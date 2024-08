Chính Quyền Biden Mở Lại Chương Trình Cung Cấp Các Bộ Xét Nghiệm Covid-19 Miễn Phí

Khoảng cuối tháng 9, mỗi hộ gia đình tại Hoa Kỳ sẽ có thể ghi danh để nhận được 4 bộ xét nghiệm COVID-19 gửi đến nhà miễn phí. (Nguồn:YouTube)

HOA KỲ – Chính quyền Tổng thống Biden sắp mở lại chương trình cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí gửi đến tận nhà cho người dân.

Khoảng cuối tháng 9, mỗi gia đình có thể ghi danh nhận tối đa bốn bộ xét nghiệm nhanh trên trang web COVIDtests.gov. Các bộ xét nghiệm này có thể phát hiện các biến thể mới của COVID-19 và có hạn sử dụng đến cuối năm nay.

Chương trình gửi bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí qua đường bưu điện được mở lại sau khi Cơ quan Kiểm soát Thực-Dược phẩm (FDA) chuẩn thuận hai loại vaccine COVID-19 mới của Pfizer-BioNTech và Moderna. Vaccine mới được cập nhật để nhắm mục tiêu vào các biến thể virus đang lưu hành, dự kiến sẽ sớm được chủng ngừa cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

Theo Bộ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS), chích ngừa là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm bệnh hoặc nếu có bị nhiễm thì triệu chứng thường nhẹ hơn, và xét nghiệm là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát sự lây lan của virus.

Khi sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh, nếu có kết quả dương tính, quý vị rất có thể đã nhiễm COVID-19. Nếu kết quả âm tính nhưng vẫn có triệu chứng, FDA khuyến nghị quý vị xét nghiệm lại sau 48 giờ kể từ lần xét nghiệm đầu tiên. Nếu đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, quý vị nên làm ba lần xét nghiệm, mỗi lần cách nhau 48 giờ.

Các biện pháp phòng ngừa này được triển khai vì một làn sóng COVID-19 bất ngờ bùng phát tại Hoa Kỳ trong mùa hè.

Nếu vẫn còn giữ các bộ xét nghiệm COVID được cung cấp lần trước mà chưa sử dụng, quý vị có thể kiểm tra trên trang web của FDA để xem hạn sử dụng của các bộ xét nghiệm đó có được gia hạn hay không.

Nguồn: “A new round of free COVID tests is coming soon” được đăng trên trang NPR.org.