Thiền viện Sùng Nghiêm Mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Lễ Dâng Hương.



QUẬN CAM (Thanh Huy/Phan Tấn Hải) --- Đại Lễ Vu Lan đã được tổ chức trang nghiêm tại Thiền Viện Sùng Nghiêm hôm Chủ Nhật 11/8/2024. Bên cạnh những bài pháp thoại đầy Thiền vị, còn có các tiết mục văn nghệ công phu và xúc động để ngợi ca tấm lòng bao la của tình mẹ thương con và tấm lòng người con hiếu hạnh với mẹ cha. Với sự điều hợp tài tình của hai MC Đỗ Phước và Ni sư Chân Minh. Truyền thống Thiền Viện Sùng Nghiêm là mỗi năm tổ chức 2 lễ hội: Phật Đản và Vu Lan. Đây cũng là hai ngày lễ lớn nhất trong truyền thống Phật Giáo Việt Nam.





Đại lễ Vu Lan năm nay dưới sự chủ trì của Ni trưởng Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, Ni sư Thích Nữ Chân Diệu, các vị khách có Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Sư Rantama, Sư Minh Sang, Ni sư Bảo Khanh, Ni sư Hiệp Liên, Ni sư Thanh Liên, Ni sư Hậu Liên, Ni sư Hà Liên, Ni sư Thanh An... Phía quan khách có Dân Biểu tiểu bang Tạ Đức Trí, LS Nguyễn Quốc Lân, nghị viên Phát Bùi, Tú Phạm (Phụ tá của DB Trí Tạ), LS John Miller, Phạm Gia Đại, ông Tony Bùi và phu nhân... Ông Đào Phong và phu nhân là nhà văn Phùng Anh Kim, ca sĩ Thanh Mỹ và phu quân, nhạc trưởng Phú Hùng và phu nhân là ca sĩ Phương Thảo...





Tham dự cũng có các cựu huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm, Trúc Lâm, có Tuệ Linh, Đặng Trần Hoa, Cao Minh Châu, Tuyết Mai, Trần Minh Phương, Lê Đức Lợi, Vương Diệu Hoàng... Phía báo giới, nghệ sĩ, ca sĩ có James Đinh (cameraman), nhà báo Thanh Phong, Nguyễn Thanh Phong, Phan Tấn Hải, Hằng Nguyễn, Nguyễn Thị Mắt Nâu, Minh Thu, Diệu Mai, Kiều Loan, Xuân Hoàng, Mỹ Nga, Tín Nghĩa, Hoàng Bá...





Khi bước vào hội trường, mỗi quan khách đều được gài lên ngực áo một bông hồng xanh, ý nghĩa là không phân biệt còn mẹ hay đã mất mẹ. Truyền thống nhiều chùa dùng 2 màu bông hồng: người còn mẹ được gài bông hồng đỏ, người đã mất mẹ được gài bông hồng trắng. Riêng Thiền Viện Sùng Nghiêm dùng bông hồng xanh, ý nghĩa là không phân biệt, vì phải mang ơn Tam Bảo và ba mẹ trong từng sát na, trong từng hơi thở, bất kể là ba mẹ đã đi xa hay còn hiện tiền, bởi vì Đạo Phật cũng là Đạo Hiếu, và tâm hiếu là lòng biết ơn lưu chảy không ngừng nghỉ.





Theo nghi thức truyền thống, MC Đỗ Phước, cũng là Trưởng Tràng Thiền Viện Sùng Nghiêm, đã điều hợp lễ chào cờ Hoa Kỳ, chào cờ VNCH, chào Phật Giáo Kỳ. Tiếp theo, Ni sư Chân Minh đọc Phút nhập từ bi quán. Sau khi Ni sư Chân Diệu nhắc nhở quan khách, Ni sư Chân Minh đọc Chương trình Buổi Lễ, và giới thiệu quan khách tham dự.





Chương trình Vu Lan của Thiền Viện Sùng Nghiêm luôn luôn có ý nghĩa trong từng tiết mục. Trong lời Khai mạc Lễ Vu Lan, MC Đỗ Phước đã tác bạch đại chúng rất cảm động: "Kính bạch chư tôn đức cùng tất cả quý vị. Trong Kinh, Đức Phật dạy rằng: Cha mẹ chưa an trú trong Chánh pháp, thì hãy giúp đỡ và dắt dẫn cha mẹ cho an trú trong Chánh pháp. Khi cha mẹ chưa an trú trong điều lành thì hãy làm cho cha mẹ an trú trong điều lành. Khi cha mẹ chưa Quy y tam bảo thì hãy đưa cha mẹ an trú trong quy y tam bảo. Như vậy, cha mẹ không những hưởng được phúc lạc vật chất bên ngoài mà còn hưởng được phúc lạc trong tâm hồn, giải thoát bớt phiền trược, xa lánh được thế gian chấp trước, lìa vọng tưởng luân hồi sinh tử, như lời Đức Phật đã nhắc nhở. Khi cha mẹ giải thoát, an vui, thì sự báo hiếu của người con mới thành tựu. Nên cổ đức có câu, "Phụ mẫu đắc ly trần, hiếu đạo phương thành tựu.' (Cha mẹ được giải thoát, lìa khỏi trần ai thì người con mới tròn hiếu đạo). Năm nay, mùa báo hiếu lại về, làm con, làm Phật tử, làm người, chúng ta nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn Phật, nhớ ơn Thầy và vạn vật chung quanh ta. Thay mặt Đạo tràng Sùng Nghiêm, chúng tôi xin tuyên bố Khai mạc Lễ Vu Lan Báo Hiếu."









