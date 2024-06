Vì sao giá xăng trên toàn quốc hiện đang giảm xuống?

Tính đến thứ Hai, theo dữ liệu của AAA, Mississippi có giá xăng trung bình thấp nhất, khoảng 2,94/gallon - tiếp theo là Oklahoma với 2,95 USD và Arkansas với mức giá gần 2,97 USD. California, Hawaii và Washington có giá trung bình cao nhất vào thứ Hai - lần lượt là khoảng 4,93 USD, 4,75 USD và 4,41 USD một gallon. Photo: Pixabay.com

Giá xăng trên khắp nước Mỹ một lần nữa giảm trở lại, khiến các tài xế cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi phải trả ít hơn một chút để đổ đầy bình xăng.





Theo AAA, giá xăng trung bình toàn quốc vào ngày đầu tuần thứ Hai là khoảng 3,44 đô la một gallon. Con số này giảm khoảng 9 cent so với giá xăng tuần trước - đánh dấu mức giảm theo tuần lớn chưa từng có trong năm 2024, theo ghi nhận của AAA. Giá trung bình của ngày thứ Hai cũng thấp hơn hơn 19 cent so với tháng trước và hơn 14 cent so với mức giá cùng thời điểm vào năm ngoái.





Tại sao giá xăng giảm gần đây? Các nhà phân tích trong ngành chỉ ra sự kết hợp giữa nhu cầu ảm đạm và nguồn cung cấp dồi dào - cũng như giá dầu tương đối ổn định trên toàn thế giới.





Dưới đây là những phân tích về nguyên nhân giá xăng giảm.





Ít người lái xe hơn trên đường phố là một trong những yếu tố góp phần khiến giá xăng giảm. "Nhu cầu chỉ ở mức thấp", phát ngôn viên của AAA, Andrew Gross nói, đồng thời chỉ ra các xu hướng được thấy vào năm ngoái và những tác động tiềm ẩn kéo dài của đại dịch COVID-19. "Theo truyền thống - trước đại dịch - sau Ngày Tưởng Nhớ Chiến Sĩ Trận Vong, nhu cầu sẽ bắt đầu tăng vọt vào mùa hè. Và chúng tôi không còn thấy điều đó nữa."





Tuần trước, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy nhu cầu xăng dầu của Mỹ giảm xuống khoảng 8,94 triệu thùng mỗi ngày. Con số này có vẻ vẫn còn nhiều - nhưng trước đại dịch, mức tiêu thụ có thể đạt gần 10 triệu thùng mỗi ngày vào cùng thời điểm trong năm, Andrew Gross phân tích.





Ngoài những tác động cụ thể của đại dịch, các chuyên gia lưu ý rằng giá xăng cao sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào năm 2022 và lạm phát dai dẳng có thể khiến nhiều người Mỹ thay đổi thói quen lái xe. Gross cho biết, các yếu tố góp phần khác có thể là số lượng xe tiết kiệm nhiên liệu và xe điện ngày càng tăng trên đường hiện nay.









Một phần nguyên nhân là do yếu tố theo mùa. Patrick De Haan, người đứng đầu phân tích dầu mỏ tại GasBuddy, lưu ý rằng giá xăng thường giảm vào đầu mùa hè do năng lực lọc dầu. Ông nói, vào thời điểm này trong năm, nhiều yếu tố đẩy giá lên vào cuối đông và đầu xuân - đặc biệt là vì vào thời điểm này việc bảo trì nhà máy lọc dầu - không còn nữa.

"Khi việc bảo trì nhà máy lọc dầu được hoàn thành, sản lượng hoặc tỷ lệ sử dụng các nhà máy lọc dầu của quốc gia sẽ tăng lên - và điều đó góp phần làm tăng nguồn cung ứng", De Haan nói. Và nguồn cung ứng dồi dào hơn đó, kết hợp với mức tiêu thụ yếu hơn, đã dẫn đến "sự sụt giảm đáng chú ý hơn" về giá trong năm nay. Ông nói thêm rằng tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu của Mỹ đang ở một số mức cao nhất kể từ đại dịch.





Ngoài ra, chính quyền Biden vào tháng trước đã tuyên bố sẽ mở ra 1 triệu thùng xăng, tương đương khoảng 42 triệu gallon, từ một kho dự trữ ở Đông Bắc với mục đích hạ giá xăng tại trạm bơm vào mùa hè này. Nhưng De Haan lưu ý rằng hành động đó có tác động rất nhỏ trên toàn quốc - 42 triệu gallon tương đương chưa đến ba giờ tiêu thụ xăng hàng ngày của Mỹ.





"Thực sự, những gì chúng ta đang thấy ngay bây giờ với giá xăng giảm... chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế theo mùa và có thể dự đoán được", ông nói.





Câu hỏi luôn nằm trong đầu người tiêu thụ đang được hưởng giá thấp là liệu giá xăng có thể tăng trở lại không? Cả Gross và De Haan đều cho rằng giá xăng có thể tiếp tục giảm.





Vào thời điểm này trong năm, các chuyên gia đặc biệt chú ý đến rủi ro bão - gây ra thiệt hại đáng kể và khiến các nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động. "Giá cả biến động theo nỗi sợ hãi", Gross nói. Ông nói thêm, ở Mỹ, mối lo ngại đặc biệt tăng cao khi một cơn bão đi vào Vịnh Mexico - và ngay cả khi bão không đổ bộ vào, các nhà máy lọc dầu vẫn có thể cắt giảm hoạt động để đề phòng. Tác động của bão cũng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.





Nhưng trừ những trường hợp bất ngờ, các nhà phân tích dự đoán giá trung bình toàn quốc sẽ duy trì trong khoảng 3,35 đến 3,70 USD một gallon trong mùa hè này. Ông cho biết giá xăng thường giảm mạnh hơn vào mùa thu, và có khả năng chúng ta có thể thấy giá trung bình toàn quốc xuống dưới 3 USD vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.





Mặc dù giá xăng trên toàn quốc đang giảm chung, một số bang luôn có giá trung bình thấp hơn các bang khác, do các yếu tố khác nhau, từ nguồn cung của nhà máy lọc dầu gần đó đến các yêu cầu về nhiên liệu cục bộ.





Tính đến thứ Hai, theo dữ liệu của AAA, Mississippi có giá xăng trung bình thấp nhất, khoảng 2,94 USD một gallon - tiếp theo là Oklahoma với 2,95 USD và Arkansas với mức giá gần 2,97 USD.





Trong khi đó, California, Hawaii và Washington có giá trung bình cao nhất vào thứ Hai - lần lượt là khoảng 4,93 USD, 4,75 USD và 4,41 USD một gallon.