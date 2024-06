Châu Âu Đệ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Về Các Vấn Đề Hạt Nhân Iran Lên IAEA

Hơn một nửa dân số sinh ra ở nước ngoài tại Hoa Kỳ chỉ sống ở bốn tiểu bang - California, Texas, Florida và New York. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho biết họ đã có trình độ học vấn cao hơn kể từ cuộc điều tra dân số năm 2010 và tất nhiên là họ đã già đi. Vào năm 2022, dân số sinh ra ở nước ngoài là khoảng 46 triệu người, tương đương gần 14% dân số Hoa Kỳ. Ở California, New Jersey, New York và Florida, những người sinh ra ở nước ngoài chiếm hơn 20% dân số của mỗi bang. Tây Virginia có tỷ lệ dân số sinh ra ở nước ngoài thấp nhất, 1,8%.