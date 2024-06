Lễ Trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2024

Hình lưu niệm sau thánh lễ cầu nguyện



Santa Ana (Bình Sa) - Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo vào Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã long trọng tổ chức lễ trao giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.





Trước khi vào lễ trao giải, một Thánh Lễ Cầu Nguyện được tổ chức tại nhà nguyện Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, buổi lễ do Linh Mục Đặng Văn Chín, Tuyên Úy Công Giáo Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ chủ tế, lễ cầu nguyện tưởng niệm 36 năm Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền qua đời.









Lễ chào cờ Sau đó, lễ vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền được tổ chức ngay tại hội trường Trung Tâm Công Giáo, với sự hiện diện của các chức sắc tôn giáo và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ, theo lời giới thiệu của ban tổ chức gồm có: Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân, chủ tịch Hội Đồng Tôn Giáo Á Châu vì Công Lý Hòa Bình; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại; Bác Sĩ Đỗ Văn Hội (đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam); cùng các thân hào nhân sĩ, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; ông Phạm Trần Anh, đồng chủ tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo; Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, cố vấn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại; Ông Phan Thanh Châu, Đại Diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng; Dân Biểu Trí Tạ (địa hạt 70); Đại diện TNS Janet Nguyễn (địa hạt 36); Thị Trưởng Westminster, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, cựu Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove Cô Thu Hà Nguyễn, một số các cơ quan truyền thông…



Buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.









Kỹ Sư Đỗ Như Điện, trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do Tiếp theo Kỹ Sư Đỗ Như Điện, trưởng ban ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả quý khách tham dự, Ông nói: “Cách đây đúng 36 năm, ngày mồng Tám, Tháng Sáu năm 1988, sau 13 năm bị CSVN hành hạ đủ mọi cách, ngài đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, với nhiều sự uẩn khúc nào đó trong cái chết của ngài. Cho đến nay, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chưa nói đến việc mở cuộc điều tra về cuộc đời mục vụ của ngài trong suốt quá trình phục vụ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN) đã đóng góp như thế nào. Ngài là một trong những vị giám mục kiên cường, yêu thương mọi người, ngài đã sống cuộc đời lao động, đã nhập dòng và phục vụ tại Phi Châu, đã về Việt Nam đạp xích lô ở Sài Gòn, lăn lộn sống với người lao động. Với địa vị của vị tổng giám mục địa phận Huế, khi Cộng Sản chiếm được miền Nam, ngài đã mềm mỏng kêu gọi người Công Giáo hợp tác với nhà nước để xây dựng đất nước an bình thịnh vượng, nhưng tất cả những ước nguyện của ngài đã không diễn ra, ngược lại là những chính sách của đảng CSVN là đàn áp và tiêu diệt tôn giáo. Vì thế sau một thời gian không còn chịu đựng được, ngài phải lên tiếng để bênh vực không chỉ Công Giáo mà còn bênh vực cho các tôn giáo khác. Đặc biệt khi Phật Giáo bị đàn áp, ngài đã lên tiếng rất mạnh mẽ, do đó CSVN đã trả thù trong suốt 13 năm hành hạ cho đến lúc ngài qua đời!...”



Kỹ Sư Đỗ Như Điện cũng cho biết về mục đích và ý nghĩa sự tuyển chọn đơn vị để được trao giải.





Tiếp theo Bác Sĩ Đỗ Văn Hội (đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam) lên giới thiệu thành tích hoạt động của Hội Đồg Liên Tôn Việt Nam, ông cho biết:









BS. Đỗ Vẫn Hội đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trình bày thành tích hoạt động của HĐLT Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam quy tụ nhiều chức sắc thuộc 5 Tôn giáo lớn tại Việt Nam đang tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền, trụ sở hiện nay đặt tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, nơi mà Hòa thượng Thích Không Tánh hiện tạm trú.



Trước đây Hội đồng Liên tôn có văn phòng ở Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài Gòn. Nay Chùa đã bị nhà cầm quyền Cộng sản VN san bằng và cưỡng chế ngày 8-9-2016 để lấy đất đầu tư mà hiện nay đã để lộ ra nguyên hình của một đại án tham nhũng khủng khiếp.





Hội đồng Liên tôn Việt Nam hiện nay gồm có 30 Chức sắc thuộc các Giáo hội độc lập, chân truyền, việc hành đạo gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị đàn áp, khủng bố từ phía nhà cầm quyền Cộng sản.

