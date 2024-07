Cư Dân California Nên Làm Gì Để Đối Phó Với Mùa Hè Nắng Nóng 2024?

Quận Cam, (VB) – Vào ngày 2 tháng 7, Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) kết hợp với Chương Trình Sẵn Sàng Ứng Phó Thảm Họa California (Listos) thực hiện một cuộc họp báo trên mạng. Chủ đề chính của cuộc họp báo là nói về dự báo hiện tại về thời tiết khắc nghiệt sắp tới, và chia sẻ những điều người dân California cần biết để giữ an toàn trong một mùa hè khắc nghiệt.



Các diễn giả trong cuộc họp báo:

• Sonya Harris, Senior Advisor, Listos California

• Andrew Ramos, Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sacramento

• Dr. Rita Nguyễn, Assistant Health Officer tiểu bang California; Giám Đốc Sức Khỏe Cộng Đồng, California Department of Public Health

• Charlene Gloriani, CalOSHA Program Senior Safety Engineer Communications & Outreach

• David Lawrence, National Oceanic and Atmospheric Administration



Ông David Lawrence, nhà khí tượng học, cho biết California đang bắt đầu một đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ sẽ tăng cao trong tuần, tiếp tục kéo dài đến cuối tuần tới. Phần lớn California sẽ có ​​nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều từ 100 đến 115 độ F; nhiệt độ ban đêm cũng không giảm nhiều, chỉ ở khoảng 70-80 độ F. Điều kiện thời tiết như vậy dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân.



Dr. Rita Nguyễn, Giám Đốc Y Tế Dân Số của Bộ Y Tế Công Cộng California, cho biết nhiều người dân đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của sóng nhiệt đối với sức khỏe. Những người có nguy cơ cao nhất về sức khỏe do nhiệt bao gồm những người vô gia cư; công nhân làm việc ngoài trời; nhân viên làm việc trong văn phòng không có máy điều hòa; người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật, những cộng đồng có thu nhập thấp.

Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của tình trạng say nắng, có thể đe dọa tính mạng. Đa phần các trường hợp tử vong không phải do nhiệt độ quá cao, mà là do người dân không chuẩn bị đầy đủ.



Theo Dr.Nguyễn, những cái chết do nắng nóng đa số có thể phòng ngừa được. Một số dấu hiệu cảnh báo của cơ thể bao gồm đổ mồ hôi nhiều, chuột rút, suy nhược, nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt…



Ba lời khuyên đối với cư dân California là: uống đủ nước, giữ bình tĩnh và cập nhật thông tin. Dr.Rita Nguyễn khuyên nên uống nước trước khi thực sự khát để làm mát cơ thể khi đổ mồ hôi. Không uống nhiều thức uống có nhiều đường, cồn hoặc chứa caffein vì chúng có thể làm cơ thể mất nước. Giữ cho cơ thể mát mẻ, nên ở những nơi có máy lạnh khi có cảnh báo về thời tiết nóng bức. Nếu ở nhà không có máy lạnh, hãy tìm trung tâm tránh nắng của cộng đồng, các khu thương mại, thư viện thành phố... Nên tắm nước lạnh, mặc quần áo nhẹ và bôi kem chống nắng.



Amy Palmer, phó giám đốc truyền thông tại Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp (Cal OES) của California, cho biết nắng nóng là tình trạng thời tiết nguy hiểm nhất, gây chết người nhiều hơn cả cháy rừng và các thảm họa khác như lũ lụt. Văn phòng của ông vẫn theo dõi chặt chẽ thời tiết, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu trên toàn tiểu bang.

Charlene Gloriani, kỹ sư an toàn cấp cao của Cal/OSHA, cho biết đối với các công ty, Ban An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (Cal/OSHA) có đưa ra các qui định về việc bảo vệ nhân viên trước các nguy hiểm về nắng nóng. Theo đó, nhân viên làm việc ngoài trời phải được huấn luyện về bệnh nhiệt; được theo dõi khả năng thích nghi với nắng nóng trong hai tuần đầu tiên của công việc mới; được cung cấp nước uống miễn phí; được cung cấp bóng râm an toàn; được theo dõi các dấu hiệu bệnh nhiệt khi nhiệt độ đến 95 độ F; được nghỉ ngơi mỗi hai giờ khi nhiệt độ vượt quá 95 độ F.



Sonya Harris, cố vấn cấp cao của Listos California cho biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt là một môi trường mới mà người dân California cần thích nghi. Sau những vụ cháy rừng chết người năm 2019, văn phòng Thống Đốc Newsom đã thành lập Listos, là trung tâm tài nguyên để trợ giúp cư dân đối phó với thảm họa. Trong một số trường hợp khẩn cấp, cư dân có thể không có điện thoại di động hoặc bị mất sóng. Việc ghi nhớ các số điện thoại quan trọng, bao gồm cả điện thoại của bạn bè và gia đình, có thể giúp cư được an toàn hơn. Người dân California có thể ghi danh nhận cảnh báo khẩn cấp ở địa phương tại listoscalifornia.org/alerts.



Listos tăng cường việc cảnh báo về cháy rừng dưới dạng video truyền thông xã hội. Những video này sử dụng nhiều ngôn ngữ sắc tộc khác nhau. Cư dân nên kiểm tra chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại địa phương; đóng cửa và ở trong nhà khi chỉ số AQI tăng cao; cố gắng duy trì hoạt động của điện thoại trong trường hợp mất điện.



Kể từ năm 2023, Listos California đã gọi điện cho hơn ba triệu người dân California, khuyên họ ghi danh nhận cảnh báo khẩn cấp tại địa phương. Hơn 25% trong số này đã ghi danh. Đây là một dịch vụ có lợi ích vô cùng lớn lao, có thể cứu cả mạng sống! Điều mà Listos rút ra được trong công việc của mình đó là nếu người dân California sẵn sàng chuẩn bị đối phó, họ và gia đình sẽ được an toàn hơn khi thảm họa do nắng nóng xảy ra.