Hơn 20 cộng đồng trở thành những cộng đồng đầu tiên đạt được danh hiệu mới Clean California

Đối tác Cộng Đồng Clean California, Hiệp Hội Phụ Huynh và Thanh Niên Hmong, ở Sacramento

Sau ba năm sáng kiến ​​Clean California rất thành công của tiểu bang — đã tạo ra 18.000 việc làm và thu gom hơn 2,6 triệu mét khối rác trên khắp tiểu bang — California đang triển khai một chương trình chỉ định mới để khen thưởng các cộng đồng đã cam kết đến chính sách không xả rác và dọn dẹp cục bộ thường xuyên.

Thống Đốc Gavin Newsom hôm nay đã công bố khởi động Chương Trình Chỉ Định Cộng Đồng California Sạch, một nỗ lực trên toàn tiểu bang khuyến khích sự tham gia của địa phương nhằm làm cho cộng đồng sạch hơn, an toàn hơn, và bền vững hơn.

Chương trình đổi mới – hợp tác với Caltrans, Keep America Beautiful, và Keep California Beautiful – là tính năng mới nhất của Clean California, sáng kiến ​​trị giá 1,2 tỷ USD trong nhiều năm của Thống Đốc Newsom do Caltrans dẫn đầu nhằm làm sạch, cải tạo, biến đổi, và làm đẹp các không gian công cộng.

Hôm nay, văn phòng Thống Đốc Newsom đã cùng Thành phố Fresno khởi động chương trình và chỉ định Fresno là một trong 22 cộng đồng California đầu tiên thực hiện cam kết.

“Trong ba năm qua, Clean California đã biến những khu vực xả rác quanh tiểu bang của chúng ta thành những không gian sạch hơn, xanh hơn, và an toàn hơn. Giờ đây, hơn 20 cộng đồng đang nỗ lực và cam kết thực hiện điều tương tự - trở thành Cộng Đồng California Sạch đầu tiên của tiểu bang chúng ta. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được tự hào về những khu vực chúng ta đang sống, và với chương trình này, chúng ta đang biến điều đó thành hiện thực cho nhiều người dân California hơn bao giờ hết.”

Thống Đốc Newsom đã đánh dấu ba năm thực hiện Clean California vào đầu tuần này. Chương trình Clean California đã tạo ra 18.000 việc làm và thu gom hơn 2,6 triệu thước khối rác – đủ để phủ kín chín làn đường của Xa Lộ Liên Tiểu Bang 5 với một inch rác từ San Diego đến biên giới Canada.

Chương Trình Chỉ Định Cộng Đồng California Sạch nhấn mạnh các địa phương đã cam kết thực hiện một số chính sách dài hạn, không xả rác, được thiết kế để thu hút cư dân tham gia hỗ trợ làm đẹp cộng đồng và cải thiện môi trường. Mỗi đô thị phải hoàn thành 10 trong số 15 tiêu chí cụ thể để được chỉ định. Cho đến nay, 22 cộng đồng đã thực hiện bước đầu tiên này.

“Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm những cộng đồng đầu tiên cam kết giành được danh hiệu Cộng Đồng California Sạch và khuyến khích những cộng đồng khác trên khắp tiểu bang tham gia,” Phó Giám Đốc Caltrans Mike Keever cho biết trong quá trình dọn dẹp ở Fresno. “Danh hiệu này nêu bật những cộng đồng với những nhà lãnh đạo không xả rác có tầm nhìn về một ngày mai tốt đẹp hơn. Những nhà lãnh đạo này hiểu được lợi ích lâu dài của việc làm sạch cộng đồng và chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của họ”.

Các tiêu chí của Chương Trình Chỉ Định Cộng Đồng California Sạch bao gồm cam kết của các quan chức hàng đầu của địa phương, kế hoạch giảm thiểu rác thải, các hoạt động dọn dẹp và thu gom rác thường xuyên tại địa phương, thiết lập các phép đo theo dõi việc loại bỏ rác và thu hút sự tham gia của các bên liên quan và doanh nghiệp địa phương.

Đổi lại, các cộng đồng được chỉ định sẽ nhận được biển hiệu “Cộng Đồng California Sạch”, tài nguyên giáo dục, bộ dụng cụ dọn dẹp miễn phí, tài liệu quảng cáo chéo về Clean California và quyền truy cập ưu tiên vào các cơ hội tài trợ quốc gia Keep America Beautiful.

Mục tiêu của chương trình là thu hút 100 cộng đồng trước tháng 6 năm 2025. Để biết thêm thông tin hoặc đơn ghi danh Chương Trình Chỉ Định Cộng Đồng California Sạch, hãy truy cập cleanca.com/designation.

Để biết những cách khác giúp dọn dẹp cộng đồng của bạn hoặc liệt kê một sự kiện dọn dẹp, hãy truy cập trang tình nguyện tại cleanca.com/volunteer.