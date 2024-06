Diễn Hành Ngày Memorial Day

Ngày Chiến Sĩ trận vong Hoa Kỳ ( Memorial Day ) chính thức được công nhận là ngày lễ liên bang từ năm 1971, được ấn đinh vào ngày thứ hai cuối cùng trong tháng 5 để tưởng niệm và vinh danh các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trên các chiến trường trong và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Lễ này được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1866 sau khi cuộc nội chiến giữa Liên bang miền Bắc (Union ) và Liên minh miền Nam (Cofederate states) kết thúc với thắng lợi thuộc về Liên bang miền Bắc do Tổng Thống Abraham Lincoln và đại tướng Uysses Grant lãnh đạo, chủ trương giải phóng nộ lệ. Liên minh ly khai miền Nam do Tổng thống Jefferson Dvis và đại tướng Robert E Lee chỉ huy đã phải đầu hàng. Ngày lễ năm nay rơi vào ngày 27/5/2024. Trong ngày này các tổ chức, hội đoàn tổ chức đi viếng các nghĩa trang, đài kỷ niệm. Lá cờ Mỹ thì đễ rũ cho đến trưa theo giờ địa phương của từng tiểu bang.

Năm nay Cộng Đồng Người Việt Illinois được mời tham gia diễn hành vào ngày 25/5/2024 ở downtown Chicago. Cũng như năm trước, nhóm hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa Illinois và gia đình Phật tử chùa Trúc Lâm cùng phối hợp tổ chức với sự tham dự của Hội Cựu Chiến Sì VNCH Illinois, Hội Cao Niên Illinois và các hội đoàn khác. Theo chương trình, buổi lễ bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Đoàn Việt Nam chia làm hai cánh. Cánh một xuất phát từ chợ Tài Nam trên đường Broadway, hành quân dọc theo bờ hồ Michigan, tiến về trung tâm thành phố, thường gọi là down town, là trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất của tiểu bang. Cánh thứ hai xuất phát từ chùa Trúc Lâm ở thành phố Elmwood Park. Hai cánh bắt tay nhau ở điểm tập kết là giao lộ Wacker và Dearborn lúc 10 giờ. Ông già trên 80 là tôi được giao nhiệm vụ chụp hình và viết bài tường thuật. Người ta nói tôi có tay nghề cho nên “khai thác” tối đa. Tôi vừa chạy bộ vừa chụp hình suốt buổi lễ mệt phờ râu luôn, trong khi mấy ông bạn già của tôi thì ngồi xe hoa khỏe re (hơn bò kéo xe !).



Đến trước hai giờ, một số anh em trong đoàn tranh thủ đi dạo, ngắm cảnh với những tòa nhà chọc trời cao chất ngất, những cửa hàng sang trọng và lộng lẫy. Đặc biệt là dòng sông Chicago River màu xanh ngọc bích, mềm mại uốn khúc quanh co như con rắn khổng lồ len lỏi giữa trung tâm thành phố, tạo thành điểm nhấn làm cho nét cứng cỏi mạnh mẻ của những tòa nhà, cao ốc được cân bằng trở lại và trở nên nhẹ nhàng hơn, thơ mộng hơn. Du khách mỗi khi đến Illinois mà không đi thăm down town Chicago, không thăm thành phố này thì sẽ tiếc ngẩn ngơ. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội đi chụp hình các đoàn bạn xung quanh như Chicago Police Marine, Lane Tech High School, Hyde Park Academy...Có lẽ ấn tượng nhất là phái đoàn International Union Of Elevators trên xe có trang trí một logo hình tròn với ba màu xanh, trắng, đỏ là màu của quốc kỳ Mỹ với hàng chữ in hoa màu đỏ rất lớn VIET NAM 1961- 1975, phía dưới là hàng chữ màu xanh: Lost But Not Forgotten.



