13,000 Người Chăm Sóc California Tham Gia Các Khóa Học Của Calgrows Nhận Được 7 Triệu USD Tiền Thưởng

Tại nhà hàng White Palace Seafood 15351 Brookhurst St #104 Thành phố Westminster vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024, Hội Ái Hữu An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do Niên Trưởng Nguyễn Hồng Thái làm Hội Trưởng đã tổ chức buổi họp mặt Hè 2024. Buổi họp mặt Hè diễn ra trong bầu không khí thân tình giữa những niên trưởng cùng các chiến hữu, gia đình An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thân hữu trong tình “Huynh Đệ Chi Binh”.