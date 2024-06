Mừng Ngày Của Cha Bằng Cách Cai Thuốc Lá Cùng ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt! Những Người Ghi Danh Hội Đủ Điều Kiện Sẽ Nhận Được Thẻ Quà Tặng $20 Hãy Gọi 1-800-778-8440!

Những Người Ghi Danh Hội Đủ Điều Kiện Sẽ Nhận Được Thẻ Quà Tặng $20

Khi Ngày Của Cha sắp đến, bạn có suy tư về tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của việc bỏ thuốc lá đối với sức khỏe và làm gương cho những người chung quanh, nhất là thế hệ trẻ không? Cho dù cai thuốc vì sức khỏe của chính mình hay bạn muốn hỗ trợ người thân cai, thực hành các bước để cai có thể tạo nên một thành quả đáng kể.

Ấn định một ngày bắt đầu cai và tập thử cai nhiều lần

Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc khi ấn định một ngày bắt đầu cai thì cơ hội thực hành việc cai thuốc của họ cao hơn những người không ấn định ngày bắt đầu. Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo Sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại Học California, San Diego, chia sẻ: “Bạn thử cai thuốc càng nhiều lần thì bạn càng dễ thành công hơn để bạn, gia đình, và bằng hữu của bạn cùng sống khỏe mạnh và hạnh phúc!”

Cai thuốc lá với sự giúp đỡ

Để gia tăng khả năng cai được thuốc lá, nên chọn cho mình sự tư vấn và hỗ trợ của một nhân viên cai thuốc lá. Hơn nữa, sự kết hợp tư vấn và sử dụng Liệu Pháp Thay Thế Nicotine (NRT), chẳng hạn như miếng dán nicotine, sẽ gia tăng khả năng cai thuốc lá vĩnh viễn.

1. Gọi 1-800-778-8440

3. Nhắn tin “Bỏ hút thuốc” đến số 66819

Hành trình bỏ thuốc lá của bạn được ví như là một bài học ý nghĩa cho thế hệ trẻ thấy rằng không bao giờ là quá muộn để thực hiện những thay đổi tích cực và việc tìm đến sự giúp đỡ và hỗ trợ là một biểu hiện của sức mạnh, thay vì là sự yếu đuối. Khi thể hiện sự quyết tâm và kiên trì bỏ thuốc lá, bạn cho họ thấy tầm quan trọng của việc không bỏ cuộc khi đối mặt với những thử thách và đạt được những mục đích của riêng mình.

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/