Đoàn Việt Nam được xếp thứ tự 25/93. Từ điểm xuất phát đến khán đài chính ở giao lộ State và Madison phải đi ít nhất là bốn mươi lăm phút mới tới nên chúng tôi không chứng kiến được lễ khai mạc.Tuy nhiên, biết có sự hiện diện của đoàn ta, một phái đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ Chicago từng chiến đấu ở Việt Nam đã ghé thăm và chụp hình lưu niệm. Cảnh tay bắt mặt mừng giữa hai cựu đồng minh từng chiến đấu bên nhau trong chiến tuyến chống Cộng, bảo vệ Tự Do, bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra thật bất ngờ và xúc động. Hình ảnh diễn ra chỉ vài phút nhưng nói lên được ý nghĩa lớn: Mặc dầu định mệnh đã khiến chúng ta thành người thua cuộc nhưng sự keo sơn gắn bó gữa hai đồng minh Việt-Mỹ từ hơn 70 năm qua đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Người Việt chúng ta trân quí lá cờ vàng chính nghĩa của mình là chuyện đương nhiên nhưng nhiều người thuộc sắc dân khác cũng quí mến lá cờ của chúng ta là rất đặc biệt: Có nhiều người xin chụp hình chung với chúng ta, đòi phải cầm cho được lá cờ vàng mới chịu. Trên lộ trình của cuộc diễn hành, tôi thấy người vợ thì cầm cờ Mỹ còn người chồng và con thì cầm cờ vàng. Hình ảnh tuyệt vời này tự nó nói lên nhiều ý nghĩa. riêng đối với nhiếp ảnh gia, thời khắc đó còn quí hơn vàng. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi bấm máy ở chế độ liên tục để ghi vào ống kính của mình thật nhiều hình với thật nhiều xúc động. Hy vọng đây là tấm hình đẹp nhất trong buổi diễn hành lần này.

Được tham dự ngày diễn hành Memorial Day là cơ hội hiếm hoi và quý báu để cộng đồng người Việt tự giới thiệu hình ảnh của chính mình trước người Mỹ và các cộng đồng bạn. Ngoài ra, đây là dịp để mọi người cùng giương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, biểu tượng của tập thể cộng đồng người Việt hải ngoại không chấp nhận Cộng Sản. Nơi nào có lá cờ vàng ba sọc đỏ là nơi đó không có cờ đỏ sao vàng, cũng như nơi nào mà ánh sáng soi rọi tới thì nơi đó bóng tối bị đẩy lùi.

Ngày Memorial Day, ngày Chiến Sĩ Trận Vong là ngày lễ chính thức và trọng đại của nước Mỹ, để tưởng niệm và tri ân người lính đã hy sinh vì Tổ Quốc. Riêng đối với cộng đồng người Việt thì ngày này là cơ hội tốt nhất để chúng ta bày tỏ lòng tri ân đối với nước Mỹ : Vì lý tưởng Tự Do đã gửi con em sang chiến đấu cùng chúng ta chống Cộng sản xâm lược từ phương Bắc. Trong 10 năm đã có trên 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ nằm xuống ở Việt Nam , cách xa quê hương họ đến nửa vòng trái đất. Sau chiến tranh, chánh quyền và nhân dân Mỹ lại hào hiệp mở rộng vòng tay tiếp nhận chúng ta định cư trên đất nước Tự Do này như quê hương thứ hai.

Trong khi tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong của bạn, chúng ta không quên những người lính VNCH đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam, mang lại Tư Do, Dân Chủ, ấm no, hạnh phúc cho người dân trong suốt 20 năm, đã nằm xuống để chúng ta có ngày hôm nay. Các cựu chiến sĩ quân lực VNCH hôm nay ai cũng đã ngoài bảy mươi, có người đầu bạc trắng trong những bộ quân phục chỉnh tề nhưng đã bạt màu của các quân binh chủng khác nhau như Không Quân, Hải Quân, Biệt Động Quân, Nhày Dù, Thủy Quân Lục Chiến...Ai cũng cương nghị, ngẩng cao đầu, cùng giới trẻ, nhất là các cô trong những chiếc áo dài màu vàng ba sọc đỏ, theo khúc quân hành tiến về phía trước cùng các chú, các bác. Ôi ! Hình ảnh đẹp và xúc động làm sao !

Suốt lộ trình, nơi nào đoàn Việt Nam đi qua cũng được người dân hai bên đường vẫy cờ đón chào và hoan hô nhiệt liệt mà cao trào là khi đoàn tiến gần đến khán đài buổi lễ. Sự cổ vũ trở nên cuồng nhiệt hơn khi đoàn lân của gia đình Phật tử Trúc Lâm xuất hiện với tiếng trống lân rộn ràng như tiếng trống trận thúc giục mọi người tiến về phía trước. Tiếp theo là các em thanh thiếu niên của gia đình phật tử Trúc Lâm, có cả trăm em với đồng phục áo lam quen thuộc. Nam thì đội mũ bê rê xanh màu lá mạ, nữ thì nón lá truyền thống Việt Nam. Các em trẻ trung, linh hoạt và thuần khiết quá. Nhìn các em ta thấy được cả tương lai ở phía trước. Bất chợt lại nhớ đến câu nói quen thuộc của người Pháp : “ Mùa Xuân là tuổi trẻ của một năm. Tuổi trẻ là mùa Xuân của cuộc đời”. Khẩu hiệu THANK YOU VIET NAM cứ vang lên từng chập, từng chập…Không ai bảo ai, khi đến khán đài thì mọi người đều chậm lại để tiếp nhận, tận hưởng và cám ơn tình cảm nồng ấm mọi người dành cho cộng đồng Việt Nam. Tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc dạt dào, một niềm vui khó tả với ít nhiều tự hào là đã thực hiện được một việc làm có ý nghĩa trong một ngày nắng đẹp.

