Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day 2024)

Westminster (Thanh Huy ) - - Tại Hội Trường Châu Đạo Cao Đài trên đường Chestnut Thành Phố Westminster Nam California vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân (Memorial Day 2024)



Tham dự buổi lễ có quý vị trong hội Đồng Liên Tôn như: Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc Trung Tâm Công Giáo, chủ tịch hội đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương Hải Ngoại, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn và Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Quyền đầu Tộc Đạo Cao Đài Orange County, thủ quỹ. Hiền Tài Ngô Thiện Đúc, thành viên Hội Đồng Liên Tôn. Ngoài ra còn có quy vị đại diện Phật Giáo, Tin Lành, phái đoàn Cao Đài có Hiền Huynh Văn Chúc, Hiền Huynh Phạm Văn Chờ, Hiền Huynh Nguyễn Văn Hai…Hiền Tài Hoa Thế Nhân…



Điều hợp chương trình, Chánh Trị Sự Ngô Thành Thảo,

Đại diện các tôn giáo dâng hương cầu nguyện

Tiếp theo Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng lên giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, quý cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự, Linh Mục nói: “Lễ Chiến Sĩ Trận Vong rất quan trọng, mang tầm vóc nhân ái và biết ơn rất cao. Vì thế, mình là những người “ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.” Các chiến sĩ trận vong là những người đã đổ xương máu để bảo vệ nền tự do, dân chủ tại đất nước Hoa Kỳ, cũng như tại Việt Nam trước 1975. Trong thời gian gần đây, cộng đồng người Việt chúng ta cũng có những chiến sĩ người Mỹ gốc Việt đã chiến đấu để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ và có nhiều người đã hy sinh. Chúng ta là những người thừa hưởng những di sản cũng như công lao của họ, thì chúng ta phải biết ơn và cầu nguyện cho linh hồn của họ được an nghỉ trong an bình. Và chúng ta cũng phải cầu nguyện cho gia đình của những chiến sĩ trận vong được sống an lành trong nỗi đau thương mất mát. Ý nghĩa cuộc họp mặt cầu nguyện hôm nay là để nhớ ơn những người đã hy sinh cao cả cho chúng ta có cuộc sống hôm nay…”