Từ trái: HT Thích Tâm Thành, Ni sư Chân Thiền, Ni sư Chân Diệu, Ni sư Chân Minh, MC Đỗ Phước Tiếp theo, Ni sư Chân Minh nói về ý nghĩa Lễ Vu Lan. Nói rằng Lễ Vu Lan không phải là chuyện của quá khứ, hay vị lai, mà Phật tử phải sống với Đạo Hiếu, với lòng biết ơn Cha mẹ, biết ơn Tam Bảo và khắp các coi trong từng phút, từng giây, từng sát na, trong chuyển biến vô thường liên tục của sắc thọ tưởng hành thức. Rằng Vu Lan là thấy được mình đang sống và đang chết trong từng khoảnh khắc.



Hòa Thượng Thích Tâm Thành được mời lên nói chuyện, đã giải thích rằng Phât tử phải nhớ tới bốn ơn lớn, ơn cha mẹ, ơn Thầy bạn, ơn chúng sanh và ơn Tổ quốc. Hòa Thượng nói rằng quý Ni sư Thiền Viện Sùng Nghiêm đã luôn luôn nhắc tới 4 ơn đó, cụ thể là buồng chuối để trước bàn thờ Phật để nhắc tới quê hương, và quý Ni sư đã truyền thừa được những tinh hoa rất đẹp của Phật giáo và quê hương. Hòa Thượng Thích Tâm Thành nói hạnh phúc là được ngồi nơi đây, trong không khí trang nghiêm của Lễ Vu Lan, hít thở để sống từng khoảnh khắc của cảm thọ, nhận thức sự thật chính là hiện tại. Hòa Thượng cũng nhắc Phật tử về giới sát, không làm hại bất kỳ ai.



Tiếp theo, nhiều quan khách được mời lên phát biểu ý kiến. Trong đó có Dân Biểu tiểu bang Tạ Đức Trí, Luật sư Nguyễn Quốc Lân, nhân sĩ Tony Bùi, cựu nghị viên Phát Bùi. Tony Bùi đã cẩn thận cởi giày trước khi bước lên nói chuyện, vì ông cần để chân trần để bày tỏ lòng biết ơn mặt đất, biết ơn không khí.



Ni sư Chân Minh giới thiệu ca sĩ Diệu Mai hát bản nhạc "Người Là Ai" -- đây là một ca khúc ngợi ca mẹ, lời thơ của Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, phổ nhạc do Tuấn Khanh. Cảm động... khi người nghe được nhắc nhở rằng mẹ là dòng suối mát, là vầng trăng tròn...









Hợp ca "Người Là Ai" kể về hình ảnh mẹ. Tiếp theo Ca đoàn Sùng Nghiêm hát bài "Chăng là đã trễ" nội dung là lời thơ của Ni sư Chân Thiền, nhạc của Uy Thi Ca. Ca khúc nhắc nhở rằng trong đời sống chúng ta thường nghe, hãy bày tỏ lời yêu thương nhau khi còn sống, chứ đừng nói yêu thương khi đã nằm xuống. Ni sư Chân Thiền trong lời thơ muốn nói rằng "chăng là đã trễ với tâm tư tương tự..."



Có những giây phút cảm động trong Lễ Vu Lan ở Thiền Viện Sùng Nghiêm. Nhà văn Phạm Gia Đại kể rằng ông ở tù cải tạo trong 17 năm còn sống được là nhờ bà mẹ liên tục thăm nuôi, "Mẹ tôi đã cứu tôi," và họ Phạm kể rằng ông học về Phật giáo là nhờ các nhà sư trong tù, như Thượng Tọa Thanh Long, đã giúp ông hiểu và có tín tâm sâu đậm với Phật giáo. Đặc biệt, Phạm Gia Đại gửi lời mời mọi người hãy tới xem phim "My South Vietnam" sẽ chiếu miễn phí vào ngày 1 tháng 9/2024 tại Quận Cam.



Trong khi đó, ca sĩ Trần Minh Phương kể về một kỷ niệm với mẹ, khi ông từ sở làm ở Florida về Quận Cam thăm mẹ, lần nào cũng buổn. Trần Minh Phương nói rằng ông hát bài "Về Đây Nghe Em" của Trần Quang Lộc để tưởng nhớ mẹ và quê hương.









