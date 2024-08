Bình Minh Phía Chân Trời Dân Chủ.

Nếu bạn đọc theo dõi, hoặc thỉnh thoảng nhìn quanh chính trường, bạn thấy gì, nghe gì?





Không chỉ chính trị trong nghĩa rộng, mà chính trị trong nghĩa hẹp, cũng là một phần gây sống động trong đời sống hàng ngày. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy những người quen đang ủng hộ Trump, có tính nào giống nhau và giống Trump? Có lối ăn nói ra sao theo nhịp điệu của đảng Cộng Hòa cánh hữu và cực hữu đưa ra? Trước đây có phải họ hồ hỡi vì Joe Biden thua sút Donald Trump? Có phải bây giờ họ chê bai, bôi nhọ Kamala Harris và Tim Walz vì thấy Trump bắt đầu có nguy cơ thua sút?





Rạng đông nắng sắp hồng.





Tin Newsweek:

“Các cuộc thăm dò mới cho thấy ứng cử viên Dân chủ được cho là đang dẫn trước cựu tổng thống từ 1 đến 4 điểm.

RMG Research là công ty thăm dò mới nhất phát hiện Harris đang dẫn trước Trump trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc. Công ty này đã công bố một cuộc khảo sát vào thứ sáu tuần qua cho thấy bà dẫn trước cựu tổng thống 5 điểm (47 phần trăm so với 42 phần trăm). Cuộc thăm dò được tiến hành trong số 3.000 cử tri đã ghi danh từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Một cuộc thăm dò do Civiqs thực hiện từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 cũng cho thấy Harris dẫn trước Trump 5 điểm. Trong số 1.123 cử tri đã ghi danh, Harris dẫn trước Trump 49 phần trăm so với 45 phần trăm. Sự dẫn trước của bà nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3 phần trăm.” Dù tin hay không, nếu bạn phò Trump, tức thì lòng rúng động. Trước khi ông Biden rời bỏ vị trí ứng cử viên tổng thống 2024, hầu hết đều nhìn thấy hào quang của Trump trên khuôn mặt, ánh mắt, nhất là cử chỉ và hành động của nhóm phò Trump. Nhưng bây giờ, thì khác, hào quang đó đang bị ánh mặt trời vừa lên xóa nhòa. Bình minh ló dạng trên chân trời Dân Chủ.





Lần đầu tiên, trên con đường hồ hỡi, Trump nghe được tin Harris qua mắt mình. Đó là một ngày cuối tháng 7 u buồn, “Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Ba cho thấy Harris hiện đang dẫn trước Trump hai phần trăm điểm—44 phần trăm so với 42 phần trăm. Trump đã dẫn trước trong mọi cuộc thăm dò khác của Reuters trong suốt tháng 6 và tháng 7 so với cả Biden và Harris.” (Tin Newsweek.)





Và giờ đây, vật đổi sao dời.







Vấn đề kinh tế là trọng điểm trong cuộc bầu cử 2024. Trước đây dù ông Biden làm rất nhiều chuyện để đưa nền kinh tế trở lại sau hậu quả đại dịch và hai cuộc chiến tranh tốn kém để bảo vệ tự do dân chủ và đồng minh. Đồng thời chận đứng nạn lạm phát. Dù vậy, ông không được đa số dân chúng ủng hộ những kết quả này. Bà Harris mới bước lên thế chỗ ông, đã kèn cựa với Donald Trump. Và có lẽ sẽ vượt qua trong tuần tới.





Từ đây xa cách nhau thôi.





Và từ đây ai đã nóng sôi?





Tin The Daily Beast:





“Theo một báo cáo mới của Axios, Trump ngày càng trở nên hỗn loạn trong đời tư khi Kamala Harris đã vượt qua ông trong nhiều cuộc thăm dò, một khoảng cách dẫn trước có khả năng sẽ tăng lên sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới. Các cuộc thăm dò của tờ New York Times mới vào thứ Bảy cho thấy Harris dẫn trước Trump bốn điểm—chỉ trong phạm vi sai số—ở Wisconsin, Pennsylvania và Michigan.” Đến giờ này, không ai mà không biết tính tình nóng nảy, ăn nói hồ đồ và không ngại ngùng tuyên bố sai. Ngoan cố không thay đổi. Không nghe ai, dù là những thân cận vận động tranh cử. Có ai giống như vậy không? Bạn đọc chắc chắn thấy nhiều người xung quanh. Họ theo ai? Trump hay Harris? Đúng phải không?





