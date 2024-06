Lễ Vinh Danh Linh Mục Anthony Đào Quang Chính Ở Nhà Thờ Catherine Of Alexandria

Thánh lễ vinh danh và giã từ linh mục Anthony Đào Quang Chính, linh mục chánh xứ của nhà thờ Saint Catherine of Alexandria, Temecula và cũng là hạt trưởng của hạt Helmet, San Bernardino hưu trí.



Phái đoàn chúng tôi gồm có Tuấn Lưu ở Ventura, Đức Nguyễn, Christina Kim Lê, Mai Tiến Dũng và Kiều Mỹ Duyên, ở Orange County đến nhà thờ Saint Catherine of Alexandria, Temecula, San Bernardino, tham dự thánh lễ vinh danh và giã từ linh mục Anthony Đào Quang Chính, linh mục chánh xứ của nhà thờ và cũng là hạt trưởng của hạt Helmet, hưu trí. Thánh lễ cử hành lúc 4 giờ chiều ngày thứ bảy 1/6/2024.



Tom Lưu, linh mục Anthony Đào Quang Chính, Đức Nguyễn, Kiều Mỹ Duyên và Christina Kim Lê (Hình từ trái sang phải)



Buổi sáng nhà thờ đã có nhiều giáo dân đến trang hoàng phòng tiếp tân. Bông hồng nhiều màu sặc sỡ, trên cổng hoa hồng có bảng "Happy Retirement”.



Giáo dân đến rất đông, nhà thờ không còn một chỗ ngồi. Nhiều người trẻ nhường ghế cho người già, phụ nữ và trẻ con. Người trẻ đứng từ cửa ra vào, đứng hai bên tường và im lặng. Mọi người đứng dậy đón các linh mục vào vương cung thánh đường. Người tham dự thánh lễ gồm có người Mỹ, Mễ, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Việt Nam, dù nhà thờ này không có giáo dân là người Mỹ gốc Việt, nhưng giáo dân từ các nơi khác về đây tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho linh mục chánh xứ hưu trí được nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa.

Rất đông giáo dân và thân hữu đến tham dự thánh lễ chia tay linh mục Anthony Đào Quang Chính



Linh mục chánh xứ Anthony Đào Quang Chính đã từng là giám đốc di dân mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, chăm sóc cho 96 quốc gia di dân trên thế giới đến Hoa Kỳ. Người tham dự phụ nữ nhiều hơn nam, người trẻ nhiều hơn người già. Dàn nhạc rất xuất sắc. Buổi lễ bắt đầu rất tôn nghiêm, các linh mục dâng thánh lễ và cầu nguyện cho linh mục chánh xứ về hưu được nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa. Linh mục trẻ Timothy Đỗ sẽ thay thế linh mục Anthony Đào vào đầu tháng 7/2024. Những dòng chữ trên web của nhà thờ: "Together let us honor and celebrate the retirement of our Pastor Fr. Anthony Dao. On June 30/ 2024 he will miss and we thank him for his love and delication to our Parish and his many service."



Linh mục Anthony Đào Quang Chính đang làm lễ

Người nào trên thế giới này cũng có tình cảm, nhất là các giáo dân đã được sự giúp đỡ tận tình của linh mục như trong gia đình có người bệnh, người chết đều nhờ sự giúp đỡ của linh mục. Bây giờ đến lúc ngài hưu trí, tình cảm gắn bó biết bao nhiêu năm, nên khi linh mục dâng thánh lễ và nói lời giã từ thì nhiều nước mắt rơi trên má của của những người tham dự thánh lễ. Những tín đồ ngồi trên xe lăn, chiếc gậy bên cạnh, hình như người nào cũng dễ xúc cảm khi có sự chia ly.

Buổi lễ rất trang trọng và cảm động



Lưu Tom cho biết như sau: con đến từ Ventura, cách đây 3 giờ đồng hồ để chúc cha Anthony hưu trí được sức khỏe và bình an. Cha là người được mọi người kính mến, con rất kính mến cha vì cha giúp mọi người.

Đức Nguyễn, nghề nghiệp Cảnh Sát tư pháp, phát biểu cảm tưởng như sau: con buồn và vui, buồn vì nhà thờ mất đi một vị linh mục xuất sắc giúp đỡ nhà thờ, giáo dân cần cha Anthony, vui vì cha có thì giờ làm những việc mà cha muốn làm như viết sách, vì cha có sách xuất bản từ năm 1990 và đi du lịch, v.v.



Nhiều người xếp hàng chờ bắt tay chia tay linh mục Anthony Đào Quang Chính



Một người trẻ khác, cô Christina Kim Lê cho biết: nhiều giáo dân thương mến cha, cha hưu trí con thấy nhiều người buồn lắm. Cha giúp mọi người.

