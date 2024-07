Buôn Lậu Các Công Nghệ Quân Sự Sang Nga, Maxim Marchenko Bị Kết Án 3 Năm Tù

Hôm thứ Tư (17/7), Maxim Marchenko, 52 tuổi, đã bị kết án ba năm tù giam và thêm ba năm quản chế vì tội buôn lậu các thiết bị vi điện tử (microelectronics) quân sự do Hoa Kỳ sản xuất sang Nga. (Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON – Hôm thứ Tư (17/7), một người đàn ông Nga đã thừa nhận tội buôn lậu một lượng lớn thiết bị vi điện tử (microelectronics) dùng trong quân sự do Hoa Kỳ sản xuất sang Nga và bị kết án ba năm tù, theo Reuters.

Ngoài ra, Maxim Marchenko, 52 tuổi, còn bị kết án ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù giam (supervised release), theo thông tin từ Bộ Tư pháp.

Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Nga nhằm làm suy yếu khả năng quân sự của Moscow kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine xảy ra.

Marchenko sống ở Hồng Kông và bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 9. Tên này và hai đồng phạm người Nga bị buộc tội sử dụng các công ty bình phong (shell company) để che đậy việc mua bán bất hợp pháp các màn hình OLED vi điện tử.

Matthew Axelrod, phụ trách giám sát và thực thi các quy định và luật pháp liên quan đến xuất cảng tại Cơ quan Kỹ nghệ và An Ninh (Bureau of Industry and Security, BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho biết: “Việc chuyển giao trái phép các thiết bị vi điện tử quân sự từ Hồng Kông đến Nga đã giúp tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Moscow. Bản án hôm nay chỉ là thí dụ mới nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi nhằm tìm kiếm và ngăn chặn các hoạt động mua sắm công nghệ và hàng hóa quân sự bất hợp pháp của Nga.”

Vào tháng 2, tại tòa án New York, Marchenko đã nhận tội rửa tiền và buôn lậu hàng hóa từ Hoa Kỳ.

Các loại màn hình OLED vi điện tử có thể được sử dụng trong ống ngắm súng trường, ống nhòm đêm, các thiết bị thermal optics (sử dụng công nghệ cảm biến nhiệt để phát hiện và hiển thị hình ảnh dựa trên nhiệt độ của vật thể) cùng với các hệ thống vũ khí khác.

Marchenko và các đồng phạm đã khai man rằng công nghệ lưỡng dụng này (dual-use technology) được đưa đến TQ và Hồng Kông là để sử dụng trong các loại kính hiển vi điện tử.