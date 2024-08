Giới Thiệu Tài Nguyên Thông Tin Dành Cho Người Di Cư Qua Nhiều Ngôn Ngữ Á Châu

Với làn sóng người di cư đến Hoa Kỳ từ Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ và những quốc gia Châu Á khác qua biên giới Mễ Tây Cơ, nhóm người này không nhận được sự trợ giúp các nhu cầu sinh hoạt cơ bản và nhà ở. Việc thiếu trợ giúp ngôn ngữ và am hiểu văn hóa gây trở ngại cho nhóm người di cư Châu Á không tiếp cận được thông tin, sự an toàn, thực phẩm, nước và vệ sinh. Nguồn tài nguyên thông tin được xem là nguồn thông tin tin cậy giúp cho nhóm người di cư Châu Á khi vừa đến biên giới phía nam và đang định cư tại miền Nam California.





Ngoài những trợ giúp liên quan đến di trú, AJSOCAL cũng bảo vệ quyền tự do dân sự qua hoạt động kiện tụng các cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm do vi phạm quyền công dân và sự tự do của người khác.