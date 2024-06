Uống Rượu, Bia Có Thể Làm Tăng Nguy Cơ Bị Ung Thư Vú

Nhiều chiến dịch quảng cáo thường sử dụng hình ảnh những người phụ nữ thành đạt và quyến rũ, vui vẻ nhấm nháp chút rượu trong các buổi tiệc tùng, sau một ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, ẩn sau đó là những tác hại khôn lường, chẳng hạn như nguy cơ ung thư vú… (Nguồn: pixabay.com)



Nhiều phụ nữ không nhận ra rằng những ly rượu, ly bia mà họ thường uống cùng bạn bè, hoặc để thư giãn trong “giờ nhậu của mẹ” (wine mom moment, một số bà mẹ thích nhâm nhi vài ly rượu hoặc lon bia để thư giãn sau khi bận rộn chăm sóc con cái và gia đình) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tuy điều này có vẻ không vui, nhưng lại là sự thật: Rượu, bia thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Học Viện Quốc Gia về Lạm Dụng Rượu và Nghiện Rượu (NIAAA), so với những người không uống rượu, chỉ một ly rượu mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú từ 5% đến 9%.

Vào năm 2021, các nhà nghiên cứu về rượu và ung thư đã thực hiện một nghiên cứu với hơn 5,000 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên khắp Hoa Kỳ, để tìm hiểu xem họ biết gì về mối liên quan giữa rượu và ung thư vú, cùng với những thông tin về thói quen uống rượu và các vấn đề về sức khỏe của họ.

Nhóm nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng chỉ 1/4 phụ nữ biết rằng rượu, bia là yếu tố gây nguy cơ ung thư vú. Điều đáng lo ngại hơn nữa là có 35% phụ nữ không tin rằng có bất kỳ mối liên quan nào giữa rượu, bia và bệnh ung thư vú. Và có 40% khác không chắc chắn.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy sự hiểu biết về mối liên quan này khác nhau dựa trên độ tuổi, trình độ học vấn và chủng tộc.

Những phụ nữ trẻ hơn, có trình độ học vấn cao hơn, và những người phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến rượu, bia thường sẽ biết rõ hơn về mối liên quan giữa rượu, bia và nguy cơ ung thư vú. Những phụ nữ cao niên, người có trình độ học vấn thấp hơn, và những người đã không uống rượu, bia trong một năm, thường sẽ ít biết về việc rượu có thể gây ung thư vú hơn. Phụ nữ gốc da đen thường ít nhận thức được nguy cơ giữa rượu và ung thư vú hơn so với phụ nữ gốc da trắng.

Bớt uống rượu để giảm nguy cơ ung thư vú

Dù các nhà nghiên cứu, viên chức y tế và nhiều chuyên gia khác đã cố gắng cảnh báo về các tác hại của rượu, bia, và nguy cơ bị ung thư vú, nhưng có vẻ như thông điệp này vẫn chưa đến được với hầu hết mọi người.

Ngoài ra, còn có nhiều lầm tưởng phổ biến về lợi ích của rượu, bia, và nhiều người không muốn thừa nhận rằng uống rượu, bia có thể gây hại cho sức khỏe.

Để giải quyết vấn đề, cần có chiến dịch truyền thông toàn diện để giúp nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia và mối liên quan với ung thư vú. Các chiến dịch giáo dục cũng nên nhắm đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau để giúp họ hiểu rõ hơn về nguy cơ này.

Bên cạnh đó, các chính sách về quảng cáo và tiếp thị rượu, bia cần được kiểm soát chặt chẽ hơn và việc tăng thuế đối với rượu, bia có thể góp phần giúp giảm tác hại liên quan đến rượu, bia. Một vấn đề nhức nhối hiện nay là tiếp thị rượu, bia thường nhắm mục tiêu vào phụ nữ, cố tình tán dương việc phụ nữ uống rượu, bia là một hình ảnh hấp dẫn mà phớt lờ các nguy cơ sức khỏe.

Ngày nay, tìm đến rượu, bia để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống có vẻ như là một việc rất đỗi bình thường. Nhưng trước khi “mở nắp,” quý vị hãy suy nghĩ kỹ về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe của mình, để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân.

VB biên dịch