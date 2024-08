CDC: Người Dân Hãy Cẩn Trọng Trước Đợt Bùng Phát Vi Khuẩn Listeria!

Trong một buổi vận động tranh cử được tổ chức tại một sân vận động hockey ở ST Cloud, Minnesota của Donald Trump với hơn 8.000 người ủng hộ, bản nhạc nổi tiếng "The Winner Takes It All" nổi lên và hình ảnh của nhóm nhạc ABBA, với một Agnetha Fältskog trẻ trung với phấn mắt xanh nổi bật, và Anni-Frid Lyngstad với mái tóc nâu xoăn đặc trưng, hòa mình vào bài hát trước khi Donald Trump xuất hiện. Đám đông người ủng hộ, hầu hết đều đội những chiếc mũ đỏ, đã cùng nhau đung đưa theo giai điệu và hát theo lời bài hát, tạo nên một khung cảnh đầy phấn khích.