Sơ lược hình thành Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam





1- Giai đoạn sơ khởi với các cao trào đòi tự do tôn giáo:





Vào khoảng cuối thập niên 1990 của thế kỷ thứ 20, trước sự đàn áp tôn giáo khốc liệt của đảng CSVN, và nhất là cộng sản đã giải tán Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cùng với những sự bắt bớ, giam cầm các chức sắc của các tôn giáo, đồng thời gia tăng đàn áp Phật Giaó Hòa Hảo tại miền Tây cũng như Đạo Cao Đài ở Tây Ninh, đạo Công Giáo và Tin Lành và nhiều nơi khác. LM Nguyễn Văn Lý đã lên tiếng đòi tự do tôn giáo với khẩu hiệu: TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT. Ngày 27/12/2000, một số các chức sắc tôn giáo như: Cụ Lê Quang Liêm (Hội Trưởng GH Phật Giáo Hòa Hảo), TT Thích Thiện Hạnh tại Huế, LM Nguyễn Văn Lý (Nguyệt Biều) và LM Chân Tín đã ký bản Tuyên Bố về Chính sách tự do tôn giáo của CSVN (xem đính kèm 1).

Ngày 5 tháng 2 năm 2001, Hội Đồng Liên Tôn Đoàn Kết Việt Nam được thành lập tại chùa Tuyền Lâm gồm: Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chủ Tịch; Cụ Lê Quang Liêm, Phó Chủ Tịch; LM Nguyễn Văn Lý, Thư Ký; Thành viên: TT Thích Chân Trí và một số vị ẩn danh. Tuy nhiên, tổ chức này không hoạt động được bao lâu do CS gia tăng đàn áp, bắt giam LM Nguyễn Văn Lý, đàn áp sách nhiễu các vị chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

Tại hải ngoại, phong trào yểm trợ tự do tôn giáo bắt đầu nở rộ do nhiều chức sắc tôn giáo, đoàn thể, tổ chức như LM Nguyễn Hữu Lễ, Mạng Lưới Nhân Quyền VN, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo, Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền v.v…





Sau đây là một số hoạt động cụ thể trong năm 2013: Tuyên bố chung về việc sửa đổi Hiến pháp. Hiệp thông với giáo phận Vinh, lên án chính quyền tỉnh Nghệ An đàn áp giáo dân; Phản đối nhà cầm quyền dùng bạo lực, can thiệp vào nội bộ các tôn giáo; Phản đối nhà cầm quyền Cộng sản đang ngược đãi những thanh niên yêu nước trong nhà tù; Yêu cầu cho tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh ra ngoài chữa bệnh; Phản đối nhà cầm quyền tiếp tục bị vi phạm nhân quyền sau chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước CSVN; Phản đối vụ tại Giáo xứ Mỹ Yên, thuộc Giáo phận Vinh bị đàn áp…

Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác như cứu trợ, ủy lạo, giúp thương phế binh VNCH, giúp người nghèo v.v.

Kể từ đó, HĐLT tiếp tục thực hiện một số việc như sau:





Lên tiếng, kiến nghị phản đối một số trường hợp nhà cầm quyền vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo như công an trại giam khủng bố các tù nhân lương tâm, việc công an trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương khủng bố tù nhân lương tâm Mục sư Nguyễn Công Chính; phản đối công an đàn áp các vụ biểu tình chống Trung Quốc và đàn áp Tín đồ PGHH Thuần túy; về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu và các tù nhân khác đang bị ngược đãi trong tù; kiến nghị gửi đến ngài Tiến sĩ HeinerBielefeldt đặc phái viên về tôn giáo của Liên Hiệp Quốc; phản đối cộng sản Việt Nam chủ trương triệt hạ chùa Liên Trì, Quận 2 Thủ Thiêm, việc âm mưu hủy diệt các cơ sở tôn giáo đã tồn tại lâu đời ở Thủ Thiêm; kiến nghị gửi Cao ủy Nhân quyền LHQ về đàn áp tôn giáo tại VN; lên tiếng nhân ngày Quốc tế Nhân quyền v.v…





