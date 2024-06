Tại Normandy, Tổng Thống Biden Ca Ngợi Sự Đoàn Kết Của Đồng Minh, Sức Mạnh Của Khối Nato Và Cuộc Chiến Chống Nga Xâm Lăng Ukraine.

Lập trường của Tổng Thống Biden trái ngược với đối thủ của ông trong cuộc bầu cử 2024. Cựu Tổng Thống Trump, người vừa bị Tòa Án Hình Sự Mahattan, New York kết tội trong vụ án tiền bịt miệng, chủ trương rút nước Mỹ ra khỏi NATO, chấm dứt ủng hộ Ukraine chống Nga xâm lược, theo đuổi chính sách biệt lập, 'America First'. Hai ngày sau khi nhà độc tài Nga xua quần vào Ukraine. Trump ca ngợi Putin là một thiên tài khôn khéo (savvy genius). Ông được biết đến là một người công khai ái mộ những nhân vật độc tài bao gồm Victor Orban của Hung Gia Lợi, Xi Jinping của Trung Quốc, và Kim Jong Un của Bắc Hàn.

