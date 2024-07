Những Hậu Quả Kinh Tế Mang Dấu Ấn Của Trump

Nếu không có buổi tranh luận đầu tiên vào ngày 27/6 vừa qua giữa hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump thì không khí vận động để vào làm chủ Nhà Trắng đã không sôi nổi lên và đưa Đảng Dân chủ vào tình trạng khủng hoảng nội bộ, vì ông Biden đã làm nhiều người ủng hộ thất vọng, dấy lên dư luận đòi thay thế ông vì tuổi già, sức yếu. Ngay sau cuộc tranh luận, một số cơ sở truyền thông lớn của Mỹ đã kêu gọi ông Biden bước qua một bên, trao thẻ chạy đua cho một người khác trẻ hơn và có sức quyến rũ hơn. Nhật báo The New York Times bình luận rằng để phục vụ đất nước thì Biden nên rút lui. Báo The New Yorker cho rằng nếu Biden rút lui thì đó là hành động yêu nước trong lúc này. Tờ Chicago Tribune nhận định cả Biden và Trump đều già nua. Trong khi đó, tờ Philadelphia Inquirer kêu gọi Trump rút lui vì bản chất dối trá. Đảng Cộng hòa có sự đồng thuận nhiệt tình đứng sau Trump.