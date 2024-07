Ai Sẽ Làm Phó Cho Kamala Harris?

Hình chụp lại từ Yahoo! News

Kể từ khi Tổng Thống Biden kết thúc nỗ lực tái tranh cử vào Chủ nhật, có rất ít nghi ngờ về người có khả năng thay thế ông trong tấm vé Đảng Dân Chủ là Phó Tổng Thống Kamala Harris. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa có câu trả lời. Đó là bà Harris sẽ tuyển ai vào trong liên danh?

Theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov, được thực hiện từ ngày 19 đến 22 tháng 7, các đảng viên Đảng Dân Chủ vẫn chưa có một chọn lựa rõ ràng nào.

Những người về đích cao nhất là Thống Đốc California Gavin Newsom (30%), Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Pete Buttigieg (25%) và Thống Đốc Michigan Gretchen Whitmer (24%). Đây là những cái tên quen thuộc nhất.

Ít nổi bật - nhưng có khả năng thực tế hơn là Thống Đốc Pennsylvania Josh Shapiro (24%), Thượng Nghị Sĩ Arizona Mark Kelly (18%), Thống Đốc Kentucky Andy Beshear (15%) và Thống Đốc North Carolina Roy Cooper (11) %).

Sau khi loại bỏ Gavin Newsom vì cùng tiểu bang với Kamala Harris và Gretchen Whitmer, người không lưu tâm đến chức PTT, hai nhân vật sáng giá nhất là Pete Buttigieg và Josh Shapiro.

ƯU THẾ VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA PETE BUTTIGIEG

Ưu điểm: Nguồn gốc miền Trung Tây (Indiana). Kinh nghiệm làm việc với chính quyền Biden. Biết cách Nhà Trắng hoạt động. Một khuôn mặt được toàn quốc biết đến nhiều nhất tiếp theo sau Newsom. Đã xây dựng được nhiều thiện chí sau cuộc tranh cử tổng thống năm 2020 thành công. Củng cố thông điệp “tương lai và quá khứ” của Harris. Sẽ là ứng cử viên phó tổng thống đồng tính công khai đầu tiên. Một trong những “vận động viên” chính trị và truyền bá thông điệp giỏi nhất trong Đảng Dân chủ.

Indiana quá theo đảng Cộng Hòa để lật đổ; có lẽ cũng sẽ không thay đổi phép toán ở các tiểu bang Rust Belt gần đó. Đảng Cộng Hòa sẽ chỉ trích thành tích của ông với tư cách là bộ trưởng giao thông và liên kết ông với những gì họ coi là chính sách thất bại của Biden.

ƯU THẾ VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA JOSH SHAPIRO

Giành được “bức tường xanh” quan trọng của Pennsylvania với cách biệt 15 điểm vào năm 2022. Nổi tiếng là một thống đốc thực tế, nghiêm túc. Vẫn được ưa chuộng sau khi dẫn đầu việc xây dựng lại cầu I-95 vào đầu năm nay. Có thể làm tăng uy thế của liên danh ở các vùng ngoại ô quan trọng của Philadelphia và giúp mang lại 19 phiếu đại cử tri. Từng là Bộ Trưởng Tư Pháp Pennsylvania trong khi cựu Tổng Thống Donald Trump đang cố gắng lật ngược tình thế thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020; đã giám sát nhiều vụ kiện thành công nhằm ngăn chặn âm mưu của Trump. Hai công tố viên trong một liên danh sẽ chứng tỏ quan điểm "cứng rắn với Trump". Sẽ là phó tổng thống Do Thái đầu tiên.

Shapiro đã xúc phạm đến các Hiệp Hội Giáo Viên vì ủng hộ phiếu học tập (school voucher). Có thể khơi lại cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Dân Chủ về vấn đề Israel và khiến một số cử tri trẻ xa lánh khi lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình ở Gaza trong khuôn viên trường đại học.

Báo New York Times cũng đưa ra một danh sách gần giống với danh sách của Yahoo! News. Nhưng báo này có thêm một nhận định rằng bà Harris có thể có xu hướng tìm đến một nhân vật từ các tiểu bang chiến trường mà Đảng Dân Chủ cần để giành chiến thắng trước cựu Tổng thống Donald J. Trump và người đồng tranh cử của ông, JD Vance. Đảng Dân Chủ cho biết bà cũng có khả năng chọn lựa một nam chính trị gia để cân bằng liên danh. Nhưng không có gì là chắc chắn.



Nguyễn Quốc Khải

THAM KHẢO

(1) Andrew Romano, "Who is leading the race to become Kamala Harris’s running mate?" Yahoo! News, July 26, 2024.

(2) Matt Bai, "Who should Kamala Harris choose as her vice president?", Washington Post, July 25, 2024.

(3) Adam Nagourney and Jennifer Medina, "Who might Kamala Harris pick as her running mate?" New York Times, July 24, 2024.