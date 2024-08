Túi Ngậm Nicotine Lậu Đang Được Bán Tràn Lan Ở Hoa Kỳ

Uber Technologies Inc. đã công bố vào thứ Tư rằng họ sẽ bổ sung khoảng 100.000 xe điện do BYD Co. Ltd. sản xuất vào mạng lưới của mình tại Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, trước khi mở rộng sang Trung Đông, Canada, Úc và New Zealand.