Góp mặt trong Đại Lễ Vu Lan. Nhạc sĩ Hoàng Bá là một hình ảnh độc đáo: ông phổ nhạc hai bài thơ của Ni sư Chân Thiền. Đó là hai ca khúc "Đóa hoa bất diệt" và "Cánh buồm bạt gió" và ông đã trình diễn bài về cánh buồm.



Cũng nên nhắc rằng, Phật Tử có thể tới Thiền Viện Sùng Nghiêm hàng ngày hay hàng tuần để học thiền, ngồi thiền, độc tham và nghe thuyết giảng theo các thời khóa biểu ghi sẵn. Có lớp Thiền Trẻ Em cuối tuần, và các lớp thiền cho mọi trình độ. Thiền viện cũng có giờ phát thanh và phát hình hàng tuần. Câu hỏi, xin liên lạc về:

Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 636-0118.

VỀ THIỀN VIỆN SÙNG NGHIÊM





Thiền Viện Sùng Nghiêm tại Quận Cam là nơi tu học từ nhiều năm qua chuyên về Thiền Tông, với nhiều lớp Thiền - cũng như giúp tham học giáo lý Kinh, Luật, Luận, Thiền chữa bệnh, Yoga... -- được hướng dẫn cho mọi trình độ và lứa tuổi, từ em bé 5 tuổi cho tới các vị lão niên. Riêng thiếu niên có dạy cả Việt ngữ. Tuy nhiên, không phải là khép cửa tu học, Thiền Viện cũng là nơi từng tổ chức những cuộc triển lãm hội họa, nhiếp ảnh, những chuyến đi làm từ thiện...





Cũng nên nhắc về dòng truyền thừa của Thiền viện Sùng Nghiêm, rằng Cố Đại Lão Thiền Sư Philip Kapleau là người thầy truyền pháp môn Thiền Tông cho ba vị ni sư -- quý ni sư Chân Thiền, Chân Diệu, và Chân Như - để sau này 3 vị về Quận Cam sáng lập Thiền Viện Sùng Nghiêm. Trước đó, quý ni sư đã cầu học rất mực gian nan: Quý ni sư đã đi tới nhiều thiền lâm nổi tiếng, sang tận Trung Quốc, nhập nhiều khóa thiền thất, và rồi dự các khóa sesshin (tiếp tâm) ở nhiều tiểu bang, trước khi về học với Thiền Sư Philip Kapleau.





Ngài Kapleau sinh năm 1912, viên tịch 2004. Năm 1953, xin xuất gia tu học, được lão sư Soen tiếp nhận Kapleau cho tu tại chùa Phát tâm (Hosshinji). Ba năm sau, theo giới thiệu của lão sư Soen, Kapleau đến cầu pháp với thiền sư Bạch Vân (Yasutani), Nhật Bản. Trong khóa tu thứ 20 (mùa hè năm 1958) với thiền sư Bạch Vân, Kapleau đã đạt ngộ được thiền sư Bạch Vân ấn chứng và ban cho danh hiệu "Roshi" (Lão sư một danh hiệu khó đạt được, chỉ ban cho những ai đã đạt ngộ chân lý). Ngài Kapleau nổi tiếng trên tầm quốc tế sau khi biên soạn cuốn sách tựa đề là "Ba Trụ Thiền" (Three Pillards of Zen), in tại Nhật bản vào năm 1965; tác phẩm này đã giúp nhiều người vào cổng nhà Thiền.





Sau nhiều năm tu học tại Nhật, năm 1965, ngài Kapleau trở về Hoa Kỳ và bắt đầu sứ mệnh truyền pháp. Từ đó, dòng Thiền của Ngài Kapleau đã phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ, ngọn đèn pháp của Thiền Tông hiện đang được gìn giữ và trao truyền tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi đang tìm nhiều cách hoằng pháp lợi sanh với nhiều phương tiện, cho nhiều thành phần và nhiều lứa tuổi.





Hiện thời hàng trăm thiếu niên trong các lớp Thiền nhiều năm qua ở Thiền Viện Sùng Nghiêm bây giờ đã là các Bác sĩ, Luật sư, Giáo sư, cô giáo, công chức, cảnh sát, chiến binh... Họ đang vào đời với Chánh kiến, với tâm tỉnh thức và từ bi học từ các lớp Thiền nơi đây. Ngọn đèn pháp đang lưu truyền bất tận trên đất Hoa Kỳ.





Hãy tin rằng, học Phật là hạnh phúc tức thì, là an lạc tức khắc. Một ngày học Phật, là một ngày an lạc, và là nhân duyên để giải thoát. Chỉ nhìn khuôn mặt an lạc, rạng rỡ của quý ni sư và quý nam nữ cư sĩ trong Thiền viện này cũng thấy rằng họ đang sống với hạnh phúc tự tâm.