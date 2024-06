SpaceX: Starship Vẫn ‘Sống Sót’ Khi Quay Trở Lại Trái Đất

Starship trong lần phóng thử nghiệm thứ 4, diễn ra vào thứ Năm (6/6), đã ‘sống sót’ khi quay trở lại Trái đất và rơi xuống Ấn Độ Dương. (Nguồn:YouTube)

(HOA KỲ) – Hôm thứ Năm (6/6), công ty SpaceX của Elon Musk đã đạt được một cột mốc quan trọng khi hỏa tiễn Starship hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm bay vòng quanh Trái đất và hạ cánh thành công xuống Ấn Độ Dương, theo Reuters.

Đây là lần thử nghiệm thứ tư của Starship, và là lần đầu tiên hỏa tiễn hạ cánh thành công sau khi quay trở lại từ không gian. Ba lần thử nghiệm trước đều thất bại. Lần thử nghiệm đầu tiên là vào tháng 4/2023, chỉ vài phút sau khi cất cánh, Starship đã phát nổ ở độ cao khoảng 25 dặm (40 km). Trong lần thử nghiệm thứ 2 vào tháng 11/2023, hỏa tiễn nổ sau khi đã lên tới không gian. Lần phóng thử nghiệm thứ ba là vào tháng 3/2024, hỏa tiễn đi được xa hơn nhiều, nhưng lại bị vỡ vụn khi đang trên đường quay trở về Trái đất và rơi xuống Ấn Độ Dương.

Ở lần thử nghiệm thứ 4, vào lúc 7:50 sáng giờ CDT (1250 GMT), Starship được phóng từ bãi phóng Starbase của SpaceX gần làng Boca Chica ở South Texas. Hệ thống hỏa tiễn hai tầng, cao gần 400 feet (khoảng 120 mét), bao gồm tàu Starship gắn trên hỏa tiễn đẩy Super Heavy.

Khi đạt độ cao 46 dặm (74 km), hỏa tiễn Super Heavy đã tách ra khỏi tầng trên của Starship, quay trở lại Vịnh Mexico và rơi xuống biển. Còn Starship tiếp tục bay lên không gian với vận tốc khoảng 16,000 dặm/giờ (25,750 km/giờ) ở độ cao khoảng 125 dặm (200 km). Sau đó, Starship bắt đầu quá trình quay trở lại Trái Đất để thử nghiệm về khả năng tái sử dụng.

Khoảng 45 phút sau khi bay, camera gắn trên Starship cho thấy một trường plasma siêu nóng hình thành quanh mặt ngoài của tàu, đánh dấu quá trình lao xuống khí quyển Trái Đất với nhiệt độ cực cao, được biểu thị bởi những màu sắc cam, đỏ, tím xanh và xanh lục.

Khi Starship giảm tốc độ do ma sát khí quyển dữ dội, các mảnh kim loại và các tấm chắn nhiệt hình lục giác của tàu bắt đầu bay ra, các cánh lưới giúp điều chỉnh hướng bay (steering flaps hay grid fins) bị hư hỏng nhưng vẫn còn hoạt động được. Starship đã kích hoạt một động cơ để giữ tư thế thẳng đứng trong quá trình hạ cánh, và sau đó rơi xuống Ấn Độ Dương.

Starship được thiết kế để trở thành phương tiện phóng vệ tinh và tàu đổ bộ Mặt trăng có thể tái sử dụng, với kỳ vọng sẽ có giá rẻ hơn và mạnh hơn hỏa tiễn Falcon 9 hiện tại của SpaceX.

NASA đang đặt nhiều kỳ vọng vào Starship để đưa các phi hành gia trở lại khám phá Mặt trăng vào năm 2026. Đây là một phần trong cuộc cạnh tranh với TQ, quốc gia đang ấp ủ kế hoạch đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030.

Mặc dù việc phát triển Starship có vẻ nhanh hơn so với các chương trình hỏa tiễn khác, nhưng vẫn chậm hơn so với dự định ban đầu của Musk. Một tỷ phú Nhật Bản đã hủy chuyến bay quanh Mặt trăng của mình do lịch trình chưa có gì chắc chắn. Chuyến bay này được ghi danh từ năm 2018 và dự kiến sẽ diễn ra vào năm ngoái.

SpaceX sẽ tiếp tục các chuyến bay thử nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả của Starship. Elon Musk từng nói rằng Starship cần phải được thử nghiệm hàng trăm lần trước khi chở người. Tuy nhiên, áp lực phải phát triển Starship thật nhanh đã đẩy các nhân viên SpaceX ở Texas và California vào tình trạng nguy hiểm, theo một cuộc điều tra của Reuters.