Mai Tiến Dũng, một người trẻ thu hình cho buổi lễ vừa gặp cha Anthony lần đầu đã có cảm tình với cha Anthony và đã thu hình 15 bức tượng Chúa Jesus xung quanh nhà thờ, các bức tượng tuyệt đẹp, Chúa vác thánh giá, cho biết cảm tưởng như sau: Linh mục Anthony Đào Quang Chính người Mỹ gốc Việt được kính trọng, là niềm hãnh diện của cộng đồng Việt Nam tị nạn ở hải ngoại. Các bức tượng do cha đặt từ Việt Nam rất đẹp. Nhiều người kính mến cha nên dự lễ đông quá!



Mai Tiến Dũng và linh mục Anthony Đào Quang Chính.

Ông Robert, giáo dân vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh giọng buồn buồn: Chào bà. Cảm ơn Chúa cho cha Anthony về nhà thờ này. Xin Chúa cho cha sức khỏe và bình yên sau khi hưu trí.



Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn ông Robert

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn một người phụ nữ giáo dân lớn tuổi, ngồi trên xe lăn.



Linh mục Timothy Đỗ sẽ nối tiếp làm linh mục chánh xứ sau khi linh mục Anthony Đào hưu trí cho biết cảm tưởng như sau: sáu năm về trước, tôi thực tập ở đây. Bây giờ, trở lại làm linh mục chánh xứ. Thật ra tôi ở Upland, San Bernardino, lúc đó thân với cha Anthony lắm.

Linh mục Anthony Đào Quang Chính và linh mục Timothy Đỗ

Chúng tôi hỏi:



- Cha Anthony nói cha Timothy đã từng là linh mục chánh xứ có kinh nghiệm và chịu khó làm việc, được mọi người thương. Cha có cảm tưởng gì về buổi lễ hôm nay?



Linh mục Timothy Đỗ nói với giọng rất xúc động: Không ai muốn cha Anthony đi.

Buổi tiệc chia tay linh mục Anthony Đào Quang Chính về hưu

Sau thánh lễ buổi tiệc bắt đầu, thức ăn rất nhiều, thức ăn Mỹ, Mễ, Việt Nam, thức ăn Việt Nam là chả giò, nhiều người thích chả giò, thức ăn Việt Nam. Trong phòng họp không có chỗ ngồi, lấy thức ăn xong, có người ra ngoài vườn, âm nhạc rất hay, những điệu múa của người Phi rất đẹp, dàn nhạc tuyệt vời, ở trong nhà thờ cũng như ở phòng ăn người nào cũng thích chụp hình chung với cha Anthony để kỷ niệm. Mỗi lần chia ly, nhiều người rơi lệ, dù hưu trí linh mục Anthony vẫn còn ở đây, vẫn còn hiện hữu sao nhiều người lại buồn?



Linh mục Anthony Đào Quang Chính chụp hình lưu niệm với mọi người

Một giáo dân lớn tuổi nói với tôi, ông sinh ra và lớn lên gần nhà thờ, đã chứng kiến bao nhiêu linh mục hưu trí, nhưng cha Anthony hưu trí làm cho nhiều người rơi lệ và giáo dân xúc động.



Nhiều đại diện cộng đoàn phát biểu: linh mục Anthony thông minh, nhiều sáng kiến, lòng quảng đại giúp người, một điều hành giỏi, làm việc tận tụy, chân thật, v.v. Giáo dân của nhà thờ gồm chánh án, cảnh sát, bác sĩ, thương gia, người làm nông trại, đủ thành phần. San Bernardino mới thành lập trên 50 năm, có nhiều triệu phú, có 2 tỷ phú đến từ Âu Châu, một từ Canada, một từ Ái Nhĩ Lan, một tỷ phú- chủ bệnh viện Kaiser.

Linh mục Anthony Đào Quang Chính chụp hình lưu niệm với mọi người

Một giáo dân hưu trí nói: Từ khi lớn lên cho tới bây giờ, tôi tham dự rất nhiều tiệc của các vị hưu trí, rất nhiều linh mục, giám mục, Hồng Y, v.v., nhưng chưa thấy buổi lễ nào cảm động như buổi chia tay với linh mục Anthony. Một đời linh mục chỉ một lần giã từ khi hưu trí ngàn ngàn giọt lệ rơi. Đàn bà khóc là bình thường nhưng đàn ông cũng rưng rưng lệ khi chia tay linh mục.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn bằng cả trái tim trong buổi tiệc chia tay linh mục Anthony Đào Quang Chính.

