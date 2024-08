Tim Kaine Có Nhiều Cơ May Để Thắng Hùng Cao Trong Cuộc Bầu Cử Thượng Viện Liên Bang Tại Virginia.

TNS Tim Kaine (Dân Chủ), 66 tuổi, được bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2012 sau khi đánh bại cựu TNS George Allen (Cộng Hòa) với 6 điểm và đã thắng Correy Stewart (Cộng Hòa) trong nhiệm kỳ 2 vào 2018 sau khi đánh bại đối thủ với 16 điểm. Ông hiện đang tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 chống lại đối thủ Cộng Hòa là ông Hùng Cao, 52 tuổi, một người Mỹ gốc Việt và là cựu đại tá Hải Quân Hoa Kỳ.

Nhiều nhà phân tách thời sự cho rằng ông Tim Kaine có nhiều lợi thế trong cuộc đua này, đặc biệt là ông được nhiều cử tri Virginia biết đến và yêu thích. Cho đến nay, TNS Tim Kaine được 14 tổ chức và ủy ban hành động chính trị cùng với nghiệp đoàn United Mine Workers of America hỗ trợ.

Virginia được coi là một tiểu bang xanh ở cấp liên bang. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Joe Biden dẫn trước ở Virginia khoảng 10 điểm. Đảng Dân Chủ kiểm soát cả hai ghế Thượng viện Hoa Kỳ, chiếm đa số ở cả hai viện của Quốc Hội Virginia. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa đã chiếm được ba chức vụ chủ chốt của tiểu bang vào năm 2021 là thống đốc, phó thống đốc, và bộ trưởng tư pháp.

Ô. Kaine tốt nghiệp luật tại Harvard Law School và từng hành nghề luật sư, từng làm thị trưởng Richmond (1998-2001), phó thống đốc Virginia (2002-2006), thống đốc Virginia (2006-2010), thượng nghị sĩ liên bang từ 2013 tới nay. Ông cũng từng là ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh với bà Hilary Clinton vào năm 2016.

Trong tất cả 10 cuộc thăm dò dư luận mới đây, Tim Kaine đều thắng Hùng Cao từ 9 đến 18 điểm theo sự đúc kết của FiveThirtyEight.

Lập trường cực đoan của Hùng Cao không được đa số cử tri Virginia chấp nhận. Hùng Cao đã thất cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ vào năm 2022 vì chủ trương cấm phá thai tuyệt đối, cho tự do mua súng, hủy bỏ Obamacare, ủng hộ cuộc phản loạn 6/1, phủ nhận kết quả cuộc bầu cử 2020, chống việc FBI xét tư dinh Mar-a-Lago để thu hồi tài liệu mật, chống Hoa Kỳ trợ giúp Ukraine vì lý do ngân sách eo hẹp trong khi đó lại yên lặng chấp nhận viện trợ quân sự vô điều kiện cho Do Thái.

Ông Hùng Cao và đại gia đình là người Việt tị nạn đến Mỹ vào cuối tháng 4, 1975 nhưng ông ủng hộ việc trục xuất hàng loạt di dân tị nạn bất hợp pháp vào Mỹ, phủ nhận sai lầm việc Tổng Thống Biden giúp đỡ tận tình người Việt tị nạn vào những thập niên 1970 & 1980. Ông ta có thể thất cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ vì những lập trường này và không có một chút kinh nghiệm nào trong chính trường và phải đối mặt với đối thủ đầy kinh nghiệm là TNS Tim Kaine. Ông ít được ai biết đến, ngay cả trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho đến khi ông về hưu và ra tranh cử Hạ Viện Liên Bang vào năm 2022. Tuy nhiên Hùng Cao đặc biệt được cựu Tổng Thống Trump và Oliver North, cựu Chủ Tịch National Rifle Association of America yểm trợ.

Hùng Cao từng chỉ trích Tim Kaine mạnh mẽ rằng Thượng Nghị Sĩ hai nhiệm kỳ này là “một người yếu đuối trong thời điểm nguy hiểm. Cử tri Virginia không biết Tim Kaine là ai và không nhớ cái gì ông ta đã làm những gì.”

Michael Beyer, Giám đốc Truyền Thông cho chiến dịch tranh cử của TNS Tim Kaine, cho biết: “Hung Cao chưa cam kết tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào tại Thượng Viện vì ông ấy đang cố gắng che giấu cử tri Virginia. Từ việc ủng hộ đạo luật cấm phá thai áp dụng trên toàn quốc đến việc muốn rút bỏ Affordable Care Act, cho đến việc phản đối luật hạ giá thuốc theo toa, Hùng Cao quá cực đoan đối với người dân Virginia và không muốn trả lời các câu hỏi về cương lĩnh của mình.”

Ông Beyer nói tiếp, "Theo truyền thống, TNS Kaine đã nhận bốn lời mời tham gia các cuộc tranh luận và diễn đàn ứng cử viên ở các khu vực khác nhau của Khối Thịnh Vượng Chung [Virginia]. Ông thất vọng vì đối thủ đã từ chối tham gia ba trận đầu tiên." Hiện nay chỉ còn một cuộc tranh luận giữa Tim Kaine và Hùng Cao vào ngày 2/10 đã được xác nhận.

Hùng Cao đã thay đổi một vài lập trường từ khi tranh cử vào Thượng Viện sau khi gặp chống đối, “Tôi là người theo đạo Thiên Chúa và tôi tin rằng sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai. Tuy nhiên, phán quyết Dobbs quy định rằng đây là vấn đề ở cấp tiểu bang. Vì vậy, với tư cách là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho bất cứ điều gì hạn chế việc phá thai vì tôi không muốn tước đoạt quyền lợi của các tiểu bang.”

TNS Tim Kaine có lợi thế về cả mặt tài chánh, Theo báo cáo của Federal Election Commission, tính đến 30/6/2024 ông Tim Kaine đã gây quỹ được $15,824,739, đã chi tiêu $10,532,757, còn lại trong quỹ tranh cử $7,811,645. Trong khi đó ông Hùng Cao quyên góp được $2,940,889, chi tiêu $2.618,863, và còn lại $414,508.

Tình trạng tài chính của mỗi ứng cử viên trong suốt chiến dịch tranh cử cho thấy số tiền họ đã quyên được và chi tiêu. Dữ liệu tài chính của chiến dịch là một chỉ số mạnh mẽ về sự hỗ trợ đối với ứng cử viên.

KẾT LUẬN

Ba đề tài quan trong nhất sẽ được hai ứng cử viên tranh luận vào 2/10 sắp tới là kinh tế, di trú, và phá thai. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp lịch sử, tỷ lệ lạm phát giảm xuống dưới 3%, 401K tăng, số việc làm công nghệ tăng, thị trường chứng khoán mạnh. Lạm phát sẽ còn giảm nữa khi Cục Dự Trữ Liên Bang hạ lãi suất vào giữa tháng 9 sắp tới.

Dựa vào những phân tích trên đây, TNS Tim Kaine có sắc xuất thắng cử khá cao. Mô hình của báo The Hill tiên đoán rằng cơ may thắng cử trong cuộc đua và Thượng Viện Hoa Kỳ của Tim Kaine là 84% so với 16% của Hùng Cao. Tiên đoán này sẽ được cập nhật hóa thường xuyên.