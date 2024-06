Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2568-2024

Westminster (Thanh Huy) - - Chùa Điều Ngự tọa lạc tại 14472 Chestnut St, thành phố Westminster, đây cũng là văn phòng thường trực Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại do Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại làm Viện Chủ và Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐĐH kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTNHN làm Trụ Trì. Đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2568-2024 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 01 tháng 6, 2024 tại hội trường chùa Điều Ngự. Chứng minh, tham dự buổi lễ có hàng trăm chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử.

Chư tôn chứng minh có: HT. Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTNHK, cùng chư tôn đức thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTNHN) gồm Hòa Thượng Thích Chơn Trí, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại; Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Điều Hành kiêm tổng vụ trưởng Tổng Vụ Xã Hội, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật Đản; Hòa Thượng Thích Giác Pháp, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa Thượng Thích Tâm Thành, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Luật, kiêm tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ; Hòa Thượng Thích Thiện Hiền, phó tổng vụ Tăng Sự; Hòa Thượng Thích Minh Quang, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành kiêm Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp; và toàn thể chư tôn đức tăng ni từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, và các chùa, tự viện, Nam California cùng tham dự.





Ngoài ra còn có sự tham dự của chư tôn đức tăng đến từ nhiều nước châu Á gồm Bangladesh, Chinese, England, Japanese, Korea, Malaysia, các nước cùng ngôn ngữ Pali (Cambodia, Ấn Độ, Lào, Sri Lanka, Thái Lan), Tây Tạng…





Quan khách có các vị dân cử: Dân Biểu Trí Tạ ((Địa hạt 70); đại diện TNS Janet Nguyễn (Địa hat 36); Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại; Tina Lee, nhân viên giao tế cộng đồng Santa Ana; cựu phó thị trưởng Garden Grove Diedre Thu Hà Nguyễn…





Quý vị nhân sĩ Phật giáo có: Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu Trung Tá Trần Dật và phu nhân, Ông Chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân… một số các Huynh Trưởng Gia đình Phật tử, các cơ quan truyền thông…

Điều hợp chương trình buổi lễ do Nữ Sĩ Ái Cầm, Nhà Thơ, nhà báo Thái Tú Hạp, Xướng ngôn viên Đài Truyền Hình IBC 57.19 cô Tuyết Nha…

Trước khi vào lễ chính thức chư tôn đức Tăng, Ni sắp thành hàng dài đi chung quanh khuôn viên chùa để thực hiện nghi thức cổ Phật khất thực.





Trong lời thuyết pháp Hòa Thượng Thích Minh Quang nói: “Cuộc đời của Đức Phật đã cho chúng ta bài học lớn về sự tìm cầu chân lý giải thoát khổ đau, và cuộc đời của ngài là để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp hoằng pháp cứu khổ độ sanh. Là người con Phật, hôm nay chúng ta trở về đây để làm lễ kỷ niệm đức Bổn Sư Thích Ca, tìm cầu chân lý giải thoát khổ đau theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, bằng cách tu tập Giới, Định, Tuệ để diệt trừ tham, sân, si. Chúng ta tắm Phật trong lễ Phật Đản không phải là tắm Phật ở bên ngoài, mà tắm cho Đức Phật bên trong của chúng ta, khi chúng ta sẽ đều là Phật sẽ thành. Và khi chúng ta biết tắm gội gột rửa những phiền não, những cấu uế của thân tâm, thì Đức Phật chung của chúng ta sẽ hiển lộ, sẽ đem những sự vượt thoát khổ đau, những hạnh phúc an lạc đó cống hiến cho gia đình và xã hội, đó là ý nghĩa của Lễ Tắm Phật…”





Lễ chính thức bắt đầu với nghi thức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni từ chánh điện quang lâm lễ đài, trong lúc nầy toàn thể Phật tử cùng đứng lên trang nghiêm niệm Phật cung đón.





Sau đó, nghi thức cử hành lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do nhà báo Thái Tú Hạp điều hợp Nghi thức chào cờ bắt đầu do ban hợp ca Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự phụ trách.





Tiếp theo Ban hợp ca Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức hát bản “Mừng Phật Đản.”

HT. Thích Viên Huy Trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Sau đó Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản lên đọc diễn văn khai mạc, mở đầu HT.Cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương đã quang lâm tham dự, HT. nói: “…Đại lễ Phật Đản 2568, một lần nữa trở về trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và tràn đầy hỷ lạc đối với toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu. Ngày mà cách đây gần ba thiên niên kỷ một bậc đại vĩ nhân siêu xuất của nhân loại đã thị hiện giáng trần . Ngài thị hiện chỉ vì một đại sự nhân duyên đó là khai thị cho chúng sanh tỏ ngộ và thế nhập Phật tri kiến. Hình ảnh thị hiện của Đức Phật như một vầng dương trí tuệ tỏa rạng xóa nhòa mọi ngã chấp bạo động và bất bình đẳng của xã hội đương thời, đặt nền tảng cho học thuyết nhân bản, nhân quyền cao thượng mà ngày nay vẫn còn sức tác hưởng vô cùng sâu đậm và to lớn… Giáo pháp vi diệu vô thượng được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn nhưng để được quảng phát rộng rãi là nhờ sức mạnh thanh tịnh tổng hợp của Tăng Đoàn Bốn chúng đệ tử Phật, phải tiếp nhận trên vai và trách nhiệm của một người thừa tự, qua việc đẩy mạnh sự nghiệp hoằng pháp, lợi lạc quần sanh; đặc biệt là trong thế giới công nghệ hiện đại. Phật giáo cần được phát triển theo chiều kích nhấn mạnh luân lý đạo đức, đồng điệu với khoa học và hợp ứng với sự tiến bộ của thời đại… Để có được sức mạnh đó, tăng đoàn trước hết phải được xây dựng trên nền tảng của một lý tưởng chung đúng như lời Phật dạy là: “Vì an lạc của số đông, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng thương tưởng đối với đời, vì lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người,” Xã hội ngày nay đang phải đối mặt với chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, bất công cũng như các bệnh lý tâm thần ngày càng lan tràn, mất kiểm soát tạo thành làn sóng lo lắng, bất an, bế tắc và trống rỗng. Hình ảnh thị hiện Đản sanh của Đức Phật không chỉ là thông điệp của tuệ giác tối thắng, nhấn mạnh nội hướng tâm linh mà còn là lời nhắc nhở cho một công thức chung để giải mã thực tại, khai phá các nguyên nhân tiềm tàng và đề ra đáp án rốt ráo làm thăng hoa giá trị sống, định hướng tầm nhìn cho sự phát triển bình ổn, thịnh vượng và lâu dài trên căn bản của từ bi, vị tha, bình đẳng và vô ngã. Do đó kỷ niệm ngày đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay không chỉ là sự kiện trọng đại của Phật Giáo mà còn là sự kiện không thể thiếu của thế giới, thời khắc chúng ta dành tâm tín thành hướng về Đấng Thiên Nhân Sư, một bậc siêu vĩ nhân trong lịch sử tư tưởng giáo dục và văn hóa nhân loại…Hy vọng rằng tất cả mọi người hiện diện nơi đây cũng như đang theo dõi qua các hệ thống truyền thông, luôn giữ tâm thành kính trang nghiêm xuyên suốt quá trình nghi thức Lễ Khánh Đản. Lòng thành kính và thanh tịnh của quý vị sẽ không chỉ biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên đức Phật mà còn góp phần tạo nên sự thành công của đại lễ…”