Bây giờ là ngày thứ hai 27 tháng 5 năm 2024. Trong khi tôi viết bài này thì tại nghĩa trang quốc gia Arlington gần Washington DC, Tổng Thống Biden đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong buổi lễ long trọng và trang nghiêm. Tổng Thống nói : “ Chúng ta họp mặt nơi này vào thời khắc trang nghiêm này để tưởng nhớ, để vinh danh sự hy sinh của hàng trăm ngàn người nữ cũng như nam đã xả thân vỉ Tổ Quốc này”. Bất chợt tôi nhớ đến những người chiến sĩ của chúng ta đã nằm xuống ở nghĩa trang Biên Hòa, nơi có bức tượng TIẾC THƯƠNG từ lâu đã bị bên thắng trận đập bỏ, không để lại dấu vết. Không biết giờ này có ai vinh danh và tưởng nhớ đến các anh không ? Tôi thì đã cách xa đến nửa vòng trái đất. Trong khi ở bên này mộ người chiến sĩ vô danh cũng được cắm lá cờ của tổ quốc và vòng hoa thương tiếc, còn các anh thì cô đơn và lạnh lẽo quá ! Tôi muốn làm một điều gì đó. Cuối cùng tôi trích bốn câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm để gửi các anh :

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi

Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi

Chinh phu tử sĩ mấy người

Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn...

Diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong là sự kiện lớn từng được tổ chức trong Cộng Đồng Người Việt Illinois trong hơn 40 năm qua. Hôm nay, thế hệ hậu vệ đã mạnh dạn đứng ra tổ chức và thực hiện rất thành công. Rất mừng khi thấy các em đã trưởng thành. Vậy là chúng ta có lý do để tin tưởng ở các em, thế hệ hậu duệ của chúng ta sẽ tiếp bước cha anh mà giử vững lá cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại và tranh đấu thành công để khôi phục Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Xin chúc mừng và tặng các em, các cháu những vần thơ ghi vội như lời tâm huyết và tri ân chân tình nhất của thế hệ đi trước gửi cho thế hệ hậu duệ yêu quí của mình :

Tuổi tám hai thấy đời tươi trẻ lại

Như mới hôm nào, khi nắng Hạ vừa sang

Hồn lâng lâng, xao xuyến quá rộn ràng

Cùng giới trẻ, tim hòa chung nhịp đập

Chicago với những tòa nhà cao chất ngất

Sớm mai này thêm rực rỡ những cờ bay

Có sá chi năm ba dặm đường dài

Về thành phố, ta mừng ngày hội lớn

27 tháng 5 !

Ngày chiến sĩ trận vong

Cùng cháu con, ta tạc dạ ghi lòng

Luôn nhớ mãi những anh hùng vị quốc

Chung bước với ta, có rất nhiều sắc tộc

Da trắng, da đen, da đỏ, lẫn da vàng

Tuổi trẻ Illinois làm được chuyện vẻ vang

Giương cao được lá cờ vàng ba sọc đỏ

Chánh nghĩa của ta càng thêm sáng tỏ

Được cộng đồng thế giới hoan nghênh

Xin gửi nơi đây một chút tâm tình

Cho tuổi trẻ với niềm tin tất thắng

Ta ra đi với mối hờn vong quốc

Nỗi nhục này đâu phải của riêng ai

Sau hai mươi năm chinh chiến kéo dài

Ta còn lại gì ngoài lá cờ Tổ Quốc

Làm di sản cho con cháu mình tiếp tục

Cuộc chiến đòi Nhân Quyền, Dân Chủ, và Tự Do

Khi đất nước còn điêu linh, dưới gót giày của loài quỉ đỏ

Dưới ách độc tài của chánh quyền bán nước, hại dân

Cùng anh em, bè bạn xa gần

Phía sau có chúng tôi hỗ trợ

Thế hệ trẻ hãy đứng lên, phát huy truyền thống :

Yêu đồng bào, yêu Tổ Quốc của tiền nhân

Các em ơi ! Hãy ghi nhớ trong lòng :

Hôm nay mình có mặt ở nơi đây

Là đã có biết bao người nằm xuống

Kể cả năm mươi tám nghìn binh sĩ Mỹ

Họ chết đi để chúng ta được sống

Tham dự ngày chiến sĩ trận vong

Dẫu cám ơn họ đến muôn vạn lần

Trong tâm thức vẫn thấy còn chưa đủ....



Duy Nhân Chicago ngày 27/05/2024



*