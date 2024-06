McDonald's khởi động đợt khuyến mãi mùa hè giá trị trên khắp Hoa Kỳ

McDonald's và các tiệm ăn địa phương hợp tác để mang đến những ưu đãi tuyệt vời trong suốt mùa hè cho các món ăn trong thực đơn được thực khách yêu thích





(CHICAGO – ngày 20 tháng 6, năm 2024) – Mọi người chúng ta đều nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi ngồi trên xe đi ngang tiệm ăn với thương hiệu Vòm Vàng và đòi ba mẹ dừng lại để mua một ít Chicken McNuggets® và khoai tây chiên...và sau đó là cảm giác phấn khởi khi xe lăn bánh qua Drive-Thru, hoặc là thất vọng khi nghe câu trả lời “ở nhà có đồ ăn” hoặc “con có tiền cho McDonald’s không?”





Mùa hè này, chúng tôi có tin vui cho thực khách ái mộ trên khắp nước Mỹ, đó là McDonald's có mặt để giúp nâng giá trị đồng đô la của thực khách với nhiều khuyến mãi và nhiều cách tiết kiệm hơn. Từ phần ăn $5 Meal Deal cho đến việc tặng khoai tây chiên ngày Thứ Sáu ‘Free Fries Friday’ cũng như các khuyết mãi đặt biệt tại địa phương chỉ có trên app, với nhiều ưu đãi hấp dẫn như vậy, ai ai cũng có đủ tiền cho McDonald's để tận hưởng mùa hè.

“Chúng tôi đã nghe rất rõ từ những thực khách ái mộ rằng họ muốn thấy nhiều ưu đãi hơn từ chúng tôi và họ sẽ nhận được ước muốn đó ngay trong mùa hè này,” ông Joe Erlinger, chủ tịch McDonald's USA đã cho biết. “Giá trị món ăn luôn là nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào việc duy trì truyền thống đó để mang đến cho thực khách bữa ăn ngon miệng, giá cả phải chăng với nhiều chọn lựa bất cứ khi nào thực khách bước vào tiệm ăn của chúng tôi, lái xe qua drive thru hoặc đặt thức ăn trên app của chúng tôi.”





Bữa Ăn Của Mùa Hè





Để chào đón mùa hè, McDonald's sẽ ra mắt phần ăn khuyến mãi $5 Meal Deal được nhiều người mong đợi, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 và chỉ có trong thời gian giới hạn tại các tiệm ăn McDonald's có tham gia chương trình trong nước Mỹ. Phần ăn bao gồm:

...tất cả chỉ có $5.*





Khoai tây chiên World Famous Fries® giá rẻ trong app McDonald’s





Thực khách ái mộ có thể mang theo các món ăn nhẹ yêu thích của họ trong các chuyến đi nghỉ cuối tuần với đợt khuyến mãi tặng khoai tây chiên ‘Free Fries Friday’ vào Thứ Sáu hàng tuần trên khắp nước Mỹ và chỉ có trong app McDonald's®. Thực khách có thể nhận miễn phí một phần khoai tây chiên cỡ vừa khi mua tối thiểu $1 từ nay cho đến cuối năm 2024.





Những tiết kiệm tại địa phương





Các tiệm ăn trong cộng đồng trên khắp nước Mỹ đang chào đón mùa hè bằng các đợt khuyến mãi địa phương kéo dài suốt ngày tại các tiệm ăn McDonald's trong khu vực lân cận của bạn**. Các tiệm ăn này đang mang đến cho thực khách các ưu đãi hấp dẫn để bắt đầu ngày mới tốt đẹp, chẳng hạn như các món bánh ăn sáng mua một và nhận thêm một với giá $1 (Buy One Get One for $1) ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee cũng như khuyến mãi tuyệt vời cho bữa ăn trưa và ăn tối với món thực khách yêu mến là bánh Double Cheeseburger kèm theo một phần khoai tây chiên nhỏ với giá $3.50 ở thành phố Columbus, tiểu bang Ohio , hoặc phần ăn khuyến mãi tùy thực khách chọn lựa giữa McCChicken và McDouble với giá $3.99 ở vùng tây tiểu bang New York , chỉ đơn cử vài nơi.