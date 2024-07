Quốc hội gần đây đã thực hiện một số thay đổi lớn đối với phúc lợi Phần D của Medicare thông qua Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act)

Chúng tôi đã chọn một số câu hỏi về những thay đổi lớn này và muốn chia sẻ thông tin.

<Q1> Những thay đổi đối với Medicare Phần D là gì?

Các quy định mới được thiết kế để giúp người cao tuổi dễ dàng mua được thuốc theo toa hơn. Lần đầu tiên, chính phủ liên bang thương lượng giá của một số loại thuốc được Medicare chi trả. Luật thiết lập các giới hạn hàng năm về chi tiêu tự chi trả của quý vị cho tất cả các loại thuốc, với mức đặc biệt dành cho insulin. Những người thụ hưởng cũng có thể chia đều chi phí chia sẻ của họ trong suốt năm của chương trình và quý vị không còn phải tự chi trả tiền túi cho các loại vắc xin dành cho người lớn do Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (Center for Disease Control) khuyến nghị.

<Q2> Chi phí thuốc của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Đầu tiên, nếu quý vị sử dụng insulin, chi tiêu của quý vị được giới hạn ở mức $35 mỗi tháng. Đây là tin tuyệt vời cho nhiều người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và các đảo Thái Bình Dương, những người có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường hơn.

Thứ hai, bắt đầu từ năm 2025, sẽ có giới hạn hàng năm là $2,000 đối với số tiền quý vị phải trả cho tất cả các loại thuốc theo toa được Medicare đài thọ. Điều này có nghĩa là cho dù quý vị cần bao nhiêu loại thuốc, tổng chi phí hàng năm của quý vị sẽ không vượt quá $2,000. Lưu ý rằng giới hạn hàng năm là $8,000 vào năm 2024.

Thứ ba, bắt đầu từ năm tới, quý vị có thể chọn chia đều chi phí thuốc của mình trong năm, thay vì thanh toán số tiền lớn cùng một lúc. Cách chọn này có thể giúp quản lý ngân sách của quý vị dễ dàng hơn nếu quý vị có thu nhập cố định. Nhưng hãy nhớ, quý vị cần chọn tham gia cách chọn này -- nó sẽ không tự động xảy ra. Nếu quý vị có thắc mắc, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi trực tiếp với công ty bảo hiểm chương trình thuốc Medicare của quý vị.

<Q3> Tôi có thể nhận thêm hỗ trợ về chi phí thuốc theo toa Medicare của mình không?

Những người thụ hưởng Medicare có thể đủ điều kiện nhận được nhiều khoản tiết kiệm hơn nữa thông qua chương trình Low-Income Subsidy (LIS), còn được gọi là chương trình Extra Help. Vào năm 2024, Extra Help được mở rộng để những người thụ hưởng có thu nhập từ 135% đến 150% mức nghèo liên bang và đáp ứng các yêu cầu về giới hạn nguồn lực có thể nhận được đầy đủ các phúc lợi Extra Help. Nói cách khác, nếu thu nhập hàng tháng của quý vị lên tới $1,903 (hoặc lên tới $2,575.00 cho một cặp vợ chồng), quý vị sẽ trả $0 cho phí bảo hiểm chương trình thuốc Medicare và khoản khấu trừ của chương trình, đồng thời số tiền giảm cho cả thuốc gốc và thuốc chính hiệu. Những giới hạn này được cập nhật hàng năm.

<Q4> Tôi nghe nói luật mới có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc tôi dùng -- điều đó có đúng không?

Một số chuyên gia lo ngại rằng các quy định về định giá của IRA có thể gây ra những hậu quả không lường trước được - như làm chậm quá trình phát triển các loại thuốc mới, đặc biệt là các loại thuốc dễ uống tại nhà và khiến người cao tuổi khó tiếp cận các loại thuốc họ hiện đang dùng hơn.

Một cách tiếp cận cân bằng để thực thi luật có thể giúp giảm thiểu những thách thức về khả năng tiếp cận và khả năng chi trả này. Ví dụ, các quan chức Medicare có thể giám sát các công ty bảo hiểm để đảm bảo họ không đưa một số loại thuốc chính hiệu vào danh mục chi phí cao hơn - điều này buộc người cao tuổi phải tự chi trả nhiều hơn.

Việc đưa ra mức độ bảo vệ như nhau cho các loại thuốc tiêm sẽ khuyến khích các công ty dược phẩm tiếp tục phát triển cả hai loại thuốc. Điều này sẽ giúp đảm bảo người cao tuổi có thể tiếp cận các phương pháp điều trị tốt nhất cho nhu cầu sức khỏe cá nhân của họ.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế theo Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí An Sinh Xã Hội, thu nhập An Sinh Bổ Sung, phúc lợi Xã Hội cho Người Cao Tuổi hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, quý vị có thể gọi hoặc email với chúng tôi theo 3 cách ngay hôm nay:

Gọi: (Tiếng Việt) 1-800-582-4336

Email: AskNAPCA@napca.org,

Gửi qua thư: 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi AANHPI và gia đình họ. Chúng tôi vận hành Trung Tâm Hỗ Trợ Người Cao Niên NAPCA dành cho Người Lớn Tuổi và Người Chăm Sóc và có sẵn bằng 5 ngôn ngữ khác nhau: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Hàn và Tiếng Việt.