California Dream Act Hỗ Trợ Tài Chính Di Dân Chưa Có Giấy Tờ Vào Đại Học Cộng Đồng

Một trong những đức tính đáng quý của người Việt Nam chúng ta là lòng biết ơn và trọng nghĩa. Điều này đã được thể hiện rõ vào tối Thứ Bẩy, ngày 10 tháng Tám, 2024 vừa qua, trước gần 500 người tham dự buổi dạ tiệc có chủ đề là “Thank You Canada”, do các cựu thuyền nhân từ Thái Lan và Nam Dương tổ chức. Họ là những người tỵ nạn đã được quốc gia này đón nhận từ hơn 10 năm qua cho đến những ngày gần đây. Một số rất đông đã nhập quốc tịch Canada, có công ăn, việc làm và nghề nghiệp vững chắc. Mục đích của buổi dạ tiệc này là để vinh danh quý vị ân nhân đã góp phần trong việc định cư và giúp cho họ được đặt chân đến bến bờ tự do.