San Francisco: Cảnh Sát Bắt Giữ 70 Người Biểu Tình Tại Lãnh Sự Quán Israel

Cảnh sát trói tay và dẫn từng người biểu tình ra khỏi tòa nhà, rồi đưa họ lên xe cảnh sát. (Nguồn:YouTube)

SAN FRANCISCO – Hôm thứ Hai (3/6), cảnh sát San Francisco đã bắt giữ 70 người biểu tình ủng hộ Palestine với cáo buộc xâm phạm trái phép; họ đã vào sảnh của tòa nhà có lãnh sự quán Israel và không chịu rời đi dù đã bị mời ra khỏi tòa nhà, theo Reuters.

“Cảnh sát có đầy đủ căn cứ để bắt giữ 70 người không chịu rời đi dù đã được mời ra khỏi nơi đó,” cảnh sát San Francisco cho biết trong một tuyên bố. Không có ai bị thương trong sự việc này.

Theo lời kể của một nhân chứng, cảnh sát đã dẫn từng người biểu tình ra khỏi tòa nhà, trói tay họ bằng dây nhựa còng tay (zip ties) và đưa họ lên xe cảnh sát.

Theo tờ San Francisco Chronicle, những người này tham gia biểu tình để phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza, và đã tuyên bố sẽ ở lại cho đến khi nào bị cưỡng bách rời đi.

Một nhóm có tên là Mạng Lưới Người Do Thái Chống Chủ Nghĩa Phục Quốc Do Thái Quốc Tế (International Jewish Anti-Zionist Network, IJAN) loan tin trên Instagram rằng có 100 người đã tham gia cuộc biểu tình này. Nhóm này tự nhận các thành viên của họ đều là người Do Thái. Họ đã đăng trên Instagram những hình ảnh các biểu ngữ đã treo tại cuộc biểu tình. Một trong số đó có nội dung là: “Diệt chủng dân tộc khác chỉ gây thêm nguy hiểm cho người Do Thái; Đừng thực hiện những tội ác này với danh nghĩa vì chúng tôi!”

Lãnh sự quán Israel cho biết họ thấy “kinh hoàng nhưng không bất ngờ” trước hành động của những người biểu tình. Họ xem những người này là “những kẻ bạo loạn ủng hộ Hamas,” và khen ngợi cảnh sát vì đã có phản ứng nhanh chóng.

Theo các viên chức y tế ở Gaza, ít nhất 36,479 người Palestine đã bị giết trong 8 tháng qua, kể từ khi Israel bắt đầu tấn công Dải Gaza. Cuộc chiến bắt đầu khi nhóm Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, tàn sát 1,200 người và bắt cóc khoảng 250 người khác. Hiện nay, vẫn còn khoảng 120 con tin người Israel đang bị giam giữ ở Gaza.