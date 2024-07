Đại Học New York Thỏa Thuận Bồi Thường Trong Vụ Kiện Liên Quan Đến Chủ Nghĩa Bài Do Thái

Khu lều trại của các nhóm biểu tình trong khuôn viên Columbia University trước khi bị tháo gỡ. (Nguồn:YouTube)

NEW YORK – Hôm thứ Hai (8/7), Đại học New York (NYU) đã đạt được thỏa thuận bồi thường để giải quyết vụ kiện do các sinh viên Do Thái đệ đơn, cáo buộc NYU đã thất trách, không ngăn chặn được chủ nghĩa bài Do Thái (antisemitism) trong khuôn viên trường, theo Reuters.

Các điều khoản chi tiết của thỏa thuận bồi thường trong vụ kiện ‘Ingber et al v New York University’ (No. 23-10023) sẽ được công bố vào thứ Ba. Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên cáo buộc các trường đại học lớn, bao gồm Đại học Columbia (Columbia University) ở New York, đã dung túng cho chủ nghĩa bài Do Thái kể từ sau khi chiến tranh bùng nổ ở Gaza.

Cũng trong cùng ngày, Đại học Brown (Brown University) đã đồng ý sẽ tăng cường đào tạo nhân viên và sinh viên trường về vấn đề không kỳ thị, để giải quyết các cáo trạng liên quan đến việc giải quyết những khiếu nại về vấn đề kỳ thị và quấy nhiễu, trong đó có những khiếu nại liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái.

Vụ kiện chống lại NYU được đệ trình lên tòa án liên bang ở Manhattan vào tháng 11 năm ngoái, bởi Bella Ingber, Sabrina Maslavi và Saul Tawil – tất cả đều là sinh viên năm thứ ba vào thời điểm đệ đơn.

Các sinh viên cáo buộc NYU vi phạm luật dân quyền liên bang vì áp dụng các chính sách chống kỳ thị không đồng đều, chẳng hạn như cho phép người ta hô hào những khẩu hiệu chống Do Thái (“gas the Jews”: tiêu diệt dân Do Thái; và “Hitler was right”: Hitler đã đúng) và làm ngơ trước các hình thức kỳ thị khác.

Họ cũng cho rằng các quản trị viên của NYU, kể cả Chủ tịch Linda Mills, đã “phớt lờ, kéo dài thời gian hoặc đổ lỗi ngược, bóp méo sự thật” đối với các khiếu nại của sinh viên Do Thái. NYU thì cho rằng tình trạng chống Do Thái đã giảm bớt rất nhiều sau khi tăng mạnh vào thời điểm chiến tranh nổ ra, nên họ muốn bác bỏ vụ kiện.

Trường cũng cho biết họ đã làm nhiều hơn những gì luật pháp yêu cầu để giải quyết các mối lo ngại của sinh viên, thí dụ như áp dụng “Kế hoạch 10 Điểm” nhằm tăng cường an ninh trong khuôn viên trường và phạt những người vi phạm chính sách chống kỳ thị.

Các trường đại học khác như Carnegie-Mellon, Harvard, MIT, UC Berkeley, và UPenn cũng phải đối mặt với các vụ kiện tương tự.