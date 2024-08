Lễ Bế Mạc Lớp Thiền Thực Nghiệm Hệ Giáo Dục Cộng Đồng Trường University Of The West Bang California

Ngày 10/08/2024 vừa qua, các lớp Thiền Thực Nghiệm theo hệ Giáo Dục Cộng Đồng trường University of the West tại Thành Phố Rosemead bang California đã diễn ra Lễ Bế Mạc với nhiều cảm xúc và tươi đẹp cho cả quý thiền Sinh các lớp và nhiều khách mời.

Những khách mời đặc biệt đã đến tham dự trong buổi lễ như: Dr. Minh Hoa Tạ (President of UWest), Rinpoche Tenzin Choephel (Instructor of UWest), Bhante Dhammapetti (Vice President of Mindfulness Meditation Center at Covina-Buddhist Vihara Los Angeles-California), Tiến Sỹ Laura Nguyễn (Tiến Sỹ Tôn Giáo Học tại UWest), Tiến Sỹ Margarett Meloni, Tiến Sỹ Bạch Phẻ (Tâm Thường Định), Thầy Thiện Trí (giảng viên giáo dục cộng đồng trường UWest) và nhiều những thành viên khách mời tham dự khác cũng như gia đình của các thiền sinh tốt nghiệp.

Đây là lần thứ ba lớp Thiền Thực Nghiệm đã thực hiện chương trình này, và các thiền Sinh tham gia được cấp tín chỉ (certificate) từ đại học UWest. Đại Học UWest thuộc chi nhánh của Phật Quang Sơn Đài Loan. Trường tọa lạc tại thành phố Rosemead, Los Angeles, bang California. Các lớp Thiền Thực Nghiệm do Thầy Thiện Trí, giảng viên giáo dục cộng đồng trường UWest đảm trách.

Dưới đây là bài phát biểu của viện trưởng trường Unversity of the West, Dr. Minh Hoa Tạ, trong buổi lễ bế mạc lần thứ ba của lớp Thiền Thực Nghiệm hệ Giáo Dục Cộng Đồng (community education):

“Xin chúc mừng khóa học Thiền năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Tôi thật vinh dự gặp lại những gương mặt thân quen và các bạn lần đầu tham dự. Sau nhiều tuần nỗ lực, các bạn đã vươn lên một tầm cao mới, từ việc hoàn thiện khóa học với Thầy Thiện Trí, nay các bạn đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thiền Việt-Mỹ.

Như chúng ta đã biết, Thiền là quá trình rèn luyện tâm trí theo thói quen để tập trung và chuyển hóa suy nghĩ của bạn. Thiền giúp phát triển khả năng thư giãn và gặt hái thành công. Qua khóa học này, quý vị không chỉ được học về thiền thực hành Phật pháp chánh niệm; mà còn là cơ hội để khám phá vì sao Thiền Phật Giáo chiếm giữ vai trò là một phần giá trị văn hóa và trí tuệ của nhiều người.

Tôi cảm kích khi được là thành viên của cộng đồng này; bởi nhờ những kinh nghiệm chuyên môn và cuộc sống của nhiều quý vị ở đây đã làm phong phú thêm kiến thức và hiểu biết cho tôi. Người thầy giàu kinh nghiệm và tận tụy sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh của mình nếu không có sự ủng hộ từ những học trò tận tụy.

Nhìn quanh phòng học hôm nay, tôi có thể thấy các bạn đã trân trọng khóa học trong những tuần qua nhiều thế nào. Cảm ơn quý vị đã tham gia khóa học và tin tưởng University of the West cũng như tin tưởng người thầy đáng kính của chúng tôi, Thượng tọa Thích Thiện Trí.

Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng quý vị!”

Tại lễ bế mạc năm nay, các lớp Thiền Thực Nghiệm có tổng cộng 35 Thiền Sinh nhận tín chỉ. Các lớp thiền có ba trình độ học: lớp thiền căn bản, lớp nâng cao và lớp nghiên cứu. Thiền Sinh trong ngày lễ bế mạc không chỉ nhận tín chỉ từ Viện Trưởng của trường và Thầy Thiện Trí cấp khi hoàn thành các khóa học, mà những vị đạt thành tích cao còn nhận được những món quà khích lệ của Thầy và Viện Trưởng.

Các lớp Thiền Thực Nghiệm (hệ giáo dục cộng đồng) do Thầy Thiện Trí giảng dạy đang được nhiều người Việt sinh sống tại California quan tâm, đặt biệt tại vùng Los Angeles và Orange County. Những lớp Thiền hiện nay được Thầy mở liên tục các khóa tại hai địa điểm chính: Mindfulness Meditation Center tại Los Angeles và Đạo Tràng Kiều Đàm Di tại Fountain Valley, California. Các lớp học bằng tiếng Việt ở thời điểm hiện tại và Thầy Thiện Trí sẽ có chiều hướng mở những lớp Anh Ngữ trong thời gian tới.



Để biết thêm thông tin về các lớp Thiền Thực Nghiệm, các Khóa Tu theo hệ Giáo Dục Cộng Đồng trường University of the West, quý vị có thể liên lạc ban tổ chức qua số điện thoại và email.

*Tel: (+1) 626-866-1653. Email: thienthucnghiemchanhniem@gmail.com

Hannah Lương & Kristin Nguyễn