Đại Hội Nhạc Trẻ Mùa Hè 2024: Sỹ Đan và Việt Khang

Garden Grove, (VB) - Vào tối ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 tới đây, tại sân khấu ngoài trời Garden Grove Amphitheater (12762 Main Street, Garden Grove CA 92843), Đài Truyền Hình SBTN, hội thiện nguyện Bên Em Đang Có Ta sẽ có một sự kiện đặc biệt dành cho những người yêu nhạc: Đại Hội Nhạc Trẻ Mùa Hè 2024 (SBTN Music Festival). Nhiều ca sĩ hải ngoại nổi tiếng sẽ có mặt để cống hiến một chương trình ca nhạc đặc sắc cho khán giả. Hai ca nhạc sĩ Sỹ Đan, Việt Khang đã có cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với Việt Báo, chia sẻ tâm tình của mình về Đại Hội Nhạc Trẻ Mùa Hè 2024.









Ca nhạc sĩ Sỹ Đan Ca nhạc sĩ Sỹ Đan cho biết cho dù nhiều trung tâm đĩa nhạc của người Việt ở Mỹ nay không còn hoạt động, anh vẫn giữ cho mình bận rộn với nhiều sinh hoạt âm nhạc khác nhau. Trên Youtube hiện nay anh thực hiện nhiều chương trình âm nhạc trên trang nhà SyDan Music & Soul https://www.youtube.com/@sydanmusicsoul5397 , với số lượng người theo dõi lên đến vài trăm ngàn. Anh cũng thường xuyên đi hát show tại nhiều thành phố tiểu bang Hoa Kỳ, đủ bận rộn và nhiều niềm vui.



Nói về phong trào nhạc trẻ tại Sài Gòn trước 1975, Sỹ Đan cho biết anh rất mê dòng nhạc này, cho dù vào thời đó anh vẫn còn là thiếu niên, chưa được đi xem tận mắt những chương trình đại hội nhạc trẻ tổ chức ở trường Lasan Taberd, thảo cầm viên, sân vận động Hoa Lư… Ban đầu là những ca khúc nhạc trẻ “pop rock” của Anh, Pháp, Mỹ được đặt thêm lời Việt; sau đó là những ca khúc nhạc trẻ do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác.





Ban nhạc trẻ mà anh yêu thích nhất thời bấy giờ là ban nhạc Phượng Hoàng của Elvis Phương, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà…, những người thực sự làm cuộc “cách mạng nhạc trẻ” cho nền tân nhạc Việt Nam. Những ca khúc như Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời, Phiên Khúc Mùa Đông… của Phượng Hoàng thực sự đi vào lòng người với phong cách âm nhạc trẻ trung, mới lạ. Lời ca cũng trẻ, đầy ý nghĩa, đôi khi mang phong cách hiện sinh của thời đại, làm mê hoặc giới trẻ thời bấy giờ.





Một ban nhạc trẻ khác anh Sỹ Đan cũng yêu thích không kém, đó là The Dreamers của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy. Những tên tuổi như Duy Quang, Duy Cường, Thái Hiền thành danh sau này cũng bắt nguồn từ sự khởi đầu với The Dreamers. Đặc biệt phải nói đến tính đa dạng trong âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Có thể nói, nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vô cùng phong phú trong mọi thể nhạc, từ phong cách tiền chiến cho đến nhạc trẻ. Một Phạm Duy từng làm say mê khán giả với những ca khúc như Bên Cầu Biên Giới, Tình Ca, Nghìn Trùng Xa Cách… lại tiếp tục chinh phục giới sinh viên học sinh Sài Gòn với những ca khúc trẻ như Tuổi Mộng Mơ, Tuổi Thần Tiên, Tuổi Biết Buồn, Biết Đến Thuở Nào… Chưa kể đến nhạc sĩ Phạm Duy cũng là người đặt lời Việt cho ca khúc ngoại quốc thuộc hàng hay nhất: Khi Xưa Ta Bé, Em Đẹp Nhất Đêm Nay, Những Mùa Nắng Đẹp…





