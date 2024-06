Nam Hàn: Cháy Nhà Máy Pin Lithium, 22 Người Chết

Khói cuồn cuộn bốc lên từ vụ hỏa hoạn nhà máy pin Aricell ở Hwaseong, Nam Hàn, hôm thứ Hai (24/6). (Nguồn:YouTube)

HWASEONG – Hôm thứ Hai (24/6), nhà máy sản xuất pin lithium ở Nam Hàn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do pin phát nổ khiến 22 công nhân thiệt mạng, hầu hết là công dân TQ, theo Reuters.

Đám cháy và hàng loạt vụ nổ đã phá hủy nhà máy sản xuất pin Aricell tại Hwaseong, một khu công nghiệp phía tây nam thủ đô Seoul. Các viên chức cho biết các nạn nhân có thể đã chết vì bị ngạt khí độc chỉ trong vài giây sau khi đám cháy bùng phát. Nguyên nhân gây ra các vụ nổ vẫn chưa được xác định, và đám cháy đã được dập tắt gần hết khoảng 6 giờ sau đó.

Kim Jin-young, một viên chức của Sở cứu hỏa Hwaseong, nói với các phóng viên rằng trong số các nạn nhân, có 18 công nhân người TQ, 2 người Nam Hàn và 1 người Lào, còn lại 1 nạn nhân chưa nhận dạng được. Kim cho biết vụ hỏa hoạn được báo cáo lần đầu tiên vào lúc 10:31 sáng (01:31 GMT) thứ Hai (24/6) sau khi một loạt pin phát nổ bên trong nhà kho chứa 35,000 viên pin lithium.

Theo các phóng viên và nhân chứng tại hiện trường, lính cứu hỏa liên tục đưa xác nạn nhân ra khỏi nhà máy. Do đám cháy quá mạnh nên lực lượng cứu nạn gặp khó khăn trong việc nhận dạng nạn nhân. Có hai người đang được điều trị vì bị bỏng nặng.

Đoạn clip truyền hình trực tiếp cho thấy lính cứu hỏa đang phun nước vào tòa nhà bê tông đã bị hư hại nặng nề. Một phần của tầng trên đã sập, và những mảng lớn của tòa nhà nổ tung ra đường. Hình ảnh từ trên không cho thấy những đám khói trắng khổng lồ cuồn cuộn bốc lên và những vụ nổ tiếp tục lan khắp tòa nhà.

Theo viên chức cứu hỏa tỉnh Kyunggi Cho Sun-ho, hầu hết các công nhân nước ngoài thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là lao động tạm thời nên còn lạ chỗ, lạ đường với tòa nhà. Khói và lửa lan rộng chỉ trong vòng 15 giây, và các nạn nhân có thể đã chết ngay lập tức sau khi hít phải khói độc.

Kim Jae-ho, giáo sư về Phòng chống Thiên tai và Hỏa hoạn tại Đại học Daejeon cho biết có thể đám cháy lan quá nhanh và các công nhân không kịp chạy thoát thân. Ông nói: “Các vật liệu trong pin như niken rất dễ cháy. Vì vậy, nếu so với đám cháy do các vật liệu khác gây ra, đám cháy do pin lithium thường lan nhanh hơn và thời gian để ứng phó bị rút ngắn đáng kể.”

Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol đã đến thăm hiện trường vụ hỏa hoạn trong chiều tối thứ Hai. Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lee Sang-min kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn các loại hóa chất độc hại làm ô nhiễm khu vực xung quanh.

Được thành lập vào năm 2020 tại Nam Hàn, Aricell là nhà máy sản xuất pin lithium cho các thiết bị cảm biến và thiết bị liên lạc vô tuyến. Công ty có 48 nhân viên, không niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, nhưng phần lớn thuộc sở hữu của S-Connect, một công ty có ghi danh trên chỉ số chứng khoán Kosdaq. Cổ phiếu của S-Connect đã giảm 22.5%.

Sản xuất pin liên quan đến việc sử dụng vật liệu có độc tính cao. Park Chul-wan từ Đại học Seojeong cho biết: “Đám cháy chỉ xảy ra ở tầng hai của tòa nhà mà số lượng thương vong nhiều như vậy là do các vật liệu độc hại chứ không phải do bị bỏng.”

Nam Hàn là quê hương của các nhà sản xuất pin lithium-ion lớn cung cấp cho xe điện (EV) và một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, Hyundai Motor – đang cùng với Kia nỗ lực chuyển từ xe hơi sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện.

Hai năm trước, sau khi nhận thấy mỗi năm đều có hàng chục công nhân chết trong các vụ tai nạn công nghiệp, Nam Hàn đã thông qua một luật mới để trừng phạt giám đốc của các công ty nếu xảy ra tai nạn chết người, họ có thể phải đối mặt với án tù.