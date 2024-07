Bảo Vệ Môi Trường: Chọn JD Vance Làm Phó Tổng Thống Là ‘Một Bước Lùi Nguy Hiểm’

Nhiều nhà bảo vệ môi trường đã rất lo ngại trước việc JD Vance trở thành ứng viên phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Nhiều nhà bảo vệ môi trường đã cảnh báo rằng JD Vance vốn có mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và luôn cố gắng làm hài lòng Donald Trump – điều này sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho người dân Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

JD Vance là một nhà đầu tư mạo hiểm được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2022, và là ứng viên của Đảng Cộng Hòa cho chức phó Tổng thống năm nay. Trước khi tham gia chính trường, ông từng bày tỏ những lo ngại về khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, sau khi được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2022, ông đã chuyển sang bỏ phiếu để bãi bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường và hủy bỏ các luật quan trọng giúp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và xe điện.

Cassidy DiPaola, phát ngôn viên của chiến dịch Make Polluters Pay của Fossil Free Media, cho biết: “Việc chọn JD Vance làm ứng viên phó Tổng thống là một bước lùi nguy hiểm cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu ở Hoa Kỳ. Thông tin từ hồ sơ của TNS Vance cho thấy ông thường xuyên ưu tiên lợi ích của ngành nhiên liệu hóa thạch hơn là nhu cầu cấp bách phải giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.”

Theo OpenSecrets, một trang giám sát tài chính chiến dịch, TNS của Ohio, vốn từng chỉ trích Trump rất quyết liệt, đã nhận được 340,289 MK từ ngành công nghiệp dầu khí trong các khoản quyên góp cho chiến dịch kể từ năm 2019, và đang là một trong những người nhận nhiều quyên góp nhất từ ngành này trong cuộc bầu cử năm nay.

Stevie O’Hanlon, giám đốc truyền thông của Sunrise Movement, nhận xét: “JD Vance không chỉ thay đổi lập trường về việc ủng hộ Trump, mà còn thay đổi luôn cả lập trường về khí hậu. Rồi đây Vance sẽ tiếp tay giúp Trump phá hoại hành tinh của chúng ta nhiều hơn, nếu Trump tái đắc cử.”

Khi tìm kiếm sự ủng hộ từ Donald Trump trong cuộc đua vào Thượng viện, TNS JD Vance đã tỏ ra nghi ngờ vai trò của con người và nhiên liệu hóa thạch trong việc khiến cho Trái đất ấm lên (global warming), dù hầu hết các khoa học gia đều tán thành rằng đó thật sự là nguyên nhân chính.

Ở tiểu bang quê nhà Ohio, Vance đã trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho việc sử dụng kỹ thuật fracking trong khai thác dầu khí, một quy trình gây ô nhiễm rất nhiều. Năm ngoái, ông đã viết một bài báo bày tỏ sự ủng hộ nhiên liệu hóa thạch một cách mạnh mẽ, không ngần ngại kêu gọi mở rộng các đường ống dẫn dầu và giếng khoan tại Ohio, nhằm phát triển ngành năng lượng dầu khí tại đây trong nhiều thập niên tới. Vance viết trên Marietta Times: “Tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tăng cường ngành công nghiệp năng lượng của Ohio. Chúng ta cần giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà và những quy định khắt khe từ chính phủ liên bang để chắp cánh cho sự phát triển này.”

Theo EIA, Ohio hiện là nhà sản xuất khí đốt từ nhiên liệu hóa thạch lớn thứ 6 và nằm trong top 10 danh sách các tiểu bang tiêu thụ than và dầu tại Hoa Kỳ.

Trích bài viết của Vance: “Trong thời kỳ lạm phát nghiêm trọng, chi phí năng lượng tăng liên tục và thế giới luôn bấp bênh bất ổn, người dân Ohio chúng ta thật may mắn khi sống ở một khu vực giàu tài nguyên dầu khí như Utica Shale.”

Ở Washington, JD Vance đã chỉ trích và phản đối Đạo luật IRA 2022, một đạo luật quan trọng về khí hậu và cơ sở hạ tầng của chính quyền Biden. Ông đã đề nghị bãi bỏ các khoản ưu đãi tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện, thay vào đó đề nghị áp thuế 7,500 MK cho xe chạy bằng xăng hoặc diesel sản xuất tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Vance còn cùng ủng hộ luật nhằm bãi bỏ quy định của EPA về các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và chương trình của IRA nhằm hạn chế những vụ xì khí metan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mà phần lớn là do ngành dầu khí thải ra.

Dù JD Vance chưa thành công trong việc phá hoại các biện pháp bảo vệ môi trường khi ở vai trò TNS, nhưng các nhà vận động lo ngại rằng nếu được ngồi vào chiếc ghế phó Tổng thống, ông có thể giúp Trump phá hết.

Hiện nay, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều thảm họa tự nhiên trên toàn Hoa Kỳ như những cơn nóng chết chóc, cháy rừng, bão lớn, lũ lụt và mực nước biển dâng cao, ảnh hưởng đến các cộng đồng từ Bờ đông đến Bờ tây. Tuy nhiên, chương trình của Đảng Cộng Hòa không mảy may đề cập đến vấn đề khí hậu, thay vào đó, họ chỉ lo tập trung “khoan, khoan hoài, khoan mãi” để moi cho hết “vàng lỏng” để đạt được “độc lập và thống trị về năng lượng.”

Ben Jealous của Sierra Club cho biết: “Hết lần này đến lần khác, JD Vance luôn cố tình làm giảm tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu và gieo rắc nghi ngờ về vai trò của con người trong việc gây ra cuộc khủng hoảng này. Còn Donald Trump là tổng thống tồi tệ nhất từ trước đến giờ nếu xét về vấn đề môi trường; ông ta không màng đến việc bảo vệ không khí sạch, nước sạch và một tương lai sạch sẽ cho con cháu sống được. Nếu Donald Trump thắng được nhiệm kỳ thứ hai rồi đưa JD Vance ngồi vào ghế phó Tổng thống, các chính sách và ảnh hưởng của họ sẽ khiến cho những vấn đề môi trường và khí hậu rơi vào tuyệt vọng. ”





