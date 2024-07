Ai Là James Donald Vance, Nhân Vật Trump Chọn Làm Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống?

Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024: Ngày thứ nhất.

MILWAUKEE, WISCONSIN - 15/7: Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) và ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ J.D. Vance (R-OH) xuất hiện trong ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. RNC diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7. (Ảnh của Joe Raedle/Getty Images)

JD Vance không phải là một phó tổng thống nước Mỹ cần. Vance đã nói nếu ông ấy là phó tổng thống, ông sẽ không chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử vào năm 2020. Ông kiên quyết chống lại việc Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến tranh Ukraine và ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, có quan điểm cực đoan chống người nhập cư. Ông từng tuyên bố An Sinh Xã Hội và Medicare là những rào cản lớn nhất cho tình trạng tài chánh lành mạnh thực sự. Ông mới trở thành thượng nghị sĩ từ 2022, không có kinh nghiệm trong chính trường và hành chánh.

James Donald Vance lớn lên ở Jackson, Kentucky và Middletown, Ohio trong một gia đình đổ vỡ, khiến ông phải đổi tên vài ba lần. Tên khai sinh là James Donald Bowman. Cha mẹ ruột của Vance, Donald Bowman và Bev Vance, đã ly hôn khi ông mới chập chững biết đi. Sau đó ông được chồng mới của mẹ mình, Bob Hamel, nhận nuôi và đổi tên thành James David Hamel. Bev và Bob sau đó ly hôn, Bev phải vật lộn với chứng nghiện ma túy. Vance chủ yếu được nuôi dưỡng bởi ông bà ngoại.

Ông mô tả một tuổi thơ nghèo đói và lạm dụng trong cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2016 của ông, "Hillbilly Elegy". Năm nay Vance 39 tuổi. Nếu đắc cử, ông sẽ là phó tổng thống trẻ nhất kể từ Richard Nixon. Sinh nhật của ông ấy là Ngày 2-8-1984. Vance gia nhập Thủy Quân Lục Chiến sau khi tốt nghiệp trung học và từng phục vụ ở Iraq.

Vợ của Vance, Usha Vance, là luật sư tranh tụng cho một công ty luật có trụ sở tại San Francisco và Washington, D.C. Hai người gặp nhau khi còn là sinh viên tại Trường Luật Yale và kết hôn vào năm 2014, một năm sau khi họ tốt nghiệp.

Vào 2015, hai năm sau khi tốt nghiệp Trường Luật Yale, Vance gia nhập Mithril Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm do Peter Thiel, người đến từ Thung lũng Silicon, điều hành.

Vance và gia đình anh sống ở khu East Walnut Hills, Cincinnati. Thượng nghị sĩ cũng đã mua một ngôi nhà trị giá $1.5 triệu đô la ở Alexandria, Virginia vào năm ngoái.

Vào ngày 1-7-2021, Vance công bố chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của mình ở Ohio. Vài ngày sau đó trên đường vận động tranh cử, Vance tuyên bố về Trump “Tôi rất tiếc đã sai về ông. Tôi nghĩ ông ấy là một tổng thống tốt. Tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn cho người dân và tôi nghĩ ông ấy đã gặp phải rất nhiều thất bại. Ông ấy là tổng thống tốt nhất trong đời tôi”.

Vào tháng 4, 2022, Trump ủng hộ Vance. “J.D. đang hôn mông tôi, ông ta rất muốn tôi ủng hộ."

Người ủng hộ chính của Vance trong thế giới Trump là Donald Trump Jr. Người ủng hộ nổi bật nhất của ông trong giới truyền thông bảo thủ là Tucker Carlson. Nhà tài trợ lớn nhất của ông là Peter Thiel.

Vance lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2022 sau khi đánh bại cựu Dân Biểu Đảng Dân Chủ John C. Tim Ryan ở Ohio với sự đóng góp $10 triệu của Peter Thiel.

Vance công khai chỉ trích Trump vào năm 2016. Trước đây ông từng gợi ý rằng Trump có thể "Hitler của Mỹ" và gọi ông là kẻ độc hại và so sánh ông với một loại thuốc phiện.

Trong một cuộc phỏng vấn của NPR, ông nói đùa rằng ông ta thà viết con chó của mình vào lá phiếu còn hơn là bỏ phiếu cho Trump hay Hillary Clinton. “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho bên thứ ba vì tôi không thể chấp nhận được Trump."

Nhưng Vance đã thay đổi quan điểm của mình khi chuẩn bị cho cuộc tranh cử vào Thượng Viện năm 2022, xóa bỏ những tweet và ghi nhận công việc của Trump đã làm khi tại chức.

Ông đã nhận được sự ủng hộ của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy hỗn loạn tại Thượng Viện của Đảng Cộng Hòa và hiện là một trong những đồng minh trung thành nhất của cựu tổng thống!

Vance nhân cách hóa cái được gọi là Quyền Mới (New Right), một chủ nghĩa bảo thủ dân túy bác bỏ nhiều quan điểm truyền thống của Đảng Cộng Hòa. Ông ủng hộ thuế quan thương mại và phản đối sự can thiệp của Mỹ vào xung đột nước ngoài, đặc biệt là chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ông ấy cũng đã lên tiếng chống lại việc cắt giảm An Sinh Xã Hội.

Vance là một trong những tiếng nói hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội chống lại viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraina. Trong một bài xã luận vào tháng 4, Vance đã viết rằng ông “hầu như vẫn phản đối bất kỳ đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này.”

Trong cùng một bài báo, ông khuyến khích Biden theo đuổi hòa bình qua thương lượng với Putin. Vào tháng 9, 2023, Vance nằm trong nhóm thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối yêu cầu của Tổng thống Biden về viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Vance nói với Steve Bannon trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2022: “Tôi phải thành thật với bạn, tôi không thực sự quan tâm điều gì sẽ xảy ra với Ukraine bằng cách này hay cách khác”. Quan điểm này tới nay vẫn không thay đổi.

Vance phản đối việc phá thai và thường nói rằng chính phủ nên tìm cách khuyến khích người dân có con. Tuy nhiên, giống như những thành viên Đảng Cộng Hòa khác, Vance đã thay đổi quan điểm về vấn đề này một phần nào sau Ohio và các tiểu bang khác đã bỏ phiếu ủng hộ việc phá thai vào năm ngoái. Ông chủ trương dành vấn đề phá thai cho các tiểu bang giải quyết.

Trong một cuộc phỏng vấn CNN vào tháng 12, ông nói Đảng Cộng Hòa phải "chấp nhận rằng mọi người không muốn có lệnh cấm phá thai toàn diện." Gần đây hơn, ông nói với Meet the Press rằng ông ủng hộ việc mua bán thuốc phá thai mifepristone.