“Các cố vấn của Donald Trump ngày càng lo lắng về việc ông không xuất hiện nhiều trước công chúng kể từ vụ ám sát hụt và việc đổi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - trong khi họ biết rằng ông khó có thể thay đổi.” (Tin The Daily Beast.)





Nắng lên rồi, kìa, nắng lên rồi.





Trong khi ông Trump chọn phó tổng thống ứng cử viên là J.D. Vance, Bà Harris chọn Tim Walz. Khó mà không đồng ý, phong cách ông Vance gần giống ông Trump, nhất là cách tuyến bố không sợ sai lầm và sai quấy. Kết quả ngay lúc mới xuất hiện đã sa lầy “Những bà mèo không con.” Tin và thăm dò so sánh: “Tỷ lệ ủng hộ Thống đốc Minnesota Tim Walz đã tăng vọt kể từ khi ông được công bố là ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm, theo một cuộc thăm dò.





Một cuộc khảo sát của YouGov được tiến hành vào ngày 8 tháng 8, hai ngày sau khi Harris công bố Walz là ứng cử viên phó tổng thống của bà, cho thấy vị thống đốc này có tỷ lệ ủng hộ ròng là +11. Con số này tăng so với tỷ lệ ủng hộ ròng là +1 trong một cuộc khảo sát khác của YouGov được tiến hành vào cuối tháng 7.





Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ Vance đã giảm kể từ khi Trump công bố ông là ứng cử viên phó tổng thống vào ngày 15 tháng 7.





Tỷ lệ ủng hộ ròng của ứng cử viên đảng Cộng hòa là -6 trong một cuộc khảo sát của YouGov được tiến hành từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7. Con số này đã giảm xuống -9 trong một cuộc khảo sát khác được tiến hành từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7.”





Ứng cử viên tổng thống hơn ứng cử viên tổng thống; phó ứng cử viên tổng thống hơn phó ứng cử viên tổng thống, ngoạn mục vì chỉ một thời gian rất ngắn, bà Harris đã gây thành phong trào sôi nổi, thích thú. Như tôi đã nói, ai tạo được sự sống động, linh hoạt, thú vị người đó sẽ có cơ hội lớn mở cửa tòa Bạch Ốc năm 2025.





Những ngày sắp tới, chúng ta chờ xem Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ 19-22 tháng 8. Chắc rằng họ sẽ đề cử bà Harris và ông Walz đại diện cuộc đua với ông Trump và ông Vance.





Tin NBC:





“Một số nhân vật Dân chủ nổi bật sẽ phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng này. Tổng thống Joe Biden, các cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã được xác nhận là diễn giả tại đại hội.





Động lực dẫn đến đại hội đã tăng vọt kể từ khi Harris công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng trước. Chiến dịch của Harris đã huy động được số tiền kỷ lục là 310 triệu đô la vào tháng trước và 36 triệu đô la trong 24 giờ sau khi bà công bố Walz là người bạn đồng hành tranh cử của mình.”





Và những ngày sắp tới, chờ đón xem cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris. Kết quả cuộc tranh luận này có lẽ sẽ có hậu quả như cuộc tranh luận Biden-Trump. Có thể là một bước nhảy vọt cho bà Harris về đến mức cuối cùng, hoặc, ngược lại, ông Trump sẽ có cơ hội trồi lên dẫn đầu cuộc đua. Cuộc tranh luận này quan trọng vì không chắc có cuộc tranh luận nào khác tiếp theo ngoài trừ giữa ông Vance và ông Walz.





Phong cách và đường lối tranh luận áp đảo của ông Trump, “… chơi trò kỳ vọng kỳ quặc của mình khi hạ thấp kỹ năng của đối thủ, người có thể là người phụ nữ da đen đầu tiên và là tổng thống Nam Á.” (Stephen Collinson, CNN.) chúng ta đã chứng kiến. Còn lối tấn thối của bà Harris như thế nào, chưa được rõ ràng. Dù thế nào, lần này, hầu hết người nghe muốn được biết những kế sách, chương trình trực tiếp liên quan đến người dân. Bản chất người Mỹ rất thực tế.





Ngu Yên