Anh Quốc Ghi Nhận Số Sự Việc Liên Quan Đến Bài Trừ Do Thái Cao Kỷ Lục Trong Nửa Đầu Năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình trạng bài trừ Do Thái ngày càng tăng và diễn ra ở khắp mọi nơi, kể cả môi trường học đường. (Nguồn:YouTube)

LONDON – Hôm thứ Năm (8/8), Tổ chức Community Security Trust (CST) cho biết, trong nửa đầu năm 2024, Anh đã ghi nhận gần 2,000 sự việc liên quan đến chủ nghĩa bài trừ Do Thái, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước, theo Reuters.

Theo Community Security Trust (CST), tổ chức chuyên tư vấn và hỗ trợ cho cộng đồng người Do Thái tại Anh, hơn một nửa những sự việc được ghi nhận là có liên quan đến Israel, Gaza, Hamas hoặc cuộc chiến đang xảy ra trong khu vực này.

Giám đốc CST Mark Gardner cho biết: “Tình trạng bài trừ Do Thái tại Anh đang gia tăng một cách đáng lo ngại, và được thấy rõ ràng bởi các số liệu mới nhất. Sự phân biệt đối xử và kỳ thị đối với người Do Thái xảy ra ở khắp nơi trong xã hội, từ trường học, trường đại học, nơi làm việc, phương tiện giao thông công cộng và trên đường phố.”

Từ tháng 1 đến tháng 7, có tổng cộng 1,978 sự việc liên quan đến chủ nghĩa bài trừ Do Thái, gấp hơn hai lần so với con số được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng bài trừ và thù ghét người Do Thái trong môi trường học đường và trên mạng trực tuyến cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vào tháng 2/2024, CST từng báo cáo rằng năm 2023 là năm tình trạng bài trừ Do Thái diễn ra nhiều và nghiêm trọng nhất tại Anh kể từ khi họ bắt đầu thu thập dữ liệu.

Năm ngoái, chính phủ Anh đã cấp thêm 3 triệu bảng Anh (tương đương 3.8 triệu MK) cho tổ chức CST để giúp tăng cường an ninh cho các cơ sở của cộng đồng Do Thái.

Bộ trưởng Nội Vụ Yvette Cooper bày tỏ lo ngại: “Tình trạng thù ghét và bài trừ người Do Thái được nêu ra trong báo cáo thật kinh hoàng. Và chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng để đẩy lùi mọi hình thức thù oán này. Nước Anh không chứa chấp loại sân hận này, và những kẻ gieo rắc hận thù, dù là trên phố sá hay trên Internet, sẽ bị xử phạt nghiêm minh.”