1. Quý vị từ nước Việt Nam nếu cần thư mời, quý vị vui lòng email cho ban tổ chức và phải phỏng vấn xin “VISA” trước ngày 01 tháng 10.

2. Quý thiền sinh phải thông báo vé máy bay trễ nhất vào ngày 15 tháng 10, vì ban tổ chức cần sắp xếp việc đưa đón. Phi trường tiện nhất cho quý vị đến trung tâm Thiền là phi trường Los Angeles-California (LAX).

3. Quý thiền sinh trong nước Mỹ hoặc các nước khác đăng ký khóa tu cũng vui lòng báo vé máy bay sớm nhất có thể để ban tổ chức sắp xếp việc đưa đón.

4. Thiền Sinh đăng ký khóa tu phải trên 18 tuổi.

5. Ban Tổ Chức khóa tu sẽ chọn khách sạn gần Trung Tâm Thiền để tiện cho việc thiền sinh đi lại.

6. Sau 3 ngày của khóa tu, nếu quý vị còn lưu ở lại Mỹ, ban tổ chức sẽ không chịu mọi trách nhiệm đưa đón, hoặc trả thêm phí cước cho khách sạn.

7. Về chi phí khách sạn, cúng dường cho Trung Tâm tu học, quý giảng viên, thức ăn trong ba ngày.v.v…xin liên lạc trực tiếp ban tổ chức để biết thêm thông tin.

8. Quý vị ghi danh phải trả trước 50% chi phí để ban tổ chức đặt phòng khách sạn, chuẩn bị ẩm thực cho khóa tu.

9. Sau khóa tu, quý Thiền Sinh sẽ được ban tổ chức hướng dẫn tham quan trường University of the West, gặp gỡ Viện Trưởng.

10. Lịch trình trong 3 ngày tu, ban tổ chức sẽ gởi qua email một khi BTC đã nhận được email ghi danh từ quý thiền sinh đăng ký.

Địa chỉ trung tâm thiền:

Mindfulness Meditation Center

1023 N Glendora Ave

Covina, CA 91724

Trang Web: https://mindfulnessmeditationcenter.org

Thông tin liên lạc ban tổ chức:

Hannah Lương & Kristin Nguyễn

*Tel: 626-866-1653 hoặc 714-858-1281 (Hannah Lương)

*Email:thienthucnghiemchanhniem@gmail.com