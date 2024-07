Cảnh Sát Capitol Bắt Nhóm Biểu Tình Phản Đối Chiến Tranh Gaza Trong Tòa Nhà Quốc Hội

Nhóm những người biểu tình Jewish Voice for Peace bên trong một tòa nhà Quốc Hội hôm thứ Ba (23/7). (Nguồn:YouTube)

WASHINGTON – Hôm thứ Ba (23/7), Lực lượng Cảnh sát Capitol đã bắt giữ những người Do Thái biểu tình bên trong một tòa nhà Quốc Hội để phản đối sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Israel, theo Reuters.

Sự việc này xảy ra một ngày trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​sẽ phát biểu trước Quốc Hội Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm “Jewish Voice for Peace.” Những người biểu tình mặc áo phông đỏ in các câu slogan như “not in our name” (Xin tạm dịch là “đừng nhân danh của chúng tôi”) và “Jews say stop arming Israel” (Dân Do Thái muốn ngừng trang bị vũ khí cho Israel). Một số người còn cầm theo biểu ngữ viết “ceasefire now” (ngừng bắn ngay đi) và “let Gaza live” (để Gaza được sống).

Tổ chức Jewish Voice for Peace cho biết trên mạng xã hội: “Trong 9 tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến vô số thảm kịch xảy ra tại Gaza, được Israel thực hiện với danh nghĩa của chúng tôi và được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ.” Cuộc biểu tình này được tổ chức để phản đối chuyến công du của Netanyahu đến Hoa Kỳ. Theo Jewish Voice for Peace, có khoảng 400 người tham gia và hơn 250 người đã bị bắt.

Cảnh sát Capitol không công bố số người bị bắt chính xác là bao nhiêu, chỉ cho biết đã yêu cầu nhóm người biểu tình ngừng lại nhưng họ không tuân thủ, nên cảnh sát đã tiến hành bắt giữ.