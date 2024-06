Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Tại Nam California

Binh chủng Mũ Đỏ trong ngày QL/VNCH

WESTMINSTER (Thanh Huy) Ngày 19 tháng 6 năm 2024, vào ngày này cách nay 58 năm, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia VNCH, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành Sắc lệnh lấy ngày 19 tháng 6 hàng năm làm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ sau năm 1975 đến nay, mỗi năm tại hải ngoại, ở đâu có các quân nhân QL/VNCH ở đó có tổ chức kỷ niệm Ngày Quân Lực. Năm nay tại Nam California buổi lễ được long trọng tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy ngày 15.6.2024 dưới sự chủ tọa của Trung tá Mũ Đỏ La Trinh Tường.





Nghi thức chào cờ Buổi lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh QL/VNCH do chiến hữu KQ Nguyễn Văn Chuyên điều hợp chương trình. Ngoài vị sĩ quan chủ tọa như đã nói, còn có một số đông quý niên trưởng trong QL/VNCH, Cảnh Sát Quốc Gia, đại diện các tổ chức, hội đoàn, đảng phái chính trị và các cơ quan truyền thông cùng đồng hương tham dự, trong số quý niên trưởng có: Niên Trưởng Đại Tá Lê Bá Khiếu, Niên Trưởng Trung Tá Mủ Đỏ La Trinh Tường, quý Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn, Nhan Hữu hậu, Trần Quan An, Trần Thị Huy Lễ, GS. Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Ô. Lê Xuân Hùng, Hội trưởng Hội Á Hữu Đồng Hương Quảng Trị, nhà báo Phạm Gia Đài, BS Nguyễn Chí Vỹ, Hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, Cô Thu Hà Nguyễn, Michelle Đỗ và tất cả Hội Trưởng các Hội BDQ, TQLC, VB, Đồng Đế, Thủ Đức, LLDB, Nha Kỹ Thuật, CSQG, Sư Đoàn 5, Hải Quân Cửu Long, Quân cán Chính Hải Ninh, Cộng Đồng NVQG Nam Cali, VDNV San Diego, QT Đồng Đế…

Trước giờ khai mạc, các ban hợp ca của Gia Đình Mũ Đỏ, Thủy Quân Lục Chiến, Tổng Hội CSQG, Lực Lượng Đặc Biệt, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, các ca sĩ và một số thiện nguyện viên đã trình bày những nhạc phẩm về lính. Sau đó, các cựu quân nhân, CSQG đứng thành hai hàng dọc từ ngoài đường All America vào đến Tượng Đài để chào đón vị chủ tọa. Sau khi chủ tọa vào hàng ghế danh dự, các quân nhân lại nghiêm chỉnh chào kính Quốc, Quân kỳ được rước vào trước lễ đài theo lễ nghi quân cách do chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh điều khiển. Mọi người cùng nghiêm chỉnh chào cờ, hát vang bài quốc ca và sau đó thinh lặng cúi đầu tưởng niệm anh linh các chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân và các quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.









Trung Tá La Trinh Tường, chủ tọa buổi lễ phát biểu Sau nghi thức khai mạc, Chiến hữu mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh QL/VNCH đọc diễn văn chào mừng vị chủ tọa, quý niên trưởng, chiến hữu và quý đồng hương. Tiếp theo, chiến hữu Nguyễn văn Chuyên công bố sơ lược tiểu sử vị chủ tọa Trung Tá mũ đỏ La Trinh Tường, tốt nghiệp Khóa 9 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, ông đã được truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương với nhành dương liễu, Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, 6 Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao vàng, 5 Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao bạc, 5 Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao đồng và 01 Huy chương Sao Đồng của Lục Quân Hoa Kỳ. Trong lời phát biểu, vị chủ tọa bày tỏ niềm tôn kính, biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc, ca ngợi tinh thần chiến đấu can trường và dũng cảm của các chiến sĩ QL/VNCH. Ông cũng kêu gọi các chiến hữu QL/VNCH hãy giữ vững tinh thần chiến đấu chống kẻ thù Cộng Sản Việt Nam đang làm cho toàn dân Việt Nam sống trong sự đàn áp, mất hết quyền tự do, nhân quyền bị chà đạp, và hiện nay bọn chúng đang tìm mọi cách xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam hải ngoại để gây chia rẽ.



Sau đó, ban tổ chức mời niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Chủ Tịch Viện Bảo Tàng QL/VNCH và cô Michelle Đỗ, đại diện TNS Janet Nguyễn lên phát biểu. Các vị phát biểu đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân các tử sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh mạng sống bảo vệ nền tự do, dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa. Cô Michelle Đỗ thay mặt Nghị sĩ Janet Nguyễn trao tặng ban tổ chức Bằng Vinh Danh QL/VNCH của Thượng Viện California.





Nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm Sau đó có nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm của các đơn vị theo thứ tự: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ – Hội Hải Quân Cửu Long – Hội Gia Đình Mũ Đỏ - Hội Thủy Quân Lục Chiến – Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường BB Thủ Đức – Tổng hội CSQG – Tổng hội Võ Bị - Hội Quân Cán Chính Hải Ninh – Cộng Đồng người Việt quốc Gia Nam Cali – Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần – Đàn Chim Việt và Lost Soldiers Foundation – Hội Tây Sơn Bình Định và Đảng Việt Tân cơ sở Orange County.

Tiếp đến có nghi thức cầu nguyện và niệm hương trước bàn thờ. Năm nay không có Hội Đồng Liên Tôn tham dự nên nghi thức cầu nguyện bãi bỏ chỉ có phần dâng hương. Sau đó, nghi thức đặt Quân kỳ rủ do vị chủ tọa cử hành và Lực Lượng Đặc Biệt hợp ca nhạc phẩm Chiến sĩ Vô Danh.

Cuối cùng là phần văn nghệ do các hội đoàn quân đội, CSQG và các ca sĩ, thiện nguyện viên trình diễn và buổi lễ bế mạc./.