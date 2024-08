Phố Cổ Hội An & Câu Chuyện “Chùa Cầu”

Tôi xa phố cổ Hội An đã gần sáu thập niên, nơi chốn nầy trở thành thời quá vãng, không còn nhớ nhiều nhưng kỷ niệm xưa của thuở học sinh đã viết về bạn hữu, thi ca và âm nhạc…





Phố cổ Hội An được công nhận là một trong những di sản thế giới UNESCO ngày 4 tháng 12 năm 1999 vì vậy nhà cửa, đường sá… vẫn duy trì nét cổ xưa và việc tu bổ được sự tài trợ phần nào của UNESCO.





Ngày 3 tháng 8 vừa qua, thành phố Hội An khánh thành di tích tu bổ nầy sau 19 tháng, khởi công ngày 28/12/2022 với tổng mức đầu tư 20,2 tỷ đồng.

Sông Thu Bồn chảy từ Tây sang Đông, đến Hội An gọi là sông Hoài, có con kênh rộng khoảng 16m, sâu độ vài mét, không dài lắm, chảy vào thành phố (chưa tới đường Phan Chu Trinh, tên cũ là Minh Hương). Trên con kênh nầy bắc ngang chiếc cầu gọi là Chùa Cầu nối liền hai con đường, phía tây trước kia là Khải Định, đường Duy Tân (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai) ngày trước đoạn gần chùa Cầu có nhà in/hiệu sách Đại Đồng và phía đông đường Khải Định - Pont Japanais (đường Cầu Nhật Bản), vào thập niên 1940’ mang tên đường Nguyễn Huệ (Theo tài liệu tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia IV (Đà Lạt) ngày 23/5/1955, (đoạn từ Chùa Cầu đến chợ Hội An) sau đó là đường Cường Để (nay là đường Trần Phú). Đây là con đường chính của phố cổ, với người Minh Hương đã xây dựng các hội quán: Hội quán Quảng Đông, Hội quán Trung Hoa, Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quỳnh Phủ, Hội quán Triều Châu (chùa Âm Bổn), miếu Quan Công…





Ngày trước con đường nầy từ Chùa Cầu xuống chợ Hội An có các hiệu sách: Nam Ngãi, Trương Kim Điền, Bình Minh, Rạng Đông. Nhiều nhà có “tủ sách gia đình” và chủ nhà sách tử tế cho đọc “cọp” nên thời học sinh thường lai vãng. Các con đường rất hẹp, có nhà văn ví vong “đứng bên nầy lề đường bắt tay bạn bên kia lề đường” và bây giờ vẫn giữ nguyên thủy như vậy nên cấm xe hơi vào khu phố cổ.





Về lịch sử Hội An đã có nhiều bài đề cập từ khi hình thành cho đến nay với nhiều tên gọi khác nhau: Hải Phố, Hoài Phố, Hội Phố, Hoa Phố, Haiso, Faifo…. Hội An trước khi trở thành thương cảng của xứ Đàng Trong (thế kỷ XVI- XVII, cũng đã là thương cảng lâu đời của vương quốc Chămpa, với Lâm Ấp Phố và Sài Phố)…

Năm 1558, người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng cùng gia quyến và binh lính lui về cố thủ ở vùng Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng nắm quyền trấn thủ Quảng Nam. Cùng với con trai là Nguyễn Phúc Nguyên, xây dựng thành lũy, phát triển kinh tế xứ Đàng Trong, mở rộng giao thương buôn bán với nước ngoài và Hội An trở thành thương cảng sầm uất…





Về lịch sử Chùa Cầu đã có nhiều tài liệu đề cập. Có vài giai thoại với truyền thuyết cho rằng con quái vật, thủy quái (con cù) này có đầu nằm ở Nhật Bản, đuôi ở Ấn Độ và lưng vắt qua khe ở Hội An. Mỗi khi con thủy quái quẫy mình, nước Nhật sẽ bị động đất, phố cổ Hội An không được yên ổn để người Nhật, người Hoa, người Việt được bình yên làm ăn, buôn bán. Vì thế, ngôi chùa được người Nhật xây dựng lên với ý nghĩa như một thanh kiếm chắn ngang lưng con thủy quái, ngăn không cho nó cựa mình để bảo vệ sự yên bình cho cuộc sống của người dân 3 quốc gia.





Cầu được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII nên ban đầu, dân gian gọi đây là cây cầu Nhật Bản. Tên cầu như vậy để ghi nhớ công ơn của những người đã góp công xây dựng cầu. Cầu có chiều dài khoảng 18m. Kết cấu các phần của cây cầu được thiết kế khá công phu, tỉ mỉ theo kiểu ‘thượng gia hạ kiều’ (trên là nhà, dưới là cầu, tức cầu có mái che) gồm 7 gian, trong đó 5 gian giữa nằm trên mặt nước, 2 gian hai đầu nằm trên bờ phía Tây và phía Đông được thiết kế như cổng dẫn vào.





Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí triều Nguyễn chép rằng: “Tương truyền cầu này do người khách buôn Nhật Bản bắc, dưới cầu xây đá, trên lát ván, gác mái gồm bảy gian lợp ngói”.

Có điều đặc biệt, tuy gọi là chùa nhưng nơi đây không thờ Phật. Năm 1653, Chùa Cầu được tu sửa và cho xây dựng thêm một ngôi chùa nhỏ nằm sát cầu, ở sườn cầu phía Tây có hình chữ T để thờ tự.





Người dân Hội An cho rằng, để yểm trừ, người Minh Hương đã cho lập ngôi chùa nhỏ này thờ Bắc Đế Trấn Vũ (Huyền Thiên Đại Đế) - một vị thần chuyên trị phong ba, lũ lụt, bảo hộ xứ sở với mục đích khống chê thủy quái để không gây ra động đất.





Học giả Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục viết: “Tháng 3 năm Kỷ Hợi (1719), Chúa Nguyễn Phúc Chu đến Hội An. Tại đây, trông thấy phía Tây phố có một cây cầu ngói, Chúa đã ngự ban tên là Lai Viễn Kiều”. Do đó, trên bức hoành phi trước cửa có khắc nổi 3 chữ Chúa Nguyễn Phúc Chu ban Lai Viễn Kiều (cầu đón khách phương xa). Chữ được khắc theo kiểu Lệ thư, hoành phi có viền rộng 10cm, trang trí 6 hình rồng 5 móng. Đây là một bằng chứng về bức Hoành do Vua Chúa đề tặng.