Mức Lạm Phát Ở Hoa Kỳ Giảm Xuống Dưới 3% Trong Tháng 7, 2024

Theo báo cáo của U.S. Bureau of Labor Statistics, mức lạm phát trung bình hàng năm (tháng 7, 2023 - tháng 7, 2024) ở Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2.9% trong tháng 7 dựa trên chỉ số tiêu thụ (consumer price index). Lạm phát lần đầu tiên giảm xuống dưới 3% kể từ tháng 3, 2021 và từng ở đỉnh điểm 9.1% vào tháng 6, 2022 một phần vì những chi phí khổng lồ chống kinh tế trì trệ do COVID 19 gây ra từ 2000 dưới thời Tổng Thống Trump.

Lạm phát tăng cao vào những năm 2021 và 2022 vì chi phí thực phẩm và năng lượng tăng. Xu hướng đó thay đổi đáng kể trong những tháng gần đây góp phần làm giảm lạm phát. Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 7 năm 2024, chi phí thực phẩm và năng lượng chỉ tăng 2.2% và 1.1%. Hai lĩnh vực khác được quan tâm là chi phí nhà ở và dịch vụ chuyên chở chỉ tăng 5.1% và 8.8% trong cùng một thời gian.

Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Reserve) đã tăng lãi suất cho vay kể từ tháng 3, 2022 đến tháng 7, 2023 để giảm bớt mức phát triển kinh tế và như vậy làm giảm lạm phát. Lãi suất của Federal Reserve hiện nay là 5.3%, cao nhất trong hai thập niên. Phương thức chống lạm phát này của Federal Reserve đã chứng tỏ thành công. Lạm phát giảm đáng kể và kinh tế không bị rơi vào tình trạng suy thoái, trái lại vẫn tiếp tục phát triển và tỉ lệ thất nghiệp thấp.

Theo một số dự báo gần đây, Federal Reserve sẽ công bố cắt giảm lãi suất vào cuộc họp vào 17 & 18, tháng 9, ở mức 0.25% hay 0.50%. Khi lạm phát có chiều hướng trở lại bình thường, Federal Reserve sẽ chú tâm đến vấn đề phát triển công ăn việc làm. Từ nay đến phiên họp của Federal Reserve vào tháng tới, Sở Thống Kê Lao Động sẽ có một báo cáo về tình trạng thất nghiệp vào 6/9 và lạm phát vào 11/9.

Trong nhiều tháng qua, Federal Reserve cho biết họ sẽ không cắt giảm lãi suất cho vay cho đến khi họ tin rằng lạm phát đang giảm xuống mức độ bình thường. Federal Reserve cũng nhìn nhận những rủi ro của việc giữ lãi suất quá cao trong thời gian dài. Việc tuyển dụng đã chậm lại là một lý do làm thị trường chứng khoán thế giới giao động mạnh vào ngày 5/8. Nếu Federal Reserve cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này, lạm phát sẽ suy giảm thêm.

Trong khi chờ đợi Federal Reserve hành động, lãi suất thế chấp 30 năm (mortgage rate) đã tự động giảm xuống còn 6.47%, mức thấp nhất trong hơn một năm theo báo cáo của Freddie Mac.

Đây là những tin vui cho những người mua bán nhà và giới tiêu thụ lo âu về mọi chi phí hàng ngày bao gồm nhà ở, thực phẩm, xăng nhớt. Kinh tế và đặc biệt lạm phát là đề tài số một của hầu hết các cử tri trong năm bầu cử.

Đối với các đảng viên Đảng Dân Chủ cũng như Nhà Trắng của Tổng thống Biden, lạm phát giảm đáng kể là một diễn biến đáng hoan nghênh. Tin này sẽ giúp cử tri Mỹ cảm thấy lạc quan hơn về nền kinh tế.

Jared Bernstein, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế của Nhà Trắng, ca ngợi “giảm phát vững chắc” là một tin tốt. Trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post, ông cho biết chính quyền đang tập trung vào những cách để giảm chi phí hàng ngày như tiền thuê nhà, thuốc theo toa và nhiều hơn nữa.

Cựu Tổng Thống Donald J. Trump, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, và Đảng Cộng Hòa thường xuyên đổ lỗi hết cho Đảng Dân Chủ về sự tăng giá kể từ khi có đại dịch COVID 19. Nay lạm phát giảm xuống mức bình thường, cuộc tấn công này mất đi hiệu quả và sẽ giúp cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng Thống Kamala Harris.

Nguyễn Quốc Khải



