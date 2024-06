Dòng Chữ “SSSS” Trên Thẻ Lên Máy Bay Có Nghĩa Gì?

SSSS là chữ viết tắt của “Secondary Security Screening Selection” (Kiểm tra An ninh Phụ Thêm), khi dòng chữ SSSS này được thêm vào thẻ lên máy bay có nghĩa là hành khách đó được chọn để kiểm tra kỹ hơn,” R. Carter Langston, chuyên viên báo chí của Cục An ninh Giao thông (TSA) cho biết. Hình istock.com

Đứng giữa sự nhộn nhịp và hỗn loạn của sân bay, bạn cảm thấy vừa hồi hộp vừa hào hứng chờ chuyến bay đưa mình đến điểm kế tiếp. Bạn cố rướn cổ để quan sát dòng người đang tiến về phía quầy kiểm tra an ninh. Bạn không quá lo lắng - thời gian chờ đợi tại sân bay có vẻ không đến nỗi quá dài. Nhưng khi đến đầu hàng và đưa thẻ lên máy bay “boarding pass” cho nhân viên an ninh TSA mặt trông nghiêm nghị, bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cả hai đều nhận thấy dòng chữ "SSSS" đáng ngại in đậm nét trên tấm thẻ lên máy bay trên tay bạn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?





Bốn chữ này có nghĩa gì và vì sao chúng xuất hiện trên thẻ lên máy bay của bạn? Dưới đây là những điều bạn cần biết để đối phó với tình huống này.





“SSSS” có nghĩa gì?





SSSS là chữ viết tắt của “Secondary Security Screening Selection” (Kiểm tra An ninh Phụ Thêm), khi dòng chữ SSSS này được thêm vào thẻ lên máy bay có nghĩa là hành khách đó được chọn để kiểm tra kỹ hơn,” R. Carter Langston, chuyên viên báo chí của Cục An ninh Giao thông (TSA) cho biết. “TSA kết hợp các biện pháp an ninh không thể dự đoán, cả được nhìn thấy và không nhìn thấy, để hoàn thành nhiệm vụ an ninh.” Theo Langston, "SSSS" có thể xuất hiện trên thẻ lên máy bay của hành khách một cách ngẫu nhiên, dẫn đến các biện pháp kiểm tra bổ sung.





Vậy các biện pháp kiểm tra bổ sung nào sẽ được thực hiện? Có thể bao gồm kiểm tra hành lý, kiểm tra thân thể hoặc lấy mẫu kiểm tra bom mìn.





Tại sao bạn lại có “SSSS” trên thẻ lên máy bay của mình?





Theo trang nhà của TSA, các biện pháp an ninh cho du lịch hàng không áp dụng bắt đầu ngay cả từ trước khi bạn đến sân bay. TSA hợp tác với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật để chia sẻ thông tin và đánh dấu bất kỳ cá nhân nào có thể gây ra mối đe dọa an ninh. Các biện pháp này có hiệu lực từ khi bạn đến sân bay cho đến khi đến đích cuối cùng - bất kể bạn đang ở một trong những sân bay đông đúc nhất hay an toàn nhất.





Khi dòng chữ "SSSS" xuất hiện trên thẻ lên máy bay của bạn, nhiều phần là bạn đã được chọn một cách ngẫu nhiên. Wendy Thiessen, một hành khách dày dạn kinh nghiệm và thường xuyên đi du lịch quốc tế cho biết, đã nhiều lần có "dòng chữ SSSS đáng sợ" trên thẻ lên máy bay của mình.









“Tôi đã hỏi người thực hiện kiểm tra tại sao tôi luôn là người được chọn, và họ đã giải thích rất tử tế rằng đó chỉ là một lựa chọn kiểm tra an ninh ngẫu nhiên,” Thiessen nói. “Thực ra, tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết đó không phải chỉ vì tôi trông đáng ngờ hoặc điều gì đó nghiêm trọng hơn. Nó không liên quan đến những gì bạn đã làm hay ngoại hình của bạn, mà chỉ là một sự chọn lựa ngẫu nhiên.”

Và nếu bạn đang tự hỏi liệu các chương trình sàng lọc trước, chẳng hạn như Clear, NEXUS, Global Entry hoặc TSA Pre-Check, có ngăn chặn dòng chữ “SSSS” trên thẻ lên máy bay của bạn không, thì câu trả lời là không nhất thiết. Việc có tên trong các danh sách được phê duyệt trước này không giúp bạn tránh bị chọn kiểm tra bổ sung, vì các biện pháp an ninh được thiết kế theo cách vượt qua các chương trình này.





Điều gì sẽ được thực hiện khi có chữ “SSSS” trên thẻ lên máy bay?





Với dòng chữ "SSSS" trên thẻ lên máy bay, bạn sẽ phải thực hiện thêm các bước kiểm tra an ninh bổ sung vượt qua máy quét thân người thông thường của sân bay. Hành lý của bạn có thể sẽ được nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bạn đang tuân theo các quy định về hành lý xách tay của TSA hoặc họ có thể lấy mẫu các vật dụng của bạn để kiểm tra bom mìn.





Trong một số trường hợp, bạn có thể sẽ phải trải qua kiểm tra thân thể. Mục đích của quy trình này là để kiểm tra liệu các vật phẩm bị cấm có được giấu kín trong người hành khách hoặc các mối đe dọa an ninh khác. Hành khách sẽ được thông báo trước về thủ tục và việc kiểm tra được thực hiện bởi nhân viên TSA cùng giới tính với hành khách. Nhân viên TSA sẽ sử dụng mu bàn tay của họ trên các khu vực nhạy cảm và trong một số trường hợp hiếm hoi, họ có thể sử dụng mặt trước của bàn tay để kiểm tra kỹ hơn.





Bạn có thể xóa "SSSS" khỏi thẻ lên máy bay của mình không?





Nếu bạn có “SSSS” trên thẻ lên máy bay, bạn không thể bỏ qua bước kiểm tra bổ sung trước khi lên máy bay này.





Tuy nhiên, những du khách liên tục bị chọn kiểm tra an ninh bổ sung và tin rằng họ được lựa chọn không công bằng, có thể ghi danh vào chương trình “Travel Redress”, thường được gọi là chương trình DHS Traveler Redress Inquiry Program, hay DHS TRIP. Ghi danh trực tuyến và kiểm tra tình trạng hiện tại của bạn thông qua cổng DHS TRIP. Nhưng hãy nhớ: Chương trình này được thiết kế cho các chuyến đi trong tương lai và không ảnh hưởng đến các chuyến đi hiện tại có thẻ lên máy bay “SSSS”.





“SSSS” trên thẻ lên máy bay có thường xuyên xảy ra không?





Có nhiều yếu tố chỉ ra lý do tại sao một hành khách nhận được “SSSS” trên thẻ lên máy bay của họ. Mặc dù việc sàng lọc bổ sung thường được chọn ngẫu nhiên nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Do sự phức tạp của quá trình sàng lọc và thực tế là TSA không công bố thông tin cụ thể liên quan đến biện pháp bảo mật này, nên không thể biết chính xác mức độ thường xuyên của việc nhận được số mã cụ thể này trên thẻ lên máy bay của bạn.





Nguyên Hòa sưu tầm

Nguồn: https://www.rd.com/