Anh Sỹ Đan cho biết đến với chương trình Đại hội Nhạc Trẻ SBTN Hè 2024, khán giả sẽ được nghe nhiều ca khúc nhạc trẻ vang bóng một thời của cả Việt Nam lẫn quốc tế. Từ thập niên 1960s đến 1990s, trên thế giới xuất hiện những ban nhạc trẻ lẫy lừng như Beatles, Bee Gees, ABBA, Scorpions, Modern Talking… Những ca khúc từ The House of The Rising Sun cho đến Let It Be, Dancing Queen, Careless Whisper… chắc chắn mọi khán giả ở mọi lứa tuổi sẽ được nghe lại những ca khúc đã từng gắn liền với tuổi thanh xuân của mình. Các bạn trẻ hiện nay ở tuổi đôi mươi vẫn sẽ yêu thích những ca khúc này. Bởi vì những nhạc phẩm có giá trị sẽ vượt thời gian, chinh phục khán giả thuộc nhiều thế hệ. Đêm Nhạc Trẻ SBTN sẽ là một sự kiện khó quên của mùa hè năm nay.









Ca nhạc sỹ Việt Khang Ca nhạc sỹ Việt Khang cũng có nhận xét giống như thế hệ đàn anh Sỹ Đan, rằng các họat động âm nhạc của anh em ca nhạc sĩ tại hải ngoại hiện nay có phần chậm lại. Một trong những nguyên nhân là do sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ca sĩ từ Việt Nam sang Mỹ trình diễn tại các show ca nhạc. Ca sĩ trong nước đem theo ca khúc trong nước, phong cách trình diễn trong nước phổ biến tại các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Những chương trình gắn bó với dòng nhạc trước 1975, hay với những ca nhạc sĩ sinh sống tại hải ngoại ngày càng ít dần. Là một người luôn có tinh thần bảo tồn những nét đẹp riêng của nền âm nhạc Miền Nam trước 1975, nền âm nhạc người Việt hải ngoại, nhạc sĩ Trúc Hồ đã hình thành ý tưởng về một chương trình với dòng nhạc trẻ đã xuất hiện từ trước 1975, với sự tham gia của các ca nhạc sĩ hải ngoại.



Thuộc thế hệ lớn lên sau 1975, Việt Khang không biết nhiều về dòng nhạc trẻ trước 1975. Nhưng sau này có dịp nghe lại ban nhạc Phượng Hoàng trình bày những ca khúc nhạc của chính mình, anh cho rằng họ giống như một “The Beatles” của riêng Việt Nam, rất đáng ngưỡng mộ. Anh cũng đồng ý với quan điểm rằng dòng nhạc trẻ thế giới từ 1960s đến 1990s có những ca khúc dành cho người nghe thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Việc đặt lời Việt cho dòng ca khúc này là một ý tưởng hay để đem những ca khúc giá trị này đến với khán giả Việt Nam. Việt Khang cho biết trong đại hội nhạc trẻ anh sẽ hát ca khúc “Lời Yêu Thương”, nhạc ngoại quốc do nhạc sỹ Đức Huy đặt lời Việt. Những ca khúc giai điệu đẹp, tiết điệu du dương, lời hát trữ tình như vậy dễ đi vào lòng người. Và trong chương trình sẽ có nhiều ca khúc hấp dẫn, lôi cuốn tương tự.





Việt Khang mời khán giả yêu nhạc đến với SBTN Music Festival 2024 để một buổi tối âm nhạc vui nhộn, trẻ trung, nhiều màu sắc. Đến với đêm nhạc đồng thời cũng là một cách ủng hộ cho một không gian ca nhạc riêng của ca nhạc sĩ hải ngoại, của những người luôn muốn gìn giữ nét đẹp riêng của nền âm nhạc Việt tại hải ngoại.





Giá vé 50$ đồng hạng. Các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, khán giả đặt mua vé trực tiếp xin liên lạc số điện thoại 714-636-1121, hoặc mua vé online:

Hoặc mua vé tại Bolsa tickets, 714-418-2499, 15361 Brookhurst suite 102, Westminster CA 92683





Hay tại SBTN Home Shopping, 888-500-2018, 13252 Century blvd suite J, GG CA 92843