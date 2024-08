Ba Người Bị Bắt Tình Nghi Âm Mưu Khủng Bố Các Buổi Hòa Nhạc Của Taylor Swift Tại Vienna

Taylor Swift. (Nguồn:Youtube)

VIENNA Cảnh sát Vienna, Áo đã bắt ba người, bị nghi ngờ lên kế hoạch cho một cuộc khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Cảnh sát nghi ngờ rằng họ đã được tuyển dụng trên mạng.





Theo tờ Der Kurier, một thanh niên 19 tuổi và hai thanh niên 17 tuổi đã bị bắt theo lời khuyên từ các cơ quan an ninh nước ngoài. Ba buổi hòa nhạc theo kế hoạch của Taylor Swift tại Vienna đã bị hủy và 200.000 người tham dự sẽ được hoàn lại tiền vé.





Taylor Swift dự kiến sẽ biểu diễn tại Vienna vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Cả ba buổi hòa nhạc đều đã bán hết vé và nhiều người đã đến từ nước ngoài để có mặt tại sân vận động Ernst Happel, nơi có sức chứa hơn 50.000 người.





Mối đe dọa khủng bố được phát hiện sau khi cơ quan tình báo nhận được một lời khuyên từ cơ quan an ninh nước ngoài, theo tờ Der Kurier. Cảnh sát đã truy quét thị trấn Ternitz, phía nam Vienna vào sáng thứ Tư. Các con phố bị phong tỏa trong nhiều giờ, cư dân trong 60 tòa nhà lân cận đã được di tản và một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt tại nhà riêng của mình.





Theo Der Kurier, cảnh sát đã ngắt nguồn cung cấp điện và gas cho ngôi nhà trước khi một đơn vị đặc nhiệm tiến vào tòa nhà. Thanh niên 19 tuổi này đã sống ở Ternitz cùng gia đình trong nhiều năm và trước đó đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát an ninh. Cảnh sát cho biết, "các biện pháp chuẩn bị cụ thể đã được thực hiện" nhằm vào các buổi hòa nhạc của Swift.





Vào tối thứ Tư, nhà tổ chức Barracuda Music đột ngột thông báo hủy bỏ các buổi hòa nhạc. "Do nhận được xác nhận từ các quan chức chính phủ về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch tại sân vận động Ernst Happel, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ ba buổi hòa nhạc đã lên kế hoạch để đảm bảo an toàn cho mọi người".





Nghi phạm 19 tuổi được cho là đã thề trung thành với tổ chức khủng bố IS vào tháng trước và cảnh sát nghi ngờ người này đã bị quá khích hóa trên mạng. Theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu khủng bố Peter Neumann tại Kings College London, thanh thiếu niên chiếm gần 2/3 số vụ bắt giữ liên quan đến IS ở châu Âu trong 9 tháng trước đó. Trong số 27 vụ tấn công hoặc kế hoạch bị phá vỡ liên quan đến IS, 38 trong số 58 nghi phạm ở độ tuổi từ 13 đến 19.





Những người trẻ tuổi thường dễ bị gây quá khích và được tuyển dụng thông qua mạng xã hội, chẳng hạn như TikTok. Theo Neumann, dữ liệu từ Europol cho thấy số vụ khủng bố và lên kế hoạch khủng bố đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 2022.