Linh Mục Anthony Đào Quang Chính, thuộc dòng Đa Minh, có bằng cao học Thần Học thuộc viện Đại Học Triết Học và Thần Học ở Berkeley, California, và Tiến sĩ giáo dục tại trường đại học Houston. Ngài cũng dạy học tại đại học Thánh Thomas và Chủng viện Saint Mary ở Houston, là Giáo Sư khách trường Thần Học Franciscan of Theology ở Berkeley, California. Linh Mục Anthony Đào Quang Chính cũng là Tuyên Úy sinh viên đại học Houston (1983-1986), cha phó xứ Holy Rosary Church ở Houston (1986-1990), Cố Vấn Tỉnh Dòng và Tổng Điều hợp Gia Đình Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh miền Nam Hoa Kỳ (1988-1993), Giám Học Chủng Viện St. Mary, Houston (1993- 1995), Cha chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ La Vang từ năm 1995.



Linh mục Anthony Đào Quang Chính rất gần gũi và được các giáo dân thương yêu, kính trọng



Linh Mục Anthony Đào Quang Chính kiến thức uyên thâm. Là Giáo Sư đại học, ngài nghiên cứu đề tài mà ngài thuyết trình rất cẩn thận. Ngài có khả năng làm cho người tham dự cười vang hội trường náo nhiệt, vui vẻ. Người có khả năng làm cho hàng ngàn người lắng nghe phải có tài, nhất là làm cho người nghe thích thú lắng nghe không phải là chuyện dễ, diễn giả phải có khả năng, phải có đề tài mới lạ, người nghe mới để hết tâm hồn của mình vào đề tài mà diễn giả đang thuyết trình.



Một vị Linh Mục làm chánh xứ ở một nhà thờ lớn gồm nhiều sắc dân như Mỹ, Mễ, Đại Hàn, Ý, Pháp, Việt Nam phải thông thạo nhiều sinh ngữ, phải thông minh, phải có kiến thức uyên bác, phải hết sức tế nhị, phải có tài về hành chánh. Các bài giảng của ngài phản ánh nhiều nét tương giao liên văn hóa trong giáo xứ và cộng đoàn.



Các em thiếu nhi rất yêu thương linh mục Anthony Đào Quang Chính.

Lòng quảng đại của Linh Mục Anthony Đào Quang Chính mọi người đều nhìn thấy. Mỗi lần ai cần điều gì thì cha tận tình giúp đỡ không phân biệt tôn giáo, cha giúp ngay không do dự: nhóm Tình Thương của cô giáo Tống Mộng Hoa ở D.C nhờ cha cầu nguyện trong ngày giỗ của Đức Ông Simon Nguyễn Văn Lập, Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt. Nhà văn Ngô Kim Thu ở San Jose nhờ cha cầu nguyện cho linh hồn Ngô Kim Xuân qua đời ở San Diego, và đến khi chồng của Ngô Kim Xuân qua đời, cha cũng cầu nguyện. Ký giả Phan Trần Mai ở San Jose cũng được cha cầu nguyện.



Linh mục Anthony Đào Quang Chính thường giảng: hãy giúp đỡ người khác, không phải họ là Công Giáo mà vì bạn là người Công Giáo.

Trong một bài viết đã lâu, linh mục Anthony Đào Quang Chính, OP, có đề cập đến 6 niềm vui sướng và 5 niềm khổ đau trong đời linh mục: “Cái sướng thứ nhất là được gọi bằng “cha”; thứ hai là được bài hát nào đó ca tụng rằng: Chúa chọn con lên hàng khanh tướng; thứ ba là nghe tội người khác; thứ tư là ngồi chỗ kính trọng; thứ năm là không bị lo lay-off, nghĩa là thất nghiệp; và thứ sáu là cha nói một tiếng bằng chúng con nói mười tiếng.” Suy cho cùng, những niềm vui sướng ấy chỉ dừng lại ở khía cạnh hình thức bên ngoài mà thôi. Những niềm vui sướng ấy không nói lên những nét đẹp nơi căn tính và sứ vụ của người linh mục. Căn tính sâu xa của đời linh mục đó chính là nét đẹp của tâm linh, nét đẹp của sẻ chia, nét đẹp của tha thứ và nét đẹp của hy sinh.

Mọi người nói lời tạm biệt và chúc sức khỏe linh mục Anthony Đào Quang Chính.

Nhờ những nét đẹp tâm linh, nét đẹp của chia sẻ, nét đẹp của tha thứ, hy sinh, linh mục Anthony Đào Quang Chính đã sống trọn vẹn trong ơn gọi. Cầu xin Thiên Chúa ban tràn đầy Hồng Ân trên cha Anthony Đào Quang Chính, ban cho cha nhiều sức khỏe để cha tiếp tục sống đời thánh hiến và phục vụ cộng đồng bằng cách này hay cách khác.



Một buổi chia tay ngậm ngùi, đầy xúc cảm. Mọi người miệng thì tươi cười nhưng mắt thì ươn ướt.



"... Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?..."

(Tống Biệt Hành- Thâm Tâm)

Orange County, 3/6/2024

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)