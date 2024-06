Mừng Ngày Của Cha Bằng Cách Cai Thuốc Lá

Cùng ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt!

Những Người Ghi Danh Hội Đủ Điều Kiện Sẽ Nhận Được Thẻ Quà Tặng $20

Hãy Gọi 1-800-778-8440!

Khi Ngày Của Cha sắp đến, bạn có suy tư về tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của việc bỏ thuốc lá đối với sức khỏe và làm gương cho những người chung quanh, nhất là thế hệ trẻ không? Cho dù cai thuốc vì sức khỏe của chính mình hay bạn muốn hỗ trợ người thân cai, thực hành các bước để cai có thể tạo nên một thành quả đáng kể.

Ấn định một ngày bắt đầu cai và tập thử cai nhiều lần

Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc khi ấn định một ngày bắt đầu cai thì cơ hội thực hành việc cai thuốc của họ cao hơn những người không ấn định ngày bắt đầu. Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo Sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại Học California, San Diego, chia sẻ: “Bạn thử cai thuốc càng nhiều lần thì bạn càng dễ thành công hơn để bạn, gia đình, và bằng hữu của bạn cùng sống khỏe mạnh và hạnh phúc!”

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt khuyến khích những người cha đang hút thuốc lá nên ấn định một ngày để bắt đầu quá trình cai thuốc vì sức khỏe của bản thân và gia đình họ. Ngày Của Cha là một dịp ý nghĩa để cai thuốc lá!

Cai thuốc lá với sự giúp đỡ

Theo Bác sĩ J. Taylor Hays, giám đốc Trung Tâm Điều Trị Nghiện Chất Nicotine tại Viện Y Học Mayo, những nghiên cứu trong 25 năm qua cho thấy rằng đối với những người cố gắng cai thuốc lá một cách tự nhiên không sử dụng dược phẩm hỗ trợ, chỉ có khoảng 3% đến 5% sẽ cai được thành công dài hơn sáu tháng. Nói một cách khác, đối với một số người có thể bỏ thuốc lá theo cách này thì có ít nhất 95% sẽ không cai được.

Để gia tăng khả năng cai được thuốc lá, nên chọn cho mình sự tư vấn và hỗ trợ của một nhân viên cai thuốc lá. Hơn nữa, sự kết hợp tư vấn và sử dụng Liệu Pháp Thay Thế Nicotine (NRT), chẳng hạn như miếng dán nicotine, sẽ gia tăng khả năng cai thuốc lá vĩnh viễn.

Bắt đầu từ bây giờ, những ai ghi danh vào chương trình ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt và hoàn tất cuộc tư vấn để lập kế hoạch cai thuốc sẽ được một Thẻ Quà Tặng $20 như một sự khích lệ tinh thần. Bên cạnh đó, những người hút thuốc lá nếu hội đủ điều kiện sẽ được gửi miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần để hỗ trợ họ trong quá trình cai thuốc.

Để tham gia vào chương trình quà tặng đặc biệt này và bắt đầu hành trình cai thuốc với ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt , hãy liên lạc với chúng tôi bằng một trong những cách sau đây:

1. Gọi 1-800-778-8440

Các dịch vụ miễn phí của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt không chỉ dành riêng cho người hút thuốc lá mà có cả dịch vụ cho những ai muốn biết cách giúp người thân và bạn hữu của họ cai. Nhân viên chuyên nghiệp nói tiếng Việt của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn tận tâm và sẽ trả lời các cuộc gọi trong giờ làm việc.

2. Ghi danh qua trang mạng www.asq-viet.org

Người hút thuốc lá cũng có thể ghi danh tại www.asq-viet.org . Sau khi ghi danh, tài liệu hướng dẫn cai thuốc sẽ được gửi qua email và nhân viên tư vấn cũng sẽ gọi lại để xem họ có hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong 2 tuần.

3. Nhắn tin “Bỏ hút thuốc” đến số 66819

Gửi tin nhắn “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận tin nhắn hỗ trợ cai thuốc bằng tiếng Việt mỗi ngày từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt trong những tuần quan trọng đầu tiên của quá trình cai thuốc. Tin nhắn bao gồm những chỉ dẫn thích hợp với từng giai đoạn cần thiết của quá trình cai thuốc và duy trì việc cai thuốc lâu dài. Bạn cũng có thể nhắn tin những câu hỏi của mình và nhân viên tư vấn sẽ trả lời.

Hành trình bỏ thuốc lá của bạn được ví như là một bài học ý nghĩa cho thế hệ trẻ thấy rằng không bao giờ là quá muộn để thực hiện những thay đổi tích cực và việc tìm đến sự giúp đỡ và hỗ trợ là một biểu hiện của sức mạnh, thay vì là sự yếu đuối. Khi thể hiện sự quyết tâm và kiên trì bỏ thuốc lá, bạn cho họ thấy tầm quan trọng của việc không bỏ cuộc khi đối mặt với những thử thách và đạt được những mục đích của riêng mình.

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 21,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.



Giờ làm việc của Giờ làm việc của ASQ : Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/