Buổi Tiếp Tân Ủng Hộ Derek Tran: Đã Đến Lúc Người Việt Quận Cam Có Đại Diện Tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Ngoài trời thì nóng nhưng trong hội trường của nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, ở đường Bolsa, thành phố Westminster mát rười rượi. Nhạc hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ khai mạc đúng 1 giờ ngày Chúa nhật ngày 27/7/2024, với sự tham gia của 4 thế hệ. Các cháu 4- 5 tuổi mặc quân phục thiếu sinh quân, Không Quân, Hải Quân, Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, rất dễ thương. Các cháu gái mặc áo dài màu vàng, màu xanh, thành viên của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Đoàn nghệ sĩ này đã đi trình diễn khắp California, Arizona, Houston, Seattle, ..., hoàn toàn miễn phí.