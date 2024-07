Emê Concert 2: Không Chỉ Là Sân Chơi Ca Nhạc Của Giới Trẻ Gốc Việt

Huntington Beach (VB) - Vào chiều Chủ Nhật cuối Tháng Sáu, khoảng hơn 300 khán giả đã ngồi chật khán phòng của Huntington Beach Central Library Theater để cổ vũ cho các tài năng âm nhạc trẻ gốc Việt trong chương trình nhạc Emê Concert 2, chủ đề “I Wish It So”. Nhiều người trong số họ đã từng là khán giả của chương trình Emê Concert lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, cũng được tổ chức bởi Mê Linh, một cô ca sĩ ở tuổi học trò không xa lạ với cộng đồng gốc Việt vùng Little Saigon Quận Cam. Họ thích thú khi nhận ra rằng sau một năm, các gương mặt trẻ đã đem thêm nhiều điều mới mẻ cho sân khấu nhỏ của mình.





Điều mới đầu tiên là sự hoán đổi nhân vật chính. Trong cả hai Emê Concert đều có hai gương mặt trẻ, hai giọng hát Hugo Nguyễn và Mê Linh. Nhưng năm ngoái, Mê Linh là ca sĩ chính của chương trình; cô hát để gây quĩ để thực hiện giấc mơ sang New York học nhạc. Còn năm nay, đến lượt Hugo trở thành nhân vật chính. Cậu bé này vừa tốt nghiệp trung học, vừa được nhận vào UCLA để theo học ngành nhạc Jazz. Trong Eme Concert 2, Hugo hát nhiều nhất và hát nhiều thể loại, như để điểm lại hành trang âm nhạc của mình.

Photo by Hung Le







Hugo không xa lạ với cộng đồng người Việt tại vùng Little Saigon. Cậu bé này từng là một hiện tượng khi bắt đầu trình diễn trên các sân khấu cộng đồng khi chỉ mới khoảng hơn sáu tuổi. Hugo bắt đầu phần trình diễn của mình tại Eme Concert 2 bằng bài hát Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang, bài hát giúp em dành được giải nhất cuộc thi hát của Đài Truyền Hình SBTN; và cũng từ đó bắt đầu được cộng đồng người Việt yêu mến. Hugo cảm ơn nhạc sĩ Việt Khang cũng có mặt trong ngày hôm đó; vì nhờ bài hát này mà tình yêu tổ quốc Việt Nam đã hình thành từ tuổi thơ. Hugo hát bài Viễn Khúc Việt Nam, một ca khúc nói lên tâm trạng của nhiều bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại hải ngoại: dù chưa một lần ghé thăm Huế, Sài Gòn, Hà Nội, nhưng các em vẫn cảm nhận trong mình giòng máu Việt Nam. Hugo cũng hát một số ca khúc tiếng Anh theo thể điệu Jazz, là lĩnh vực mà em sắp bắt đầu tìm hiểu. Với một cậu bé 18 tuổi, con đường nghệ thuật phía trước đang rộng mở đón chờ.

Photo by Hung Le

Trở lại Quận Cam sau một năm học thanh nhạc ở New York, Mê Linh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình trong kỹ thuật hát nhạc kịch. Cô đã trình bày hai ca khúc. "I Wish It So" là ca khúc theo thể loại nhạc kịch Broadway. Với ca khúc này Mê Linh đã đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát tại New York. Ca khúc thứ hai là và "Sempre Libera" là một ca khúc opera cổ điển. Trước đây khán giả vẫn nhớ Mê Linh với giọng hát soprano điêu luyện. Tuy nhiên, trong buổi trình diễn lần này, tiếng hát Mê Linh đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn, sâu lắng hơn. Có vẻ như Mê Linh đã chọn đúng hướng đi trong sự nghiệp âm nhạc của mình.





Hân Holiday là một gương mặt trẻ khác cũng gây sự chú ý khi tham dự cả hai Emê Concert. Trẻ trung, tự tin, cô vừa đàn guitar, vừa hát ca khúc “Nằm Lỳ Trên Giường” do chính cô sáng tác. Hân Holiday cùng với ban nhạc 2000’s band, bao gồm những nhạc sĩ trẻ ở tuổi đôi mươi, có thể là thế hệ tương lai của sân khấu ca nhạc Việt tại Hoa Kỳ.





Emê Concert năm nay không chỉ đơn thuần là sân khấu ca nhạc. Mê Linh đã giới thiệu về dự án phát học bổng cho các bạn trẻ gốc Việt đang bắt đầu theo đuổi ngành nghệ thuật trình diễn sân khấu. Ba học bổng đầu tiên được công bố. Bằng cách kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp cho quĩ học bổng, Mê Linh ước mơ biến Eme Concert thành nơi gặp gỡ, kết nối những tài năng trẻ trong tương lai của cộng đồng gốc Việt ở Mỹ.



Một đoạn video trò chuyện giữa các gương mặt trẻ góp mặt trong buổi trình diễn cho thấy mục đích cao cả hơn hết của Emê concert, đó là muốn biến sân khấu trẻ này thành nơi bảo tồn văn hóa Việt Nam, là nơi các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ thực hiện ước mơ hòa nhập cả hai nền văn hoá đông tây. Các bạn trẻ hát và nghe hát tiếng Việt sẽ có dịp gần gũi hơn với nền văn hoá Việt Nam; và đây là một trong những phương cách hữu hiệu để bảo tồn nền văn hóa Việt tại hải ngoại.





Buổi chiều nhạc Emê concert 2 kết thúc với phần cắt bánh sinh nhật dành cho Hugo vừa tròn 18 tuổi. Trên sân khấu, Hugo nói lời cảm ơn cha mẹ, cảm ơn nhạc sĩ Lê Văn Khoa là những người đã định hướng đi âm nhạc cho mình từ thuở bé. Hugo cũng không quên cảm ơn Mê Linh & cô Thiên Hương (mẹ của Mê Linh) là những người đã tạo dựng ra một sân khấu âm nhạc dễ thương dành cho thế hệ trẻ gốc Việt. Rất mong trong tương lai, những Emê Concert sẽ tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật của thế hệ trẻ gốc Việt ở Mỹ.