Song song với hành động nêu trên, HĐLT còn tham gia, ủng hộ tinh thần với một số hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự như: Hội cựu Tù nhân Lương tâm, Lao động Việt, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Diễn đàn Xã hội Dân sự … và ký tên những văn bản quan trọng đòi nhân quyền; Gặp ông HeinerBielefeldt đặc phái viên về tôn giáo của Liên Hiệp Quốc tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế Sài gòn; thăm CTS Nguyễn Kim Lân tại Vĩnh Long và tiếp xúc đông đủ Ban đại diện khối Nhơn sanh Cao Đài và các tín hữu; tiếp xúc với ông Charlet Sellers Trưởng phòng chính trị TLS Hoa Kỳ tại dòng Chúa Cứu Thế; tiếp bà Katherin phụ trách về tự do tôn giáo quốc tế khu vực Đông Á–Thái Bình Dương tại văn phòng Công lý Hòa bình DCCT Sài Gòn; tham gia với các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, các hội thiện nguyện tổ chức họp mặt tri ân và tặng quà từ thiện, khám bệnh miễn phí, tặng xe lăn cho các TPB VNCH khi được mời tham gia.





Nói chung Hội Đồng Liên Tôn đã có nhiều hoạt động đòi tự do tôn giáo, nhân quyền, cứu trợ, giúp người nghèo v.v…. Mặc dù nhà cầm quyền CSVN không công khai đàn áp, nhưng họ cũng tìm cách hạn chế các sinh hoạt của các chức sắc HĐLT.

Hội Đồng Liên Tôn đã liên kết với các tôn giáo. cộng đồng, tổ chức, nhân sĩ trong nước cũng như tại hải ngoại thành hình Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội Hải Ngoại ngày 28/1/2016 đưa đến thành lập Hội Đổng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN…

Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn hiện nay gồm có:

Cao đài: Chánh trị sự Hứa Phi .

Công giáo: Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý

Phật giáo: Hòa thượng Thích Không Tánh

Phật giáo Hoà hảo: Ông Lê Văn Sóc

Tin lành: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (hiện đã hồi phục sau khi bị thương nặng do tai nạn giao thông đáng ngờ.)…









Giám Mục Trần Thanh Vân đại diện HĐLT Việt Nam nhận giải Do những thành tích, sự kiên trì và can đảm của toàn thể các thành viên, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam rất xứng đáng được vinh danh trước dư luận trong và ngoài nước, chúng tôi đã trân trọng giới thiệu đến Ban Tổ Chức giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2024 để cứu xét và được chấp nhận trao giải năm nay cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.



Sau đó Ban tổ chức mời Giám Mục (TL) Trần Thanh Vân đại diên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam lên lãnh giải nhân quyền.









Dân Biểu Tạ Đúc Tri trao bằng tưởng lục Tiếp theo là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Không Tánh qua slide show được chiếu lên cho mọi người cùng nghe, trong đó HT. Thích Không Tánh nói qua những khó khăn trong việc sinh hoạt mà nhà cầm quyền cộng sản đã dành cho HĐLTVN, và cho biếtvề những đàn áp tôn giáo tại Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Cuối cùng HT. kêu gọi mọi người, mọi tô giáo hãy đoàn kết để tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.



Tiếp đến là lời phát biểu Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, trong lời phát biểu ông cho biết: ”buổi lễ hôm nay rất quan trọng và nhiều ý nghĩa: Quan trọng vì tôi tin rằng hình ảnh buổi lễ hôm nay, qua các cơ quan truyền thông báo chí sẽ được truyền đi khắp nơi trên thế giới, nhất là nơi nào có cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, đặc biệt là đồng bào trong nước. Điều đó chứng tỏ dù xa quê hương nhưng chúng ta vẫn luôn quan tâm theo dõi những sinh hoạt của đồng bào chúng ta tại quê nhà về phương diện tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền, nhất là tự do tôn giáo. Cụ thể là ngày hôm nay Phong Trào Giáo Dân tại Hoa Kỳ đang tổ chức lễ trao giải thưởng. Đây là một tuyên ngôn cho đồng bào trong nước thấy rằng họ không cô đơn, bên cạnh họ còn có cả Cộng Đồng Người Việt tị nạn trên toàn thế giới luôn theo dõi và luôn bên cạnh hỗ trợ cho công việc cao cả và thiêng liêng nầy. Người đứng tên Giải Tự Do Tôn Giáo là Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền và tổ chức được vinh danh nhận giải là Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đây là sự tương thông huyền diệu giửa Ban Tuyển Chọn và các Đấng Thiêng liêng…”





Tiếp theo là lời phát biểu và trao bằng tưởng lệ của quý vị dân cử đến ban tổ chức cũng như Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.





Chấm dứt buổi lễ ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa ăn nhẹ trước khi chia tay.





