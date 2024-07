Chương Trình Văn Nghệ Trực Tiếp Thu Hình Paris By Night “Bolero & Em”

Kính mời quý vị đến tham dự buổi văn nghệ trực tiếp thu hình chủ đề “Bolero & Em” do Paris by Night tổ chức vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 8, 2024 qua hai suất lúc 2:30 chiều và 7:30 tối trên sân khấu lộng lẫy của rạp Pechanga Casino.

Nhắc đến Bolero thì hầu hết khách yêu nhạc người Việt đều biết ít nhất vài nhạc phẩm được viết dưới thể điệu này. Bolero từ khi du nhập vào Việt Nam đã chiếm trọn trái tim người Việt Nam. Các nhạc sĩ đua nhau sáng tác nhạc Bolero. Chúng ta thấy xuất hiện các ca khúc được viết với mọi đề tài, từ tình yêu quê hương, gia đình, trai gái theo điệu Bolero. Hầu hết các nhạc phẩm đó đều được đón tiếp nồng nhiệt bởi mọi thành phần khán thính giả. Điều đó chứng tỏ Bolero đã chiếm được cảm tình người nghe như thế nào. Qua thăng trầm của thời cuộc, có thời gian nhạc Bolero tưởng như đã chìm lắng trong lòng người nghe nhưng không. Nó không những vẫn luôn được đón tiếp nồng nhiệt ở ngoài nước từ cả nửa thế kỷ nay mà gần đây phong trào hát nhạc Bolero còn bùng phát mạnh trong nước và lan rộng từ Nam ra Bắc. Từ quán nước ngoài phố, đến những phòng trà sang trọng, tới những chương trình ca nhạc đình đám nhất, nơi nào ta cũng nghe thấy nhạc điệu này. Nhắc tới Bolero, hẳn chúng ta đều biết có rất nhiều nhạc phẩm được yêu thích khi được trình bày qua các giọng ca nữ. Chương trình Paris by Night “Bolero & Em” sẽ giới thiệu đến quý vị những nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc này từ xưa đến nay. Với tài điều khiển chương trình của các MC duyên dáng, vui nhộn Kỳ Duyên, Hồng Đào và Hoài Tâm sẽ ru hồn khán giả qua các nhạc phẩm Bolero để đời. Mỗi nữ ca sĩ với chất giọng của riêng mình sẽ gợi lại trong lòng người nghe từ những kỷ niệm xa xưa đến những niềm yêu thương hiện tại và tương lai. Phần hoà âm và đệm nhạc sẽ do ban nhạc The Brothers Band phụ trách.

pechanga.com . Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại. Chúng tôi dành quyền thay đổi mọi chi tiết mà không báo trước. Ban tổ chức giữ toàn quyền. Đường Dây Nóng Mua Vé: 714.894.5811 hay online tại info@thuyngashop.com Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 888.810.8871 hay online tại. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại. Chúng tôi dành quyền thay đổi mọi chi tiết mà không báo trước.

Các chương trình ca nhạc tổ chức tại Pechanga Theater cống hiến khán thính giả không khí văn nghệ ấm cúng và thân mật. Với 1200 chỗ ngồi trong rạp, mọi chương trình ca nhạc đều có hệ thống âm thanh thính phòng tối tân, ghế ngồi êm ái, và tầm nhìn cận cảnh từ mọi góc ngồi trong rạp.

Về Pechanga Resort Casino