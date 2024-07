Hoa Kỳ Không Kích Iraq Để Tự Vệ

Hiện trường vụ không kích mà Israel tiến hành ở Beirut, Lebanon, vào thứ Ba (30/7). (Nguồn:YouTube)

BAGHDAD/WASHINGTON – Hôm thứ Ba (30/7), Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc không kích ở Iraq để tự vệ; tình hình trong khu vực ngày càng căng thẳng sau khi Israel tấn công Beirut và tiêu diệt chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah, theo Reuters.

Các cơ quan cảnh sát và y tế Iraq cho biết cuộc không kích xảy ra tại một căn cứ của nhóm vũ trang Popular Mobilization Forces (PMF) ở phía nam Baghdad, 4 người chết và 4 người bị thương. PMF là một nhóm có nhiều dân quân vũ trang chung phe với Iran.

PMF không chỉ đích danh ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc không kích. Các viên chức ẩn danh của Hoa Kỳ cho biết họ đã tiến hành một cuộc không kích ở Musayib, tỉnh Babil, nhưng không nói cụ thể là ở chỗ nào. Cuộc không kích này là nhằm vào các chiến binh đang chuẩn bị phóng máy bay điều khiển từ xa (drones) để tấn công lực lượng của Hoa Kỳ và liên minh.

Một viên chức nhấn mạnh: “Hành động này thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ an toàn cho nhân sự của mình.” Tuần trước, đã có nhiều rocket bắn về phía căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq, lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang đồn trú ở căn cứ này. May thay, không có quả rocket nào nã trúng căn cứ và cũng không có thiệt hại hoặc thương vong.

Cuộc không kích hôm thứ Ba là cuộc tấn công đầu tiên của Hoa Kỳ ở Iraq kể từ tháng 2. Hồi tháng 2, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích ở Iraq và Syria, nhắm vào hơn 85 mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi Giáo Iran (Iran's Revolutionary Guard hay Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) và các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn.

PMF là một lực lượng bán quân sự khoảng 150,000 thành viên, được nhà nước Iraq công nhận và chuẩn thuận. Các nhóm vũ trang trong PMF được trang bị vũ khí hạng nặng, trung thành với Iran và có liên quan mật thiết với IRGC.

Iraq là một quốc gia hiếm hoi vừa là đồng minh của Hoa Kỳ vừa là đồng minh của Iran. Nước này hiện có 2,500 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú, đồng thời cũng có sự hiện diện của các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra, tình hình ở Iraq đã trở nên căng thẳng vì các cuộc tấn công trả đũa qua lại giữa các bên ngày càng nhiều.

Iraq yêu cầu các lực lượng quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu rút quân từ tháng 9/2024, và đến tháng 9/2025 thì phải chính thức kết thúc mọi hoạt động. Tuy nhiên, một số lực lượng của Hoa Kỳ có thể sẽ ở lại với vai trò cố vấn, theo các thỏa thuận mới.

Vấn đề này rất nhạy cảm về chính trị, các phe phái ở Iraq, có qua lại với Iran, muốn chứng tỏ họ đang đẩy lùi các lực lượng quân sự của nước ngoài, lấy lại quyền kiểm soát và ảnh hưởng đối với đất nước; trong khi Hoa Kỳ không muốn các hành động của mình bị hiểu là sự nhượng bộ đối với Iran.