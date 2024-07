Cuộc Khủng Hoảng Lãnh Đạo Tại Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo trong hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 7 năm 2024. Hình chụp lại từ video.

Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cá nhân tôi, rất lo lắng về cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay tại nước Mỹ. Cuộc khủng hoảng này ngày càng phức tạp hơn sau thất bại thê thảm của Tổng Thống Joe Biden tại buổi tranh luận cách đây hai tuần hoàn toàn do lỗi của ông ta. Mọi người đều biết trước đây cuộc tranh luận rất quan trọng với hàng chục triệu người theo rõi với con số thống kê là 50 triệu. Ai cũng có thể đoán trước được các câu hỏi như kinh tế bao gồm lạm phát. Biden có đủ thời giờ để chuẩn bị, nhưng đã quá lúng túng, nói lắp bắp, không đáp trả được Trump, để lộ ra sức khỏe yếu kém.

Đây là lý do khiến nhiều người e ngại rằng ông Biden sẽ thua Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Nếu ông Trump thắng thì đó là một thảm họa cho nước Mỹ như nhiều người thấy qua Project 2025. Cử tri Mỹ đứng trước một sự chọn sống chết giữa Dân Chủ và độc tài.

Cuộc khủng hoảng lãnh đạo được phân tách đầy đủ qua báo chí. Ban Biên Tập của New York Times lần lượt bác bỏ cả hai ứng cử viên qua hai bài bình luận sắc bén.



(1) “To Serve His Country, President Biden Should Leave the Race,” June 28, 2024.

(2) “Donald Trump is unfit to lead,” July 12, 2024.

Người dân Mỹ bị buộc phải để chọn một trong hai ông già. Biden năm nay đã 81 tuổi và Trump đã 78 tuổi. Một mặt, Biden là một kẻ yếu đuối, không thể nói chuyện suông sẻ hay đi lại dễ dàng. Mặt khác, Trump là cũng rất già, thể xác bệ rạc, lắm bệnh tật về tinh thần và là một người đàn ông khó đoán. Tình trạng này cho thấy Hoa Kỳ xem ra không thể đào tạo hoặc nâng cao các nhà lãnh đạo tầm vóc. Ngược lại, cuộc khủng hoảng của Đảng Cộng Hòa trong suốt một thập niên vừa qua đã tạo ra một tổng thống tồi tệ nhất trong lịch theo 154 sử gia và học giả Hoa Kỳ trong cuộc thăm dò vào tháng 2, 2024.

Trước cuộc tranh luận ngày 27/6, Trump vẫn dẫn trước Biden 1.5 điểm trong cuộc thăm dò toàn quốc với khoảng cách sít sao. Tính đến sáng hôm nay 12/7, lợi thế của cựu tổng thống tăng tới mức 2.7 điểm theo cuộc thăm dò Marist thực hiện cho NPR và PBS. Tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, tỷ lệ dẫn trước của Trump đã tăng từ 3.2% vào ngày tranh luận lên 4.1% cũng vào ngày 12/7.

Thật là vô cùng thất vọng khi một đương kim tổng thống không được coi trọng hơn một tên tội phạm với nhiều thành tích bất hảo dân sự và hình sự. Khoảng 85% và 60% công chúng Mỹ tin rằng Biden và Trump cùng quá già để làm tổng thống.

Cuộc họp báo của Tổng Thống Biden sau Hội Nghị NATO cũng có một vài vấp váp khiến Đảng Dân Chủ lo lắng thêm, không phải có thể chỉ mất nhà trắng mà còn mất cả Hạ Viện và Thượng Viện. Nhiều nhà lập pháp của Đảng Dân chủ đưa ra tuyên bố ca ngợi thành tích của Biden nhưng kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua. Dân biểu Jim Himes (Dân Chủ, Connecticut) tuyên bố ngay sau cuộc họp báo của Biden chấm dứt: “Cuộc bầu cử năm 2024 sẽ xác định tương lai của nền dân chủ Mỹ và chúng ta phải đưa ra ứng cử viên mạnh nhất có thể để đối đầu với mối đe dọa từ chủ nghĩa độc tài MAGA đã hứa của Trump. Tôi không còn tin đó là Joe Biden nữa.”

Một số nhà tài trợ tuyên bố ngưng ủng hộ Đảng Dân Chủ cho tới khi Biden chấm dứt tranh cử. Nancy Pelosi, Barrack Obama, và Lãnh Đạo Thiểu Số Hạ Viện Hakeem Jeffries đang vận động ở hậu trường để Biden sớm có quyết định sau cùng trước khi quá trễ. Theo Washington Post, số đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện công khai kêu gọi Biden chấm dứt tranh cử đến nay là 21.

Hiện nay Trump vẫn chưa công bố người sẽ đứng làm ứng cử viên tổng thống trong liên danh của ông cho đến Đại Hội Đảng Cộng Hòa vào 15-18 tháng 7 là hạn chót. Biden còn một tháng nữa để có quyết định sau cùng trước Đại Hội Đảng Dân Chủ vào 19-22 tháng 8, 2024.

Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, 84 tuổi, sau 8 năm làm chủ tịch Hạ Viện và 12 năm làm lãnh đạo thiểu số Hạ Viện, đã tự nguyện không tranh cử làm lãnh đạo Hạ Viện nữa vào năm 2022.

Biden là người đạo đức, yêu nước, đặt quyền lợi quốc gia trên quyền lợi cá nhân, đạt được nhiều thành tích quan trọng và nhanh chóng trong gần 4 năm qua. Công lao to nhất của ông là loại Trump, một kẻ vô đạo đức và bất tài ra khỏi Nhà Trắng. Tuy nhiên ông đang ở trong một tình trạng khó khăn, ông chính là người phải có quyết định khi nào nên chấm dứt cuộc đua với sự cố vấn của giới lãnh đạo Dân Chủ.

Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi, thay thế Biden làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà có thể thắng Trump với tỷ lệ 49-46% trong số tất cả người lớn (và 49-47% trong số cử tri đã đăng ký). 49% của Harris hơn một chút so với 46% của Biden. Hiện nay Harris là ứng cử viên sáng giá nhất để thay Biden. Trump và Đảng Cộng Hòa rất sợ điều này xẩy ra. Harris từng là công tố viên trong 25 năm. Sau đó bà làm luật sư quận hạt, bộ trưởng Tư Pháp California (2011-2017), thượng nghị sĩ (2017-2021), và phó tổng thống (2021-2025).

Xin ơn trên phù hộ cho nền Dân Chủ của nước Mỹ.